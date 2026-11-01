Учителката Катерина Добрева: Няма деца, които не обичат да четат

„Не вярвам, че има деца, които не обичат да четат, а само такива, които не са открили правилните книги за тях.“ Така Катерина Добрева описва работата си с учениците от Литературен клуб „Касталия“ към Общинския детски комплекс във Варна.

Тази учебна година в школата се занимават 15 деца от втори до дванадесети клас. Те се срещат поне веднъж седмично, но разговорите за книги, писане и конкурси продължават и извън заниманията. Учениците си споделят какво са прочели, какво пишат и в какви инициативи предстои да участват.

Клубът събира различни възрасти

Разликата във възрастта не пречи на общуването между децата. По-големите обясняват и разказват на по-малките, а работата често е разделена между писане и редактиране. Занятията не протичат като стандартен урок с предварително зададени точки, а като разговори, примери и обсъждане на интересни книги и лични преживявания.

За Добрева творческото писане е възможно само когато има желание. Тя определя децата, които се увличат от литературата, не като различни от своите връстници, а като по-активни и по-склонни да опитват нови неща.

Важна роля имат и родителите. Според ръководителката те подкрепят учениците, без да вършат работата вместо тях. Част от майките и бащите също пишат, а заедно с децата вече е създадена традиция за ежемесечна среща, наричана „касталска“ вечер.

Десет отличия в конкурса „Стоян Михайловски“

Наскоро десет възпитаници на клуба получиха награди в 19-ия Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“. Голямата награда е присъдена на Симона Котоманова, която посещава „Касталия“ от седем години и пише както поезия, така и проза.

Първи награди са получили Кристиян Манушев, Юлия Тодорова, Боян Тасев и Моника Атанасова. С втори награди са отличени Йоана Василева и Симона Монджловска, а трети награди са присъдени на Делян Петков, Мария Тасева и Любена Пеева.

Котоманова е лауреат и на други национални литературни конкурси и е била стипендиант на Община Варна по програмата „Мерки за закрила на даровити деца“ за 2024 г. Трима ученици от клуба са подготвили и презентация по повод Деня на народните будители.

Бивши ученици се връщат като водещи

В дейността на „Касталия“ се включват и бивши възпитаници. Александър Габровски вече е водил работилница за кратък разказ, а следващото планирано занимание ще бъде посветено на генерирането на творчески идеи за поезия и проза.

Добрева поема ръководството на клуба през миналата учебна година, след като самата тя е била част от него от 2018 г. Завършила е Българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и преподава в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Белослав. За нея училището и литературната школа са две занимания, от които не иска да се отказва.

Източници: bta.bg, varnae.bg