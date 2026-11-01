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„Спорните“ будители: Когато почитта към националните герои предизвиква скандали, протести и обвинения в незаслужена слава

„Спорните“ будители: Когато почитта към националните герои предизвиква скандали, протести и обвинения в незаслужена слава

1 Ноември, 2026 09:00 980 17

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Дори най-големите имена в българската история не са били посрещани с всеобщо преклонение. Първото всенародно честване на Иван Вазов разделя литературните среди, паметникът на Христо Ботев във Враца става повод за политически сблъсъци, а споровете за това кого и как трябва да почитаме започват много преди днешните войни в социалните мрежи.

„Спорните“ будители: Когато почитта към националните герои предизвиква скандали, протести и обвинения в незаслужена слава - 1
Снимка: cpocreativity.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 1 ноември България отбелязва Деня на народните будители. По традиция говорим за Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов, Георги Раковски и Иван Вазов. Имената им са изписани върху паметници, училища и улици, а животът и делото им са част от националния разказ.

Но има една по-малко позната страна на тази история – не всички са приемали безрезервно възвеличаването на тези личности. Понякога почитта към тях е предизвиквала завист, литературни войни, политически конфликти и дори открити протести. В други случаи самите паметници, честванията и опитите за налагане на определен национален пантеон са се превръщали в истински обществени скандали.

Оказва се, че спорът кой заслужава място сред националните герои не е изобретение на съвременните социални мрежи.

Иван Вазов – защо всенародното честване на Патриарха на българската литература разгневява колегите му?

Днес Иван Вазов е почти недосегаема фигура в българската литература. Наричаме го Патриарх на българската литература, а произведенията му са неизменна част от образованието и националната ни памет.

Но още приживе признанието към него предизвиква сериозни противоречия.

През 1895 г. е организирано първото голямо всенародно честване на български писател – поводът е 25-годишнината от началото на литературната дейност на Вазов. Събитието е с мащаб, какъвто дотогава българската културна общественост не познава. Писателят получава поздравителен адрес от княз Фердинанд и е удостоен с ордена „Св. Александър“.

Именно този безпрецедентен възторг обаче дразни част от литературните среди.

Особено остър е Пенчо Славейков, който не приема безкритично всенародното преклонение пред Вазов. В кръга около списание „Мисъл“ се оформя критическа линия, която поставя под съмнение художествената стойност на творчеството му. Към отрицателните оценки се присъединява и д-р Кръстьо Кръстев, който години наред критикува Вазов.

Но литературните конфликти около писателя започват още по-рано. Захари Стоянов също влиза в остра полемика с него. През 1883 г. напада творчеството му с изключително язвителни оценки. Вазов не остава длъжен и отвръща с критики, включително чрез стихотворението „Към една кал“.

Така човекът, който днес е символ на националната литература, някога е бил обвиняван в посредственост от други големи имена в българската култура.

Интересното е, че спорът не е просто за лична неприязън. Той е сблъсък между различни представи за това каква трябва да бъде българската литература – дали да следва националните идеали и да бъде близка до широката публика, или да търси нови художествени форми и по-високи естетически критерии.

Днес Вазов е сред най-почитаните българи, но през 1895 г. признанието към него далеч не е било единодушно.

Христо Ботев – три паметника, три скандала и една битка за националната памет

Малко личности са толкова силно свързани с националната ни идентичност, колкото Христо Ботев. Във Враца неговото име е навсякъде – площад, паметник, ежегодни чествания и тържествена заря.

Историята на самия монумент обаче е изпълнена с напрежение.

Първият паметник на Ботев е открит на 27 май 1890 г. във Враца. На церемонията присъстват княз Фердинанд, Стефан Стамболов, майката и съпругата на революционера. Още тогава обаче възникват противоречия.

Врачанският митрополит Константин, известен с русофилските си убеждения и опозицията си срещу управляващите, отказва да присъства на откриването. Около церемонията се оформя и демонстративно присъствие на русофилски настроени бивши опълченци, които не отвръщат на поздрава на княза.

Има и друг проблем – самият образ на Ботев не се харесва на част от присъстващите. Майка му и съпругата му са разочаровани от представената фигура, тъй като тя не отговаря на представата им за високия и едър революционер.

Но най-големият скандал предстои.

През 1955 г., по време на управлението на Вълко Червенков, първият паметник е демонтиран. Според публикувани исторически сведения комунистическият лидер не харесва творбата на австрийския скулптор Густав Еберлайн и я определя като буржоазна. Паметникът е премахнат през нощта, без предварително обществено обсъждане.

Реакцията на врачани е остра. В местната власт пристигат писмени протести, а много жители възприемат демонтажа като посегателство срещу паметта на Ботев.

Следва изграждането на временен паметник, а през 1964 г. е открит и сегашният 12-метров монумент.

И тук историята не приключва. Проектът на скулптора Владимир Гиновски първоначално среща сериозни възражения от местните съветници. Не им харесва, че Ботев е представен със свалена сабя и свитък със стихове до сърцето. Скулпторът дори се зарича да не се връща във Враца, но впоследствие се съгласява да реализира проекта.

Така историята на един от най-почитаните български революционери се оказва свързана с политически противоборства, недоволство и спорове за това как трябва да изглежда националният герой.

Народните будители – защо дори създаването на националния пантеон е било политически въпрос?

Самият Ден на народните будители има интересна история, която показва колко трудно се изгражда обща национална памет.

Празникът е официално обявен през 1922 г. по предложение на министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски. Идеята възниква в общество, преживяло национални катастрофи, войни и тежки политически разочарования.

Целта е да се отдаде обща почит на българските просветители, книжовници и революционери.

Но преди появата на този празник въпросът кои личности заслужават най-голямо признание вече е предизвиквал конфликти.

Особено показателен е скандалът от 1901 г., когато се отбелязва 25-годишнината от Априлското въстание. Тогава студентска демонстрация се противопоставя на смесването на честването на въстаниците с полагането на първия камък за паметника на руския император Александър II в София.

Младите хора настояват акцентът да бъде върху българските герои и тяхната саможертва, а не върху паметника на чужд владетел. Сблъсъкът е показателен за тогавашното обществено разделение между различните политически и исторически интерпретации на Освобождението.

Именно подобни конфликти показват, че националната памет никога не е била напълно неутрална територия.

„Аз съм българче“ – може ли стихотворението на Вазов да стане причина за съвременен обществен скандал?

Ако някой смята, че споровете около националните символи са останали в миналото, достатъчно е да си припомни бурята около стихотворението „Аз съм българче“ през януари 2024 г.

Поводът е публикувано мнение за образователната система и интеграцията на децата от различен етнически произход. В него се поставя въпросът дали училището трябва да се съобразява и с културния опит на децата от малцинствата.

Текстът предизвиква бурни реакции, а в публичното пространство започват да се разпространяват твърдения, че стихотворението на Вазов ще бъде премахнато от учебниците.

Министерството на образованието и тогавашният премиер Николай Денков трябва да опровергават подобни твърдения.

Случаят показва колко лесно един литературен текст може да се превърне в политически символ и повод за обществено противопоставяне. Самото стихотворение не е било обект на официално решение за забрана, но името на Вазов отново се оказва в центъра на разгорещен спор.

Тук въпросът вече не е дали писателят заслужава признание, а кой има право да определя как трябва да бъде четено и преподавано неговото творчество.

Кой всъщност решава кой е будител и кой заслужава паметник?

Историите на Вазов, Ботев и създаването на Деня на народните будители показват нещо важно – националните герои не са просто личности от миналото. Те са и поле на обществени битки.

Понякога спорът е литературен, друг път е политически, а понякога е свързан с начина, по който едно поколение иска да помни историята.

Има случаи, в които почитта е била прекомерна според съвременниците на дадена личност. Има и случаи, в които паметници са премахвани не заради липса на заслуги, а заради политически съображения.

Затова може би най-интересният въпрос около 1 ноември не е само кои са нашите будители, а как сме решили да ги превърнем в национални символи.

Защото зад всеки паметник стои не само човекът, на когото е посветен, но и епохата, която го е издигнала, политиката, която го е подкрепила, и обществото, което понякога се е противопоставило.

А историята показва, че дори най-високият пиедестал не гарантира всеобщо съгласие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    22 2 Отговор
    А ти, какво искаш, Тишо? Да почитаме инфлувнсърите от фермата и ергенът ли?

    09:04 01.11.2026

  • 2 Пецата

    1 10 Отговор
    Аз книги вобще не чета разбираш ли и разни драскачи хич не ме интересуват 🤣

    09:05 01.11.2026

  • 3 А50

    15 3 Отговор
    И за това ли се намири еничар-драскоч да разделя Българите в навечерието на гози светъл Български празник

    Коментиран от #12

    09:07 01.11.2026

  • 4 анонимен

    3 0 Отговор
    Празника е официално честван в Пловдив през 1909 г.

    09:08 01.11.2026

  • 5 Тук ми се струва, че

    14 2 Отговор
    статията наклонява везните към определени политически нагласи (на места), като се говори и с имена, а не се казва дословно от къде идва спора за “Аз съм българче” и кой се опитва да прокара идеята за роми, турци и т.н. По времето на Денков и сие анти-българското беше много на дневен ред. А, децата в прогимназиален етап учат доста спорни текстове, които са в тотален противовес на борбата на нашите буддители.

    Коментиран от #15

    09:15 01.11.2026

  • 6 Давид

    13 1 Отговор
    Периода от 89 насам , бъдещите поколения ще го изучават като период на националните грабители ;)

    Коментиран от #8

    09:17 01.11.2026

  • 7 ВМОРО

    3 1 Отговор
    Това показва тези хора колко много са обезродени и до такава степен вече отровени, че започват да прокарват интересите на чуждата империя и в наглостта си дори да определят българите за руснаци примерно. Тези хора биха по всяко време обърнали орушъжие срещу собствената си държава и своя народ и биха отцепвали земи от нея. За пример - Македония. Има и други примери. Даже и в днешно време ще се намерят примери. Това е сблъсък на идеологии. И аз заставам за идеологията на българската кауза;

    09:27 01.11.2026

  • 8 От по-рано

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Давид":

    1928 - 2026 период на съветските обезбългарители, които станаха демократи, либерали и бизнесмени.

    09:31 01.11.2026

  • 9 днес е ден на траур

    11 0 Отговор
    Споминала се е образователната ни система.
    Корупция, непотизъм, простащина, неграмотност, преписване ... няма нужда да изброяваме всичко, достатъчно е да видим какъв продукт произвежда.

    А връзкарите в системата и техните политически ментори дори имат наглостта да наричат непотизма и връзкарщната "семейни традиции".

    Семейни традиции? Да точиш семейно държавния бюджет, да манпулираш оценки, изпити и конкурси за своя угода и да предаваш тази власт деца, внуци, снахи, зетьове и братовчеди ли е семейна традиция?
    По-скоро е феодализация и дегрдация на просвещенския идеал от а до я.

    09:39 01.11.2026

  • 10 Ден на Будителите

    9 2 Отговор
    А не на търтеите учителите. Съвременните ни аниматори, не образоват, не изграждат, 95 % произвеждат брак и прибират парата от заплати и частни уроци. Децата не са научени да четат, пишат, смятат. Не знаят масово, кой е автора на "Под игото".

    09:42 01.11.2026

  • 11 Браво!Много хубава статия.

    2 2 Отговор
    Интересен анализ, представен доста грамотно. Определено ми хареса.

    09:47 01.11.2026

  • 12 Жорналис

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    За пет цента всичко пишем. Моралът не се яде. Събирам стотинки за олинклузива на Бали.

    09:52 01.11.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    Това - за АПОСТОЛА - най добре се вижда в Пловдив .... - малък паметник краката на един огромен паметник на окупатор...
    Ееее, комуняги, и вие ще се биете в гърдите, че уважавате будителите си... Лице.мерието ви се вижда най-добре в тези два паметника !!!

    Коментиран от #16

    09:55 01.11.2026

  • 14 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Безспорно хелуна е най-тъпото нещо, с което дивия запад взломи маките мозъчета на вече две поколения национални предатели. Да подмениш собствените си традиции с чужди надупчени тикви е безспорно тъпобезумие и липса на капка патриотизъм и чувство за национална принадлежност. После да си победител н игра за предатели по водеща телевизия е усещане за превъзходство.

    10:09 01.11.2026

  • 15 ЦК на БКП

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тук ми се струва, че":

    Борбата на нашите "буддители" е била колкото турския окупатор, толкова и срещу руския. Вие даже и Ботев произведохте в комунист. Примери - с писания и изказвания на будителите ни срещу Русия - с лопати да ги ринеш, но комунистите затулихте всичко в мъгла

    10:11 01.11.2026

  • 16 Гай Турий

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":

    Като се строи паметник той си остава такъв и запечтва времето, епохата, а не се прекроява по конюнктурните и от ден до пладне политическите пристрастия и простотии на недоучени патриотари. Може да се вдигне паметник и на Левски, само че той е проповядвал същите неща, като тоя воин, за освобождение и на други народи по света, нещо като "Пролетарии от всички страни обединявайте се".

    10:14 01.11.2026

  • 17 шопо

    1 0 Отговор
    журналята у шамъко

    10:24 01.11.2026