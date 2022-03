Mузикантът Джеф Карсън издъхна на 58 години

Кънтри певецът Джеф Карсън почина на 58-годишна възраст, съобщи АП.

Смъртта на изпълнителя е настъпила в резултат на инфаркт. Той е починал в болница във Франклин, щата Тенеси.

Сред най-големите му хитове са "Yeah Buddy", "Not On Your Love" и "The Car", за чийто видеоклип печели първата си награда от американската Академия за кънтри музика.

В кариерата си Джеф Карсън има 14 сингъла, влезли в класацията на авторитетното списание "Билборд".

Той реши да се оттегли от музиката, за да стане полицай във Франклин. През 2019 г. обаче се върна към музиката и пусна песента "God Save The World".

Джеф Карсън работеше по подготовката на нов албум, обяви неговият представител Джеръми Уестби.