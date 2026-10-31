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Георги Парцалев: актьорът, който избра сцената пред медицината
  Тема: Известни личности

Георги Парцалев: актьорът, който избра сцената пред медицината

31 Октомври, 2026 15:00 1 023 14

  • георги парцалев-
  • българско кино-
  • сатиричен театър-
  • български актьори-
  • малко известни факти

Той е приет в три специалности, но не завършва медицина и никога не учи в театрален институт. Въпреки това оставя 40 роли в Сатиричния театър и десетки незабравими образи в киното

Георги Парцалев: актьорът, който избра сцената пред медицината - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Като ученик в Плевен Георги Парцалев е приет едновременно медицина, стоматология и право. Семейството му настоява да избере медицината и той записва специалността в Софийския университет. Учи от 1945 до 1951 г., но в началото на петия курс окончателно избира сцената. Диплома за лекар така и не получава, а по-късно не завършва и театрален институт.

Актьорският му път започва не в академия, а в самодейни състави и в Театъра на трудовата повинност. След това работи в Театъра на строителните войски, преди през 1956 г. да стане част от новосъздадената трупа на Сатиричния театър „Алеко Константинов“. В продължение на 32 театрални сезона Парцалев изиграва 40 роли. Сред най-запомнящите се са Осип в „Ревизор“, Подкальосин в „Женитба“, Хаджи Смион в „Чичовци“, Сусо в „Януари“ и Гамаша в „Суматоха“.

Библиотека вместо автомобил

Извън сцената Парцалев е събирач на предмети с история. В жилищата, които обитава под наем, подрежда старинни икони, мебели и бижута. Никога не си купува автомобил, макар че пътува постоянно заради представленията и естрадно-сатиричните концерти в страната. Най-голямото място в личния му свят заема библиотека от около 3000 тома с българска и световна класика.

Първата му филмова поява е в „Любимец 13“ през 1958 г. Следват роли, които го превръщат в един от най-разпознаваемите български комедийни актьори – в „Привързаният балон“, „Кит“, „Петимата от Моби Дик“, „С деца на море“, „Сиромашко лято“, „Баща ми бояджията“, „Два диоптъра далекогледство“ и „13-ата годеница на принца“. За ролята на Методи Рашков в „Сиромашко лято“ получава награда на фестивала в Карлови Вари.

Мечтите, които остават неизиграни

Въпреки популярността си Парцалев не получава театрална награда в България. Званието „заслужил артист“ му е присъдено, когато е на 44 години, а „народен артист“ получава през 1983 г. Сред несбъднатите му професионални мечти са ролите на Хамлет и Дон Кихот. Критиците дори го наричат „Дон Кихот от Левски“, но той така и не стига до този образ.

В последния архивен разговор, записан на 27 септември 1989 г., актьорът говори за връзката между човека и професията: „За да си добър актьор, трябва да бъдеш и добър човек.“ По-малко от два месеца по-късно, на 31 октомври 1989 г., Георги Парцалев умира в София на 64 години. Остава образът на артист без формално театрално образование, който превръща интонацията, жеста и добротата в своеобразен подпис на българската комедия.

Източници: archives.bnr.bg, bta.bg, 24chasa.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И който избра

    2 20 Отговор
    мъжете пред жените.

    Коментиран от #2, #5

    15:04 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точно като теб

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    И ти не се разкриваш публично.

    15:14 31.10.2026

  • 4 Много

    12 0 Отговор
    важно е да уцелиш призванието си и да си мастор в своята професия, което се отдава на малцина. Ето, Парцалев е гениален актьор, а какъв ли щеше да е като лекар или юрист - може би прокурор или юрисконсулт в социалистическо учреждение. Тук ролята на родителите е много важна, защото много родители насочват децата си към престижни професии, но те не винаги са подходящи за тях.

    15:18 31.10.2026

  • 5 късо име

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "И който избра":

    Това няма никакво значение. Неговата ориентация той не я демонстрираше по прайдове и не се обличаше като жълтопаветната слуз сега.
    Той бе и си остана велик актьор и човек. А какво прави в леглото си нощем той не ни го натрапваше и дори никога не проговори за това. Защото си е негова работа. Разбра ли. Различавай портокалите от ябълките, нищо че са кръгли.

    Коментиран от #7, #11

    15:25 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    7 0 Отговор
    Много го ненавиждаха другарите и колегите му заради искрената и неподправена любов на хората към него !!!
    Калоянчев най вече , защото беше нагаждач и партиен секретар на Сатирата и постоянно ходеше да се мазни на бай Тошо и всякакви други партийни величия за разни облаги , апартаменти , вили , коли ....
    А на Парцалев не му дадоха жилище до края на живота му , цял живот под наем живя човека защото не се мазнеше и не се унижаваше да поиска нещо от властта ...

    15:29 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ама

    0 1 Отговор
    нали е бил репресиран от комунистите ?
    Как са му разрешили да кандидатства ?
    Нали се е искало разрешение и бележка за благонадеждност ?

    15:44 31.10.2026

  • 11 Точно като теб

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "късо име":

    И ти не се разкриваш публично.
    Похвално е.

    Коментиран от #13

    15:45 31.10.2026

  • 12 Коко

    2 0 Отговор
    Най добрия.

    15:56 31.10.2026

  • 13 Я виж ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точно като теб":

    "Ясновидецо", какви те кара да си въобразяваш, че някой има да разкрива каквото и да е публично?!? Какво харесваше и не харесваше Парцалев си беше негова работа и той никога не направи от това знаме, за разлика от доста наши български и не български съвременници, които, не можейки да блеснат с талант, се опитват да го постигнат с ... ориентация.

    Коментиран от #14

    15:58 31.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.