Георги Парцалев: актьорът, който избра сцената пред медицината

Като ученик в Плевен Георги Парцалев е приет едновременно медицина, стоматология и право. Семейството му настоява да избере медицината и той записва специалността в Софийския университет. Учи от 1945 до 1951 г., но в началото на петия курс окончателно избира сцената. Диплома за лекар така и не получава, а по-късно не завършва и театрален институт.
Актьорският му път започва не в академия, а в самодейни състави и в Театъра на трудовата повинност. След това работи в Театъра на строителните войски, преди през 1956 г. да стане част от новосъздадената трупа на Сатиричния театър „Алеко Константинов“. В продължение на 32 театрални сезона Парцалев изиграва 40 роли. Сред най-запомнящите се са Осип в „Ревизор“, Подкальосин в „Женитба“, Хаджи Смион в „Чичовци“, Сусо в „Януари“ и Гамаша в „Суматоха“.
Библиотека вместо автомобил
Извън сцената Парцалев е събирач на предмети с история. В жилищата, които обитава под наем, подрежда старинни икони, мебели и бижута. Никога не си купува автомобил, макар че пътува постоянно заради представленията и естрадно-сатиричните концерти в страната. Най-голямото място в личния му свят заема библиотека от около 3000 тома с българска и световна класика.
Първата му филмова поява е в „Любимец 13“ през 1958 г. Следват роли, които го превръщат в един от най-разпознаваемите български комедийни актьори – в „Привързаният балон“, „Кит“, „Петимата от Моби Дик“, „С деца на море“, „Сиромашко лято“, „Баща ми бояджията“, „Два диоптъра далекогледство“ и „13-ата годеница на принца“. За ролята на Методи Рашков в „Сиромашко лято“ получава награда на фестивала в Карлови Вари.
Мечтите, които остават неизиграни
Въпреки популярността си Парцалев не получава театрална награда в България. Званието „заслужил артист“ му е присъдено, когато е на 44 години, а „народен артист“ получава през 1983 г. Сред несбъднатите му професионални мечти са ролите на Хамлет и Дон Кихот. Критиците дори го наричат „Дон Кихот от Левски“, но той така и не стига до този образ.
В последния архивен разговор, записан на 27 септември 1989 г., актьорът говори за връзката между човека и професията: „За да си добър актьор, трябва да бъдеш и добър човек.“ По-малко от два месеца по-късно, на 31 октомври 1989 г., Георги Парцалев умира в София на 64 години. Остава образът на артист без формално театрално образование, който превръща интонацията, жеста и добротата в своеобразен подпис на българската комедия.
Източници: archives.bnr.bg, bta.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И който избра
Коментиран от #2, #5
15:04 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Точно като теб
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":И ти не се разкриваш публично.
15:14 31.10.2026
4 Много
15:18 31.10.2026
5 късо име
До коментар #1 от "И който избра":Това няма никакво значение. Неговата ориентация той не я демонстрираше по прайдове и не се обличаше като жълтопаветната слуз сега.
Той бе и си остана велик актьор и човек. А какво прави в леглото си нощем той не ни го натрапваше и дори никога не проговори за това. Защото си е негова работа. Разбра ли. Различавай портокалите от ябълките, нищо че са кръгли.
Коментиран от #7, #11
15:25 31.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
Калоянчев най вече , защото беше нагаждач и партиен секретар на Сатирата и постоянно ходеше да се мазни на бай Тошо и всякакви други партийни величия за разни облаги , апартаменти , вили , коли ....
А на Парцалев не му дадоха жилище до края на живота му , цял живот под наем живя човека защото не се мазнеше и не се унижаваше да поиска нещо от властта ...
15:29 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ама
Как са му разрешили да кандидатства ?
Нали се е искало разрешение и бележка за благонадеждност ?
15:44 31.10.2026
11 Точно като теб
До коментар #5 от "късо име":И ти не се разкриваш публично.
Похвално е.
Коментиран от #13
15:45 31.10.2026
12 Коко
15:56 31.10.2026
13 Я виж ти...
До коментар #11 от "Точно като теб":"Ясновидецо", какви те кара да си въобразяваш, че някой има да разкрива каквото и да е публично?!? Какво харесваше и не харесваше Парцалев си беше негова работа и той никога не направи от това знаме, за разлика от доста наши български и не български съвременници, които, не можейки да блеснат с талант, се опитват да го постигнат с ... ориентация.
Коментиран от #14
15:58 31.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.