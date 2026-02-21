Новини
Новите американски тарифи ще доведат до хаос в търговската политика
  Тема: Войната на митата

Новите американски тарифи ще доведат до хаос в търговската политика

21 Февруари, 2026 16:05

ЕС, с активната подкрепа на Берлин, трябва да възобнови диалога с Вашингтон възможно най-скоро

Новите американски тарифи ще доведат до хаос в търговската политика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови вносни тарифи ще доведе до повишена несигурност за бизнеса и „хаос в търговската политика“, според Волфганг Гросе Ентруп, ръководител на Асоциацията на химическата промишленост (VCI).

„Нови мита могат да бъдат въведени по всяко време, както се потвърждава от неотдавнашното изявление на Тръмп“, каза Ентруп пред вестник Bild. „Хаосът в търговската политика ще продължи. Следователно ЕС, с активната подкрепа на Германия, трябва да възобнови диалога със САЩ възможно най-скоро“, твърди той.

Експертът по търговско право Виктор Винклер от своя страна отбеляза, че изявлението на президента на САЩ ще доведе до увеличаване на съдебните спорове, свързани с тарифите, в САЩ. „Това означава повишена несигурност. А несигурността винаги е лош сценарий за световната търговия“, заяви той.

От своя страна, Дирк Яндура, ръководител на Германската асоциация за външна и търговия на едро, призова за предпазливост. Той заяви, че решението на съда не трябва да се тълкува твърде буквално. По-специално, остава неясно дали правителството на САЩ действително ще възстанови приблизително 133 млрд. USD мита, платени до момента на засегнатите компании.

Експертите смятат, че тарифите ще навредят предимно на американските потребители. „От икономическа гледна точка един фактор остава решаващ: митата се плащат на вътрешния пазар“, отбелязва базираният в Кил Институт за световна икономика (IfW). „Тежестта пада предимно върху американските вносители и потребители, а не просто „механично“ върху чуждестранните износители“, отбелязва институтът. Това обаче има последици и за германския бизнес. „Допълнителната тарифна тежест, в сила от септември 2025 г., вече е оставила своя отпечатък върху нашата индустрия: през 2025 г. износът на електрическо оборудване за САЩ е спаднал с 3%, отчасти поради тарифите“, обясни Асоциацията на германската електрическа и цифрова индустрия.

В петък, след решението на Върховния съд срещу механизма за вносни тарифи, Тръмп обяви подписването на изпълнителна заповед за налагане на 10% тарифи върху вноса от всички страни. Тези тарифи ще влязат в сила на 24 февруари и ще останат в сила 150 дни. Преди това Върховният съд на САЩ постанови, че налагането на вносни тарифи от администрацията на САЩ срещу други страни съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е прекомерно. Върховният съд обаче не изясни дали САЩ трябва да възстановят сумата, платена преди това под формата на тарифи.


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 димки

    6 1 Отговор
    в мътни води най-големите риби се
    ловят
    е тва прави Тръмп

    Коментиран от #3

    16:09 21.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "димки":

    От колебанията в борсите съдружниците на Тръмп направиха милиарди долари печалби.

    16:12 21.02.2026

  • 4 Уса

    3 1 Отговор
    Щом сте се загрижили за американските потребители да не се охарчат и в същото време ревете за своя джоб значи всичко е наред.В САЩ няма криза и пълня до горе бензин за 70цента на литър.Никой не гледа,колко са криви крастевиците

    16:32 21.02.2026

  • 5 Що да го интересува ефекта на тарифите?

    3 0 Отговор
    След като има самолетоносачи!
    Разбойникът се интересува само крайният резултат - мангизите, но не и от начина, по който ще ги получи.
    Прости, агресивни, нагли, арогантни. Далеч преди Тръмп. Какво очаквате от държава, която е институционализирала притежанието и ползването на оръжие?!

    16:41 21.02.2026

  • 6 хаха

    0 0 Отговор
    Сега е добър момент за въвеждане на дигиталния данък за амуриканските компании. 5% върху оборота...
    А също така и да за почне масирана разпродажба на амурикански дългови облигации...

    И ще напълни ПАК гащите дебелия оранжев ПДФил.

    16:52 21.02.2026

  • 7 Агент Буда 1996

    3 1 Отговор
    Бойко им предоставя летища и бази без пари, а онзи го гласи.

    16:54 21.02.2026

  • 8 еми

    3 0 Отговор
    Светът се управлява от ид...оти , мало...мни , лицемери и всякакви предатели които са назначени . И съдбата на цялото човечество зависи от един -- такъв като Тръмп . Защо е така ? Защото повече от 80 години Доларът е еквивалент парична единица в разплащателна система и печатат толкова коло смятат за нужно . Обезценяват Националната валута на страни които искат да бъдат свободни и независими . Докато човечеството не се освободи от Доларовото робство така ще е тая спекулативна мошеническа финансова система която е изградена повече от 80 години и работеше безупречно но сега има проблеми тъй като дългът е вече огромен.

    17:02 21.02.2026

  • 9 Капейко Капейков

    0 0 Отговор
    А как се радвахме
    На Тръмп когато
    Спечели Изборите.

    Напивахме се от Радост
    И
    Вдигахме чаши за
    Агент КРАСНОВ.

    Тръмп Наш
    Тръмп Наш

    А сега всички са ШАШ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    17:06 21.02.2026

  • 10 Василеску

    0 0 Отговор
    Тарифите са си тяхна работа, но пълен срам и позор е даването на гражданското летище на американците. Първо това е позор за т.н. БНА - защото значи, че военните ни летища са в трагично инфраструктурно и комунекационно положение. Нищо друго не може да значи. Позор за некадърните военни неможачи. и второ - позор за най-некадърните дипломати и политици - сегашните бълтарски. Великобритания, Турция и кой ли още не не искат да участват във война с Иран. А нашите са толкова некадърни, че даже не знаят зя какво става дума. Нафталин.

    17:19 21.02.2026