25 април 1792 г. Ражда се Марсилезата

Венцислав Михайлов

На 25 април 1792 г. французинът Клод-Жозеф Роже дьо Лил съчинява музиката и текста на Марсилезата. Песента е химн на Франция от 1795 г.

Тя е написана от Клод - Жозеф Роже дьо Лил в нощта на 25 срещу 26 април 1792 година, след като Австрия обявява война на Франция. Оригиналното име на химна е „Марш на Рейнската армия“. Песента става сборен сигнал на Френската революция и прозвучава за първи път по улиците на Париж на 30 юли 1792 година, изпята от пристигащи от Марсилия части от френската Национална гвардия, откъдето произлиза и името ѝ.

Марсилезата има такъв успех във времето след Френската революция, че на 14 юли 1795 година е обявена за национален химн.

Впоследствие тя е била забранявана последователно от Наполеон Бонапарт, Луи XVIII и Наполеон III. За кратко е възстановена след Юлската революция от 1830 г., а окончателно става химн на страната след 1879 г.

Тя е преработена от Ектор Берлиоз през 1830 година. Mарсилезата се утвърждава като химн на Франция и с конституциите от 1946 и 1958 година.

През 1917 година пък, след падането на царския режим и Марсилезата, и Интернационалът, са използвани за национални химни на Русия.

Песента е забранена от режима на Виши във Франция и в окупираните от Третия Райх райони през Втората световна война и пеенето ѝ е било акт на съпротива.

Припомняме, че през 1793 г. Роже дьо Лил е хвърлен в затвора при терора на якубинците и е освободен чак след контрареволюцията през 1795 г. Историческа ирония е, че командирът на Рейнската армия по време на Френската революция е баварец по произход.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха..

    15 3 Отговор
    А днес в Марсилия не можеш да чуеш френска реч,само джагала-магала и 90% тарамбуки.Бедна ми Францийо,ще те помним с любов и умиление..

    06:44 25.04.2021

  • 2 Честито

    2 1 Отговор
    ..." командирът на Рейнската армия по време на Френската революция е баварец " - добре. Е36, Е39 TDS или Е60 е бил този баварец? Можеше и друго пояснение да бъде посочено, ама...журналисти.

    08:58 25.04.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Велика Франция

    4 0 Отговор
    Франция е най-великата страна - люлка на цивилизацията и майка на съвременния свят!

    Vive la Republique! Vive la France!

    09:32 28.04.2021