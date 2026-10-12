Зуека представя „Одисееви разкази“ в София

Васил Василев – Зуека представя нова изложба в София, в която показва както характерните за него образи, така и нова серия, посветена на Одисей. Картините могат да бъдат разгледани до 17 октомври включително.

Изложбата е първата възможност българската публика да види новите му платна, след като актьорът и телевизионен водещ живее в Испания вече пет години.

Серията е вдъхновена от разговорите около филм на Нолан

Новата серия носи името „Одисееви разкази“. Василев разказва, че е започнал работата по нея като повод, свързан с филм на Кристофър Нолан, който предизвикал множество разговори в България.

„Започнах „Одисееви разкази“ буквално като повод, предизвикан от филма на Нолан, който пък предизвика толкова много разговори в България, че чак останах изумен“, казва Васил Василев.

В картините му присъстват и образи, които той определя като свои ангели. Те са представени като клоуни и носят връзката му с театъра.

„Това са моите ангели. Ето ги. Те са си клоуни, моите ангели, това ми е връзката с театъра, която аз никога няма да пусна“, казва още Зуека.

Интервюто на Елица Кънчева с Васил Василев е излъчено в предаването „Тази събота“.

Източници: btvnovinite.bg