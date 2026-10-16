Джейсън Стейтъм се завръща в „The Beekeeper 2“

Джейсън Стейтъм отново влиза в ролята на Адам Клей в „The Beekeeper 2“. Първият тийзър на продължението беше представен на 15 октомври, а филмът е насрочен за кинопремиера в САЩ на 15 януари 2027 г. В Германия премиерата е планирана за 14 януари. Българска дата все още не е обявена.

Продължението идва след успеха на „The Beekeeper“ от 2024 г., който спечели 162,6 милиона долара в световния боксофис. Новият филм отново е екшън трилър, но режисьорското място вече е заето от индонезийския Тимо Тяхянто, познат с работата си по „Нощта идва за нас“ и „Никой 2“. Сценарият е на Кърт Уимър, който написа и първата част.

Адам Клей отново е преследван

Официалното описание представя Клей като издирван човек, който продължава кампанията си за възмездие срещу онези, които са му причинили зло. В първия филм бившият оперативен агент се върна към насилието, след като близката му приятелка стана жертва на мащабна измама. В продължението конфликтът отново е свързан с тайния свят на Пчеларите, но подробностите за конкретния противник се пазят в тайна.

В актьорския състав се завръщат Джереми Айрънс като Уолъс Уестуайлд, Еми Рейвър-Лампман като агент Верона Паркър, Боби Надери като агент Мат Уайли и Джема Рейдгрейв като президентката Джесика Данфорт. Новите имена са Пом Клементиеф, Яра Шахиди и професионалният кечист и актьор Адам Коупланд.

Режисьорът обещава по-стилизирана екшън визия

Тяхянто поема поредицата след Дейвид Айър, режисирал първия филм. В интервю за TheWrap той се пошегува с мащаба на екшъна и заяви: „Този път той ще убие 82 души.“ Репликата е препратка към разговор за броя на противниците, елиминирани от героя в предишната част.

В друго интервю режисьорът определи Стейтъм като „перфекционист“ и разказа, че актьорът активно участва в обсъждането на сцените. Снимките са започнали във Великобритания през септември 2025 г., а продукцията е приключила основните снимки и е преминала в постпродукция през 2026 г.

„The Beekeeper 2“ ще бъде разпространяван от Amazon MGM Studios. Към момента потвърдените премиерни дати са за Съединените щати, Великобритания, Германия и някои други пазари, докато датата за България предстои да бъде уточнена.

Източници: thewrap.com, moviefone.com