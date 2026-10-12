Зуека представя „Одисееви разкази“ в София

Васил Василев – Зуека представя нова изложба в София, в която показва както характерните за него образи, така и нова серия, посветена на Одисей. Картините могат да бъдат разгледани до 17 октомври включително.
Изложбата е първата възможност българската публика да види новите му платна, след като актьорът и телевизионен водещ живее в Испания вече пет години.
Серията е вдъхновена от разговорите около филм на Нолан
Новата серия носи името „Одисееви разкази“. Василев разказва, че е започнал работата по нея като повод, свързан с филм на Кристофър Нолан, който предизвикал множество разговори в България.„Започнах „Одисееви разкази“ буквално като повод, предизвикан от филма на Нолан, който пък предизвика толкова много разговори в България, че чак останах изумен“, казва Васил Василев.
В картините му присъстват и образи, които той определя като свои ангели. Те са представени като клоуни и носят връзката му с театъра.„Това са моите ангели. Ето ги. Те са си клоуни, моите ангели, това ми е връзката с театъра, която аз никога няма да пусна“, казва още Зуека.
Интервюто на Елица Кънчева с Васил Василев е излъчено в предаването „Тази събота“.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зую, Вуйю и Х...
22:04 12.10.2026
2 Хмм
22:08 12.10.2026
3 конферансие
Явно е много гладен и разчита на първенюта и ново богаташчета ,да си напълни джобовете.
Коментиран от #7
22:27 12.10.2026
4 Името
22:42 12.10.2026
5 Софийски селянин,Пенсионер
22:42 12.10.2026
6 Перничанин
22:52 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Αлфа Bълкът
22:55 12.10.2026