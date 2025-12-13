Мурат Гасиев с послание към Кубрат Пулев: В Русия почитаме шампионите и опитните бойци

Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в шестия рунд и завоюва редовната титла на Световната боксова асоциация (WBA). Руският боксьор, който демонстрира впечатляваща форма и хладнокръвие на ринга, не пропусна да изрази уважението си към своя опонент веднага след двубоя.
„Боксът е повече от спорт – той е уважение и чест. В Русия ценим спортистите и хората с опит. Винаги съм готов да подам ръка, когато мога да бъда полезен“, заяви 32-годишният Гасиев, подчертавайки значението на респекта в бойните изкуства.
Кубрат Пулев, който преди година триумфира в София срещу Махмуд Чар и грабна престижния пояс, прие поражението с достойнство.
Българският ветеран, вече на 44 години, отвърна с джентълменско послание: „Уважение! Ти си отличен боец.“
Загубата в Дубай е четвърта в професионалната кариера на Пулев, но той остава един от най-успешните български боксьори на световната сцена.
Срещата между двамата шампиони се превърна в пример за спортсменство и взаимно уважение, които са в основата на големия спорт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Разгеле
Коментиран от #9
08:47 13.12.2025
3 Природен закон
08:49 13.12.2025
4 Браво на момчето
Коментиран от #27
08:49 13.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 eехе
08:55 13.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 чикчирик
До коментар #2 от "Разгеле":Всеки някога си намира "майстора", както за позастарялия ни шампион. Бравос на двамината, спортът трябва да сплотява, за да е радост за хората, а не само залагания.
08:57 13.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Майстора
08:59 13.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Серхий
09:17 13.12.2025
16 Не е малко
09:21 13.12.2025
17 МП4
Ако Кубрат беше в полу-тежка и беше започнал по- рано в профи бокса щеше да е топ 3 , но в полу-тежка...За тежка си иска нокаутьор , а нашия няма такъв удар ..Левия прав и десния прав са сато ухапан от муха за такъв боксьор като Гасиев. Да сваля ръкавиците най- добре , а относно Тервел , пак в оправдателен пежим ..Ръкавиците били малки блабла ..Не годините си казват думата и когато подцениш такъв удряч си чао.....
Коментиран от #24
09:23 13.12.2025
18 БАРС
09:34 13.12.2025
19 Вижте мача с Кличко
09:35 13.12.2025
20 Сега вече
09:38 13.12.2025
21 Фен
09:42 13.12.2025
22 Македонски
09:42 13.12.2025
23 тепих
09:43 13.12.2025
24 само смърта не може да се върне.........
До коментар #17 от "МП4":И в петия рунд игра по добре пулев,но оня в петия почна да загатва.играта му на пулев бе много добра.левия крак напред ,оня като посегне крачка назад и това го прави 5рунда и лява ръка работи.Тези ухапвания от ....муха се наслагват и ще дойде момент когато и газиев ще разбере това......още не мога да осмисля как го нацели в най слабата точка на човешкото тяло.това бе отвратително жесток удар.Не може да е толкова силен ,колкото точен бе удара .как го е проспал не мога да си обясня още.За мен пулев игра много добре до този удар,никога не е играл така добре в защита и пак явно концентрацията се губи в един момент!
Коментиран от #37
09:44 13.12.2025
25 НАЦИОНАЛИСТ
ХУБАВА РАБОТА, АМА BG(БАЙ Г А Н Ь О)!
САМО ГЛУ ПА ЦИ ТЕ ПОВТАРЯТ ЕДНИ И СЪЩИ ГРЕШКИ!
НЕКА ДРУГИТЕ СПОРТИСТИ, "политици", М€РАКЛИИ и т.н. СЕ УЧАТ ОТ т€хнит€ ГР€ШКИ!
09:48 13.12.2025
26 Aлфа Bълкът
Гледах му мача с Усик, четох че голям зор видял украинецът с тоя за мача който обединява всички пояси в полутежка.
Все едно гледах Усик срещу боксова круша...
09:48 13.12.2025
27 А50
До коментар #4 от "Браво на момчето":Ам че то руснаците са смесица от славяни, прабългарски племена и други народи. С тях сме много близки, даже сме говорили почти на един и същ език. Иначе за двубоя не съм очаквал изненада
09:50 13.12.2025
28 Данчо
09:50 13.12.2025
29 Мдааа
09:51 13.12.2025
30 Бизнесменът Пульо
после си почива и като свършат парите - пак ходи да го бият
един вид - финансово перпето мобиле
09:56 13.12.2025
31 Ами
10:01 13.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 НАЦИОНАЛИСТ
10:02 13.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЕГНето не прощава
До 20 години до 30 до 40 до 50 после пенсия
10:03 13.12.2025
36 Когато има възрастови категории
Ще има повече световни пояси и титли и шампиони
10:06 13.12.2025
37 МП4
До коментар #24 от "само смърта не може да се върне.........":Този удар се тренира , а генетиката на Гасиев -така се паждаш. На 32 год а тялото му е скала , силата жестока. Усик по подобен начин развинти главата на Фюри . . Това са специални удари , за част от секундата , 100% точни и 100% цялата сила. Слон ще удари така и ще падне. Цаката на Кубрат беше да го бие по точки и да маркира левия прав постоянно , само че накрая потдаде и според мен подценни за момент мечока Гасиев , оттам нататък вс приключи. Относно играта , стойката , отклоните на Кубрат отличник беше , но нокаута ки е нокаут и то убийстнен.
10:20 13.12.2025