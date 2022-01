Аврил Лавин изненада с нов албум Love Sux след дълга пауза

Осем пъти номинираната за награди GRAMMY мултиплатинена певица, автор на песни, дизайнер и филантроп Аврил Лавин съобщи за новия си албум Love Sux, който излиза на 25 февруари 2022 – наличен за предварителна поръчка чрез лейбъла на Травис Баркър, DTA Records. Албумът от 12 трака е седмият студиен албум на Аврил и маркира първата ѝ нова музика от 2019 насам.

Анонсът дойде успоредно с издаването на най-новия сингъл “Love It When You Hate Me” feat. blackbear. Поп-пънк химнът е втори сингъл, излязъл от предстоящия албум, следващ “Bite Me”, който дебютира с възторжени отзиви от фенове и критици, като вече задмина 71 милиона глобални стрийма от издаването си през ноември 2021. Оттогава Аврил е изпълнила хитовия сингъл в серия от телевизионни предавания, включително: The Late Late Show with James Corden, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Ellen DeGeneres Show и ABC’s New Year’s Rockin’ Eve.

Следващият месец Аврил се отправя към вече обявени световни дати за турне 2022, като ще се отбие в Европа, Обединеното кралство и Канада. За повече информация посетете avrillavigne.com.

За Аврил Лавин:

Аврил Лавин сътвори история, разби рекорди и с постоянство запали собствена следа като непоклатима сила в музиката и културата. Отвъд продаването на 40 милиона албуми по света с 12.5 милиона единици продадени само в Щатите, тя отнесе осем номинации за награди GRAMMY в категории като “Best New Artist” и “Song of the Year”, два пъти за “Complicated” и “I’m with You”.

В допълнение, тя получи осем награди Juno, включително и “Artist of the Year”. Каталогът ѝ се състои от седем пъти платинения Let Go [2002], три пъти платинения Under My Skin [2004], двойно платинения The Best Damn Thing [2007], Goodbye Lullaby [2011] със златни продажби, Avril Lavigne [2013] също със златни продажби и Head Above Water [2019], подчертана от категорични хитове като “Complicated”, “Sk8er Boi”, “Girlfriend”, “Here’s To Never Growing Up” и “Head Above Water”.

Тя остава “един от топ продаваните артисти, издаващи албуми, на Soundscan-era в Щатите“ и “третия най-продаван канадски артист-жена на всички времена“. Тя си заслужи място в Top 10 в класацията “Best of the 2000s” на Billboard и държи рекорд на Гинес за “най-младия соло артист-жена, който оглави британската класация“, а “Girlfriend” пък е “първото музикално видео, достигнало 100 милиона гледания в YouTube”. Аврил е спечелила и няколко #1 позиции по света. Последователите ѝ в социалните мрежи надвишават 93.6 милиона фенове. Да не споменаваме и че участва във Fast Food Nation на Richard Linklater, филма Over the Hedge на DreamWorks Animation, The Flock и още. Започвайки най-голямата си и смела глава до момента, тя направи дебюта си за DTA Records със сингъла “Bite Me”, а още много предстои през 2022.