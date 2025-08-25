Група „Спринт“ и легендите на българския рок с грандиозен концерт в Бургас

На 1 септември 2025 г., в 20:00 ч., Летният театър в Бургас ще се превърне в арена на истинско рок величие.

Финалът на лятото ще бъде белязан от най-мащабното рок събитие на годината – „Група Спринт и легендите на българския рок“, което ще обедини емблематични имена и вечни хитове в една незабравима нощ под звездите.

Концерт с кауза

Събитието подкрепя инициативата „За повече българска музика в национален ефир“, както и информационната кампания „Да свирим биологичния си часовник навреме“, насочена към хора с репродуктивни проблеми.

На една сцена ще излязат:

• Група „Спринт“

• Щурците – Валди Тотев

• Сигнал – Христо Ламбрев

• Импулс – Васил Стоев

• Диана Експрес – Илия Ангелов

• Милена Славова

Музикантите ще пренесат публиката през златните страници на българската рок история с емблематични хитове, мощна енергия и вечни послания.

Водещи

Сцената ще бъде поверена на харизматичното дуо Галя Георгиева и Атанас Лазаров от „Дует с кауза“, които ще поведат публиката в едно стилно пътешествие през десетилетията на българския рок.

„Щастливи сме да бъдем част от тази рок приказка. Мотото ни е: Да вземем най-хубавото от живота!“ – споделят двамата водещи.

Атрактивна визия

Специална изненада ще бъдат новите лъскави автомобили Dongfeng от Китай, които ще се превърнат в своеобразен сценичен декор и символ на модерното и динамично изживяване.



Грандиозният концерт ще бъде запечатан от камерите на Българската национална телевизия, която ще излъчи специален музикален филм за събитието.



Билети за рок събитието на годината ще откриете в мрежата на Eventim. Не пропускайте тази рок вечер, която ще остане завинаги в историята на Летния театър и в сърцата на феновете, призовават организаторите.