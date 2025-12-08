Новини
45 години от смъртта на Джон Ленън

8 Декември, 2025 07:14 3 596 10

Легендата на музиката беше застрелян на 8 декември 1980 г. в Ню Йорк

45 години от смъртта на Джон Ленън - 1
Снимкa: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 45 години от смъртта на Джон Ленън. Фенове на „Бийтълс” от цял свят ще отбележат смъртта му с цветя, песни и молитва. Легендата на музиката беше застрелян на 8 декември 1980 г. в Ню Йорк от Марк Дейвид Чапман, припомня frognews.bg.

Той го чакал пред дома му и стрелял четири пъти с 38-калибров пистолет пред очите на съпругата на Ленън - Йоко Оно. 65-годишният убиец излежава доживотна присъда, след като пледира виновен за убийство. По-рано тази година за 11-и пореден път му беше отказано предсрочно освобождаване.

Джон Ленън остава в историята като талантлив музикант, певец, композитор, художник, писател и основател на знаменитата ливърпулска четворка "The Beatles". Той ще се запомни и с бунтарския си нрав. Отвъд гения и изкуството, с които покорява света, стои силата на личността, изразена в борбата срещу системата, в която сме оплетени всички.

Не е чудно, че Ленън се превръща в икона на хипи движението, а неговите песни и по-специално "All You Need Is Love" допринесоха за развитието на обществото в много страни.

Никой не може да оспори влиянието му върху музиката. Като един от основните автори на песни в "Бийтълс" заедно с Пол Маккартни, той създава много от хитовете на групата. Макар че се разпада през 1970 г., тя е продала над 1 милиард албума по света.

"Imagine" - най-популярният солов албум на Джон Ленън излиза през 1971 г.

Заглавната му песен става неофициален химн на активистите за мир по целия свят. Тя е и официалната песен на правозащитната организация "Амнести интереншънъл".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Осведомен

    6 30 Отговор
    Много хора не знаят,че куршума убил музиканта е бил произведен в СССР а в дома на убиеца е открито куфарче с рубли.

    Коментиран от #3, #4

    10:18 08.12.2020

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сила

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Осведомен":

    тъпоооооооо.......

    10:22 08.12.2020

  • 4 Абе помним ние

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Осведомен":

    И пищоля е бил,,Макаров'', а Чапман е бил член на ВМРО.

    10:28 08.12.2020

  • 5 Павел Пенев

    8 5 Отговор
    Велик интелектуалец.Вечна му памет! Нашето поколение израстна с песните на Бийтълс. Тази група със своята музика вдъхновяваше младежите в борбата им за мир, равенство, братство и свобода.Не слушайте простаците–демократи,че музиката им е била забранена при социализма.Те се бореха против войната във Виетнам и точно за това беше убит от варварите в САЩ.

    10:50 08.12.2020

  • 6 село

    5 0 Отговор
    Спрете да повтаряте името на убиеца. Той това е искал!
    Когато Херострат запалил храма на Артемида, е искал да се прослави. Бил осъден на смърт и вечно забвение.На всеки четири часа от денонощието, глашатаите обикаляли улиците и обявявали присъдата. Представете си как в четири сутринта някой крещи под прозореца името на Херострат! Запомнили са го 23 века.

    10:58 08.12.2020

  • 7 Скорпион

    9 2 Отговор
    Любовта към хората и простата логика с която отхвърляше войната го погубиха. Не случайно се повтаря постоянно името на физическия убиец. За да не обръщаме взор към тези които не можеха да допуснат да няма войни! Почивай в мир Джони!

    00:25 09.12.2020

  • 8 Гост

    4 8 Отговор
    Евалата на тоз убиец . Браво един боклук по малко . Тоз наркоман , друсан тъпанар е изоставил дете и жена забогатата жълтурка оно . Къв хипар е тоя смях. Хипита са в Америка . Тоз е дрънкал бозава музика за тъпанари.

    Коментиран от #10

    13:35 09.12.2020

  • 9 жоро уудстока

    9 2 Отговор
    Що за болен мозък трябва да си,за да одобряваш убийство?!Днешната популярна музика в многобройните си видове е повлияна от гения на този всестранен талант.Вечна ти памет,ДЖОН!

    17:31 09.12.2020

  • 10 free man

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Не е нормално да убиваш,или да желаеш смъртта другиму?!Дано не бъркам...Хората сме различни.Трябва ли да се избиваме заради различните си политически,сексуални,музикални предпочитания?! и КАКВО КАТО СЕ ИЗЦЪКАШ С НЕЩАСТНОТО СИ МИНУСЧЕ...НА КОГО МУ ПУКА...

    13:57 13.12.2020