Отиде си Джон Лодж от Moody Blues, изпял "Nights in White Satin" ВИДЕО

10 Октомври, 2025 22:21, обновена 10 Октомври, 2025 22:32 548 3

  • джон лодж-
  • moody blues-
  • починал-
  • певец-
  • рок-
  • басист

Певецът и басист издъхна на 82, заобиколен от семейството си

Отиде си Джон Лодж от Moody Blues, изпял "Nights in White Satin" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джон Лодж, вокалистът и бас китарист на Moody Blues, почина на 82-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирано от "Гардиън".

Роденият в Бирмингам Лодж е участвал в някои от най-известните песни на групата, включително Nights in White Satin, Question и Isn’t Life Strange.

„С най-дълбока тъга трябва да съобщим, че Джон Лодж, нашият скъп съпруг, баща, дядо, тъст и брат, беше внезапно и неочаквано отнет от нас“, се казва в изявление на семейството му.

„Както всеки, който е познавал този човек с огромно сърце, знае, че най-важното нещо за него е била неговата непрестанна любов към съпругата му Кирстен и семейството му, следвана от страстта му към музиката и вярата му.

„Джон си отиде спокойно, заобиколен от любимите си хора и звуците на Everly Brothers и Бъди Холи. Завинаги ще ни липсват неговата любов, усмивка, доброта и неговата абсолютна и безкрайна подкрепа.

„Сърцата ни са съкрушени, но ще продължим напред, заобиколени от любовта, която той изпитваше към всеки от нас. Както Джон винаги казваше в края на шоуто, благодаря ви, че запазихте вярата.“

Лодж участва в някои от най-известните творби на групата, включително психеделичния Days of Future Passed от 1967 г., считан за един от първите концептуални албуми на рока, и последвалия го In Search of the Lost Chord от 1968 г., в който групата се насочва още повече към експериментиране.

Между 1969 и 1972 г. той участва в албумите On the Threshold of a Dream, To Our Children’s Children’s Children, A Question of Balance, Every Good Boy Deserves Favour и Seventh Sojourn, в които групата изцяло възприема прогресив рока.

„Той никога не е бил по-щастлив от това да е на сцената. Той беше просто певец в рокендрол група и обожаваше да свири с групата и зет си Джон и да може да продължи да споделя тази музика с феновете си", казаха от семейството..

„Беше му още по-радостно да може да работи с дъщеря си Емили и сина си Кристиан и да прекарва време, гледайки внука си Джон-Хенри да играе футбол и да мечтае той един ден да играе за Бирмингам Сити.“

Лодж е роден в предградието на Бирмингам, Ердингтън. Учил е в началното училище „Бърчес Грийн“, Централната гимназия и Бирмингамския колеж за напреднали технологии.

Жени се за Кирстен през септември 1968 г. и двамата имат две деца, като „Emily’s Song“ е посветена дъщеря му.

Лодж говори за това, че е евангелски християнин, казвайки, че това му е помогнало да избегне крайностите на рокендрол бизнеса.


Великобритания
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    1 2 Отговор
    То аз ще си отида , родителите ни и прародителите ни си отидоха ..а по нета се за някви наркота пишат да ги хвалят

    22:35 10.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Плд

    0 0 Отговор
    най-накрая отиде в уИТе Сатан

    23:02 10.10.2025