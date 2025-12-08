Днес се навършват 45 години от смъртта на Джон Ленън. Фенове на „Бийтълс” от цял свят ще отбележат смъртта му с цветя, песни и молитва. Легендата на музиката беше застрелян на 8 декември 1980 г. в Ню Йорк от Марк Дейвид Чапман, припомня frognews.bg.
Той го чакал пред дома му и стрелял четири пъти с 38-калибров пистолет пред очите на съпругата на Ленън - Йоко Оно. 65-годишният убиец излежава доживотна присъда, след като пледира виновен за убийство. По-рано тази година за 11-и пореден път му беше отказано предсрочно освобождаване.
Джон Ленън остава в историята като талантлив музикант, певец, композитор, художник, писател и основател на знаменитата ливърпулска четворка "The Beatles". Той ще се запомни и с бунтарския си нрав. Отвъд гения и изкуството, с които покорява света, стои силата на личността, изразена в борбата срещу системата, в която сме оплетени всички.
Не е чудно, че Ленън се превръща в икона на хипи движението, а неговите песни и по-специално "All You Need Is Love" допринесоха за развитието на обществото в много страни.
Никой не може да оспори влиянието му върху музиката. Като един от основните автори на песни в "Бийтълс" заедно с Пол Маккартни, той създава много от хитовете на групата. Макар че се разпада през 1970 г., тя е продала над 1 милиард албума по света.
"Imagine" - най-популярният солов албум на Джон Ленън излиза през 1971 г.
Заглавната му песен става неофициален химн на активистите за мир по целия свят. Тя е и официалната песен на правозащитната организация "Амнести интереншънъл".
1 Осведомен
Коментиран от #3, #4
10:18 08.12.2020
3 сила
До коментар #1 от "Осведомен":тъпоооооооо.......
10:22 08.12.2020
4 Абе помним ние
До коментар #1 от "Осведомен":И пищоля е бил,,Макаров'', а Чапман е бил член на ВМРО.
10:28 08.12.2020
5 Павел Пенев
10:50 08.12.2020
6 село
Когато Херострат запалил храма на Артемида, е искал да се прослави. Бил осъден на смърт и вечно забвение.На всеки четири часа от денонощието, глашатаите обикаляли улиците и обявявали присъдата. Представете си как в четири сутринта някой крещи под прозореца името на Херострат! Запомнили са го 23 века.
10:58 08.12.2020
7 Скорпион
00:25 09.12.2020
8 Гост
Коментиран от #10
13:35 09.12.2020
9 жоро уудстока
17:31 09.12.2020
10 free man
До коментар #8 от "Гост":Не е нормално да убиваш,или да желаеш смъртта другиму?!Дано не бъркам...Хората сме различни.Трябва ли да се избиваме заради различните си политически,сексуални,музикални предпочитания?! и КАКВО КАТО СЕ ИЗЦЪКАШ С НЕЩАСТНОТО СИ МИНУСЧЕ...НА КОГО МУ ПУКА...
13:57 13.12.2020