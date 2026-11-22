Домакинствата в България обикновено се презапасяват заради промоции и ниски цени, а не като подготовка за извънредна ситуация. Това заяви изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС.

По думите му всеки дом трябва да разполага с минимален резерв от основни продукти.

„Две консерви в килера никога няма да са ни излишни и да ни попречат“

, каза Николов.

Вода за аварийни спирания

Като често срещан пример той посочи временното спиране на водата заради аварийни ремонти или включване на нови обекти към мрежата. Според него наличието на голяма туба резервна вода може да се окаже необходимо дори при кратко прекъсване на услугата.

„Поддържането на един минимален резерв във всеки дом е задължителна необходимост“, посочи Николов. Европейската комисия насърчава домакинствата да могат да покриват основните си нужди за поне 72 часа, или три дни, при извънредна ситуация или криза.

Киберинцидентите също създават риск

Николов определи риска от извънредни ситуации като реален и припомни големите киберинциденти, при които са били блокирани различни мрежи. Той посочи, че природните бедствия са познат риск, но технологичната свързаност може да увеличи мащаба на една авария.

„Едно е да изключи компютърната мрежа в даден офис или за една фирма, друго е да стане срив в някой глобален доставчик на дадена услуга“, каза изпълнителният директор на „Активни потребители“. Според него подобни сценарии карат правителствата да преосмислят готовността на населението и необходимостта домакинствата да разполагат с базови запаси.

Източници: focus-news.net