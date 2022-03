В памет на великия Джон Хърт

Сър Джон Хърт, актьорът, носител на награда Бафта, почина преди 5 години на 77-годишна възраст. Известен със своите проницателни и чувствителни образи, той остави ярка следа в киното и телевизията.

Звездата, известна с ролите си в „Пришълецът“ и „Човекът слон“, се лекуваше от рак на панкреаса пред 2015 г. и бе в ремисия, но през 2017 г. болестта го покоси в дома му в Норфолк.

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

Сред последните роли на Хърт е тази на отец Ричард Максорли в биографичния филм за съпругата на президента Джон Кенеди "Джаки".

Въпреки че бе в ремисия той се отказа от продукцията на сър Кенет Брана „The Entertainer“ по съвет на лекарите си.

Американският режисьор Мел Брукс описа сър Джон като "кинематографично безсмъртие", отдавайки почитта си към звездата след новината за неговата смърт.

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

„Никой не би могъл да изиграе Човекът слон по-запомнящо се. Той пренесе този филм в кинематографично безсмъртие. Ще ми липсва много“, написа тогава той в Twitter.

Сър Джон изигра и ролята на г-н Оливандер - майстор на вълшебни пръчки, във филмите за Хари Потър.

По повод смъртта му, авторът на книгите Дж. К. Роулинг, написа в Twitter: "Толкова е тъжно да чуя, че невероятно талантливият и дълбоко обичан Джон Хърт е починал. Моите мисли са със семейството и приятелите му."

Режисьорът Гийермо дел Торо също изказа съболезнованията си. „Джон Хърт не беше друго освен трогателен човек. Лоялен, любящ и невероятно интелигентен и мил. Той беше семейство“, написа той в Twitter.

Последната роля на актьора-ветеран беше във филма „Тази лека нощ“ (That Good Night), в която играе неизлечимо болния драматург Ралф.

Въпреки "собствените му битки с болестта" по време на снимките в Португалия миналата година, продуцентите Алън Латъм и Чарлз Савидж споделиха, че сър Джон е "горд" и "желае" да работи по "изключително трогателния" проект.

„Гледахме Джон със страхопочитание по време на снимките и се чувствахме привилегировани, че имаме тази възможност да работим с него“, казаха те в изявление.

"Беше голяма чест да ви гледам как работите, сър", сподели на свой ред звездата от "Властелинът на пръстените" Илайджа Ууд.

Сър Джон беше посветен в рицар през 2015 г. за заслугите му към драматургията.

Снимка Архив: ЕРА/БГНЕС

Кариерата му започва на театралната сцена, малко след като е приет да учи в в Кралската академия за драматични изкуства, където остава две години. През 1962 дебютира едновременно на театрална сцена и на киноекрана – във второстепенна роля в недобре приетата драма на "сърдите млади хора" „The Wild and the Willing" (1962).

Той гради успешно имиджа си на блестящ актьор както в театъра, така и в телевизията и киното.

Джон Хърт участва във филми като „A Man For All Seasons” (1966) и в ролята на Тимъти Евънс в „10 Rillington Place” (1970), но става наистина прочут с ролята си на Куентин Крисп в телевизионната адаптация на „The Naked Civil Servant” същата година.

Веднъж актьорът изгражда тревожещ и вълнуващ образ като жестокия и налудничав римски император Калигула в телевизионния шедьовър „Аз, Клавдий" (1976), а след това хамелеонът в него показва обратната си страна - като като благ, но жестоко обезобразен човек в „Човекът слон" (1980) под режисурата на Дейвид Линч, и като затворник в турски затвор, който се сприятелява с героя на Брад Дейвис в „Среднощен експрес", където отново е почти неузнаваем. За тези два филма Хърт получава и номинации за „Оскар”.

Вече участвайки в касови филми, той се изявява като член на екипажа, чието тяло става инкубатор на извънземен хищник в „Пришълецът" (1979).

През деветдесетте години и през новия век актьорът продължава да привлича вниманието на зрителите. Сред най-силните му роли е тази на похотливия правителствен „покровител" на Кристин Кийлър, заради който започва най-големият политически секс-скандал в британската история, в уместно наречения „Скандал" (1989); на изтънчения писател гей, неудържимо привлечен от красивото момче Джейсън Пристли в „Love and Death on Long Island" (1997); на католическия свещеник, въвлечен в междуособиците в Руанда от „Shooting Dogs" (2005). Сред филмите с Джон Хърт не можем да не споменем и "Доктор Кой", „1984", „Мъртвец" на Джим Джармуш, „Контакт", „Капитан Корели", „Хари Потър и философският камък", "Хари Потър и даровете на смъртта", "Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп", „Догвил", „Хелбой", „Мандерлай", „Шперцът", „V като Вендета", "Дама, поп, асо, шпионин", "Меланхолия".