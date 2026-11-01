Новини
Култура »
Учителката Катерина Добрева: Няма деца, които не обичат да четат

Учителката Катерина Добрева: Няма деца, които не обичат да четат

1 Ноември, 2026 13:41 599 5

  • катерина добрева-
  • литературен клуб „касталия“-
  • детско четене-
  • ученически конкурс-
  • варна

Ръководителката на литературен клуб „Касталия“ във Варна разказва как книгите и творческото писане събират ученици от втори до дванадесети клас

Учителката Катерина Добрева: Няма деца, които не обичат да четат - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Не вярвам, че има деца, които не обичат да четат, а само такива, които не са открили правилните книги за тях.“ Така Катерина Добрева описва работата си с учениците от Литературен клуб „Касталия“ към Общинския детски комплекс във Варна.

Тази учебна година в школата се занимават 15 деца от втори до дванадесети клас. Те се срещат поне веднъж седмично, но разговорите за книги, писане и конкурси продължават и извън заниманията. Учениците си споделят какво са прочели, какво пишат и в какви инициативи предстои да участват.

Клубът събира различни възрасти

Разликата във възрастта не пречи на общуването между децата. По-големите обясняват и разказват на по-малките, а работата често е разделена между писане и редактиране. Занятията не протичат като стандартен урок с предварително зададени точки, а като разговори, примери и обсъждане на интересни книги и лични преживявания.

За Добрева творческото писане е възможно само когато има желание. Тя определя децата, които се увличат от литературата, не като различни от своите връстници, а като по-активни и по-склонни да опитват нови неща.

Важна роля имат и родителите. Според ръководителката те подкрепят учениците, без да вършат работата вместо тях. Част от майките и бащите също пишат, а заедно с децата вече е създадена традиция за ежемесечна среща, наричана „касталска“ вечер.

Десет отличия в конкурса „Стоян Михайловски“

Наскоро десет възпитаници на клуба получиха награди в 19-ия Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“. Голямата награда е присъдена на Симона Котоманова, която посещава „Касталия“ от седем години и пише както поезия, така и проза.

Първи награди са получили Кристиян Манушев, Юлия Тодорова, Боян Тасев и Моника Атанасова. С втори награди са отличени Йоана Василева и Симона Монджловска, а трети награди са присъдени на Делян Петков, Мария Тасева и Любена Пеева.

Котоманова е лауреат и на други национални литературни конкурси и е била стипендиант на Община Варна по програмата „Мерки за закрила на даровити деца“ за 2024 г. Трима ученици от клуба са подготвили и презентация по повод Деня на народните будители.

Бивши ученици се връщат като водещи

В дейността на „Касталия“ се включват и бивши възпитаници. Александър Габровски вече е водил работилница за кратък разказ, а следващото планирано занимание ще бъде посветено на генерирането на творчески идеи за поезия и проза.

Добрева поема ръководството на клуба през миналата учебна година, след като самата тя е била част от него от 2018 г. Завършила е Българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и преподава в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Белослав. За нея училището и литературната школа са две занимания, от които не иска да се отказва.

Източници: bta.bg, varnae.bg


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1487

    8 0 Отговор
    има
    у делиурмана не само не четат, ами и не пишат и бг не могат да говорят даже

    13:59 01.11.2026

  • 3 Пълни глупости

    8 1 Отговор
    Поколение което още от годинка се пули пред телефони и таблети и се храни само с тях не обича и не иска да чете- може би до към 3 клас насила намъкна почитат и след това надежда всяка оставете!Е има и редки изключения, ама редки!

    14:05 01.11.2026

  • 4 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Има.. едни по опушени

    14:41 01.11.2026

  • 5 невероятно, но факт

    1 0 Отговор
    Балъков не обичаше да чете и десетгодишен беше изключен от училище "Д. Благоев" поради слаб успех в трети клас и насочен към спортното училище.

    15:05 01.11.2026