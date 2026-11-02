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На 64 почина пионерът на техното Хуан Аткинс
  Тема: Известни личности

На 64 почина пионерът на техното Хуан Аткинс

2 Ноември, 2026 04:00, обновена 2 Ноември, 2026 04:02 453 1

  • хуан аткинс-
  • детройтско техно-
  • електронна музика-
  • belleville three-
  • cybotron

Детройтският продуцент е бил намерен в безсъзнание в хотел в Мексико Сити преди планирано участие. Официалната причина за смъртта му все още не е обявена

На 64 почина пионерът на техното Хуан Аткинс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хуан Аткинс, един от пионерите на детройтското техно, е починал на 64 години. Представител на агенцията Greensmith Artists е потвърдил смъртта му пред Резидент Адвайзър.

Аткинс е бил намерен в безсъзнание в хотелската си стая в Мексико Сити преди планирано участие в клуба YuYu Cine Club на 31 октомври. По-късно е бил откаран в болница, където е бил обявен за починал. Официална причина за смъртта не е съобщена.

Сведения за предполагаем инфаркт се появиха в някои публикации, но тази информация не е потвърдена официално.

Един от създателите на детройтския звук

Роден в Детройт през 1962 г. и израснал в Белвил, Мичиган, Аткинс се запознава с Дерик Мей и Кевин Саундърсън. Тримата по-късно стават известни като Belleville Three и са сред музикантите, поставили основите на детройтското техно в началото на 80-те години.

През 1980 г. Аткинс създава дуото Cybotron с Ричард Дейвис. Проектът съчетава електронни инструменти, синтезатори, машинни ритми и футуристични теми. Песента Clear от 1983 г. се превръща в един от ранните знакови записи за жанра.

След края на Cybotron Аткинс продължава самостоятелната си работа под името Model 500. Сред най-влиятелните му записи е No UFOs от 1985 г. Същата година той основава и лейбъла Metroplex, който се превръща във важна платформа за детройтската електронна сцена.

Музикантът, свързван с името „техно“

Аткинс е сред фигурите, свързвани с утвърждаването на думата „техно“ като название на новия електронен жанр. Неговата песен Techno Music е включена в британската компилация Техно! Новият звук на Детройт от 1988 г., която представя музиката на града пред по-широка европейска публика.

През следващите десетилетия той продължава да издава музика като Model 500 и Infiniti, а работата му с Мориц фон Освалд в проекта Borderland показва интереса му към развитието на електронния звук извън традиционните граници на жанра.

Кевин Саундърсън, негов съратник от Belleville Three, написа: „Хуан беше създателят на техното, истински визионер, който отвори пътя за толкова много от нас.“

Източници: ra.co, theguardian.com, pitchfork.com


Мексико
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  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    дано скоро да се оправи човека

    04:14 02.11.2026