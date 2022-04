Новият сингъл на Джак Харлоу дебютира на №1 в топ 100 на Билборд

Няколко пъти номинираната за награди GRAMMY, оглавяваща класациите супер рап звезда Джак Харлоу празнува новия си сингъл “First Class” и дебюта му на #1 в класацията Billboard Hot 100. Той се маркира като първи #1 соло сингъл за Harlow и втора #1 позиция в кариерата му след “Industry Baby”, мултиплатинената хитова колаборация с Lil Nas X.

Песента, която у нас можете да слушате чрез Орфей Мюзик/ Generation Now/Atlantic Records, излезе миналата седмица и по брилянтен начин използва семпъл от класиката на Фърги през 2006, “Glamorous”. Песента вече стана вайръл тренд в Tik Tok още преди излизането си, след като Джак пусна откъс от студиото. Сингълът получи широк набор внимание в пресата от Rolling Stone, Billboard и XXL до New York Magazine, People, NPR и много други.

“First Class” следва вече издадения бомбастичен сингъл “Nail Tech” и е втори от нетърпеливо очаквания №2 албум на хитмейкъра, COME HOME THE KIDS MISS YOU, който пристига на 6 май.

Следвайки издаването на “First Class”, хитмейкърът от Луисвил превзе сцената, за да представи любимата на тълпата комбинация от “Nail Tech”, “Industry Baby” и “First Class” на 2022 Kids’ Choice Awards, където бе номиниран и за Favorite Breakout Artist.

По-рано този месец Харлоу буреносно превзе 64-ите годишни награди GRAMMY като един от най-обсъжданите артисти на вечерта благодарение на “най-добре облечения” си вид на червения килим и спиращото духа изпълнения с Lil Nas X. Той е и на корицата на настоящия брой на Rolling Stone.

Новият албум на Харлоу идва след много успешна 2021 година, през която утвърденият рапър се превърна в добре познато име. В допълнение на корици за Variety, Forbes, Complex, SPIN и Footwear News, той направи дебюта си в Saturday Night Live, изпълнява с Lil Nas X на 2021 MTV Video Music Awards, посети MET Gala и отпразнува първата си някога #1 позиция в Billboard Hot 100 с номинираната за награда GRAMMY колаборация с Lil Nas X, “Industry Baby.”

Харлоу също циментира себе си като един от най-динамичните изпълнители на живо с открояващи се изпълнения на големи фестивали като Lollapalooza, Austin City Limits, Rolling Loud и други преди да се впусне в напълно разпродаденото турне “Crème de la Crème Tour” в Северна Америка. Той приключи годината със завръщане в Лусивил за шоуто “No Place Like Home”, на което Harlow изнесе 5 незабравими концерта на 5 емблематични локации в родния си град.

24-годишният рапър се отблагодари на града си с дарения към пет различни организации, които се отстояват каузи, близки на сърцето му: AMPED, The Center for Women and Families, Grace James Academy, Louisville Urban League & Metro United Way. Вдъхновени от индивидуалната му инициативност, Instagram и KFC се присъединиха към Harlow с допълнителни дарения към тези организации.