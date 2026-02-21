Новите американски тарифи ще доведат до хаос в търговската политика

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови вносни тарифи ще доведе до повишена несигурност за бизнеса и „хаос в търговската политика“, според Волфганг Гросе Ентруп, ръководител на Асоциацията на химическата промишленост (VCI).

„Нови мита могат да бъдат въведени по всяко време, както се потвърждава от неотдавнашното изявление на Тръмп“, каза Ентруп пред вестник Bild. „Хаосът в търговската политика ще продължи. Следователно ЕС, с активната подкрепа на Германия, трябва да възобнови диалога със САЩ възможно най-скоро“, твърди той.

Експертът по търговско право Виктор Винклер от своя страна отбеляза, че изявлението на президента на САЩ ще доведе до увеличаване на съдебните спорове, свързани с тарифите, в САЩ. „Това означава повишена несигурност. А несигурността винаги е лош сценарий за световната търговия“, заяви той.

От своя страна, Дирк Яндура, ръководител на Германската асоциация за външна и търговия на едро, призова за предпазливост. Той заяви, че решението на съда не трябва да се тълкува твърде буквално. По-специално, остава неясно дали правителството на САЩ действително ще възстанови приблизително 133 млрд. USD мита, платени до момента на засегнатите компании.

Експертите смятат, че тарифите ще навредят предимно на американските потребители. „От икономическа гледна точка един фактор остава решаващ: митата се плащат на вътрешния пазар“, отбелязва базираният в Кил Институт за световна икономика (IfW). „Тежестта пада предимно върху американските вносители и потребители, а не просто „механично“ върху чуждестранните износители“, отбелязва институтът. Това обаче има последици и за германския бизнес. „Допълнителната тарифна тежест, в сила от септември 2025 г., вече е оставила своя отпечатък върху нашата индустрия: през 2025 г. износът на електрическо оборудване за САЩ е спаднал с 3%, отчасти поради тарифите“, обясни Асоциацията на германската електрическа и цифрова индустрия.

В петък, след решението на Върховния съд срещу механизма за вносни тарифи, Тръмп обяви подписването на изпълнителна заповед за налагане на 10% тарифи върху вноса от всички страни. Тези тарифи ще влязат в сила на 24 февруари и ще останат в сила 150 дни. Преди това Върховният съд на САЩ постанови, че налагането на вносни тарифи от администрацията на САЩ срещу други страни съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е прекомерно. Върховният съд обаче не изясни дали САЩ трябва да възстановят сумата, платена преди това под формата на тарифи.