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Зуека представя „Одисееви разкази“ в София
  Тема: Известни личности

Зуека представя „Одисееви разкази“ в София

12 Октомври, 2026 22:01 575 8

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  • софия

Новата изложба на Васил Василев включва характерните му образи и серия, посветена на Одисей. Картините могат да бъдат видени до 17 октомври

Зуека представя „Одисееви разкази“ в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Васил Василев – Зуека представя нова изложба в София, в която показва както характерните за него образи, така и нова серия, посветена на Одисей. Картините могат да бъдат разгледани до 17 октомври включително.

Изложбата е първата възможност българската публика да види новите му платна, след като актьорът и телевизионен водещ живее в Испания вече пет години.

Серията е вдъхновена от разговорите около филм на Нолан

Новата серия носи името „Одисееви разкази“. Василев разказва, че е започнал работата по нея като повод, свързан с филм на Кристофър Нолан, който предизвикал множество разговори в България.

„Започнах „Одисееви разкази“ буквално като повод, предизвикан от филма на Нолан, който пък предизвика толкова много разговори в България, че чак останах изумен“, казва Васил Василев.

В картините му присъстват и образи, които той определя като свои ангели. Те са представени като клоуни и носят връзката му с театъра.

„Това са моите ангели. Ето ги. Те са си клоуни, моите ангели, това ми е връзката с театъра, която аз никога няма да пусна“, казва още Зуека.

Интервюто на Елица Кънчева с Васил Василев е излъчено в предаването „Тази събота“.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зую, Вуйю и Х...

    25 0 Отговор
    Защо не избра Испания този, след всичката помия която изля върху България? Жалка гротеска, пародия на човек...

    22:04 12.10.2026

  • 2 Хмм

    19 0 Отговор
    свърши парите и идва да дои България, да се изкаже колко е хубаво в Испания и колко е лошо тука при нас

    22:08 12.10.2026

  • 3 конферансие

    12 1 Отговор
    Нали нямаше да идва тук?
    Явно е много гладен и разчита на първенюта и ново богаташчета ,да си напълни джобовете.

    Коментиран от #7

    22:27 12.10.2026

  • 4 Името

    4 0 Отговор
    много му отива

    22:42 12.10.2026

  • 5 Софийски селянин,Пенсионер

    7 0 Отговор
    Този Сливенски арменец изменник пак се домъкна,ако зависи от мен на подобни предатели ще им забраня да стъпват в България.

    22:42 12.10.2026

  • 6 Перничанин

    2 0 Отговор
    Никой не те иска испанец, явно там няма и един луд да му купи драсканиците на тоз предател.

    22:52 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Αлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Тоя хич не може да държи на глад, пак се е върнал.

    22:55 12.10.2026