Мурат Гасиев с послание към Кубрат Пулев: В Русия почитаме шампионите и опитните бойци

13 Декември, 2025 08:44 4 250 37

Руснакът стана световен шампион в тежка категория

Мурат Гасиев с послание към Кубрат Пулев: В Русия почитаме шампионите и опитните бойци - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в шестия рунд и завоюва редовната титла на Световната боксова асоциация (WBA). Руският боксьор, който демонстрира впечатляваща форма и хладнокръвие на ринга, не пропусна да изрази уважението си към своя опонент веднага след двубоя.

„Боксът е повече от спорт – той е уважение и чест. В Русия ценим спортистите и хората с опит. Винаги съм готов да подам ръка, когато мога да бъда полезен“, заяви 32-годишният Гасиев, подчертавайки значението на респекта в бойните изкуства.

Кубрат Пулев, който преди година триумфира в София срещу Махмуд Чар и грабна престижния пояс, прие поражението с достойнство.

Българският ветеран, вече на 44 години, отвърна с джентълменско послание: „Уважение! Ти си отличен боец.“

Загубата в Дубай е четвърта в професионалната кариера на Пулев, но той остава един от най-успешните български боксьори на световната сцена.

Срещата между двамата шампиони се превърна в пример за спортсменство и взаимно уважение, които са в основата на големия спорт.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Разгеле

    36 10 Отговор
    най - накрая тоя го нашамариха.

    Коментиран от #9

    08:47 13.12.2025

  • 3 Природен закон

    47 0 Отговор
    Възрастта не прощава никому.

    08:49 13.12.2025

  • 4 Браво на момчето

    46 9 Отговор
    Осетинците са българи! Фамилията Гасиев я им и тук Газиев. Имаше водеща Газиева.

    Коментиран от #27

    08:49 13.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 eехе

    30 2 Отговор
    тв си го шамарят....ама преди държеше на бой повече

    08:55 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 чикчирик

    27 3 Отговор

    До коментар #2 от "Разгеле":

    Всеки някога си намира "майстора", както за позастарялия ни шампион. Бравос на двамината, спортът трябва да сплотява, за да е радост за хората, а не само залагания.

    08:57 13.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майстора

    24 1 Отговор
    Време е за пенсиониране.Иначе се излагаме.

    08:59 13.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Серхий

    3 0 Отговор
    Да си го взимат тогаз!

    09:17 13.12.2025

  • 16 Не е малко

    9 1 Отговор
    Отказвай се достойно Кобра, квото направи, направи. Не си ритай пенсията

    09:21 13.12.2025

  • 17 МП4

    19 1 Отговор
    Винаги му е било проблем егото на Кубрат , още от 4 рунд нататък си повярва че ще го бие и започна да сналя ръцете . Само че си излязъл с един от най- тежките нокаутьари , който навлиза в тежката и е в прайда си. Мурат Гасиен шма стоманени ръце и смъртоносен удар. Брат му вика отстрани вдигни ръцете бее , НЕ нашия си повярва и лявата кука отиде точно так където трябва.
    Ако Кубрат беше в полу-тежка и беше започнал по- рано в профи бокса щеше да е топ 3 , но в полу-тежка...За тежка си иска нокаутьор , а нашия няма такъв удар ..Левия прав и десния прав са сато ухапан от муха за такъв боксьор като Гасиев. Да сваля ръкавиците най- добре , а относно Тервел , пак в оправдателен пежим ..Ръкавиците били малки блабла ..Не годините си казват думата и когато подцениш такъв удряч си чао.....

    Коментиран от #24

    09:23 13.12.2025

  • 18 БАРС

    3 1 Отговор
    Е ВАЖНОТО. ЧЕ КУБРАТ ГУШНА МИЛИОНЧЕТО ЗАТОВА СЕ И Чувства СУПЕР КАКТО КАЗА ТОЙ.ГОДИНИТН СИ КАЗВАТ СВОЕТО .

    09:34 13.12.2025

  • 19 Вижте мача с Кличко

    6 0 Отговор
    Абсолютно по един и същи начин, като вчера. Две леви крошета. Второто фатално ! Гасиев успя от първи път !

    09:35 13.12.2025

  • 20 Сега вече

    2 0 Отговор
    Пулев може спокойно да се посвети на правното дело и да демонстрира знанията и уменията си като юрист

    09:38 13.12.2025

  • 21 Фен

    6 2 Отговор
    И двамата се държаха достойно. Православни християни! А БТВ пусна руският химн!?🤔😂

    09:42 13.12.2025

  • 22 Македонски

    1 7 Отговор
    Така е... бугаротътарът трябва да пълзи пред руснака и пред македонеца.

    09:42 13.12.2025

  • 23 тепих

    1 0 Отговор
    В България една от Крушаре,не почита шампионите!

    09:43 13.12.2025

  • 24 само смърта не може да се върне.........

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "МП4":

    И в петия рунд игра по добре пулев,но оня в петия почна да загатва.играта му на пулев бе много добра.левия крак напред ,оня като посегне крачка назад и това го прави 5рунда и лява ръка работи.Тези ухапвания от ....муха се наслагват и ще дойде момент когато и газиев ще разбере това......още не мога да осмисля как го нацели в най слабата точка на човешкото тяло.това бе отвратително жесток удар.Не може да е толкова силен ,колкото точен бе удара .как го е проспал не мога да си обясня още.За мен пулев игра много добре до този удар,никога не е играл така добре в защита и пак явно концентрацията се губи в един момент!

    Коментиран от #37

    09:44 13.12.2025

  • 25 НАЦИОНАЛИСТ

    3 4 Отговор
    ЖАЛ МИ Е ЗА ПУЛЕВ....,НО И ТОЙ КАТО разбойкУ -ТикватЪ, рум€н П€Д€рад€Ф,ши-ши, пп-дб $€ $амозабрави-
    ХУБАВА РАБОТА, АМА BG(БАЙ Г А Н Ь О)!
    САМО ГЛУ ПА ЦИ ТЕ ПОВТАРЯТ ЕДНИ И СЪЩИ ГРЕШКИ!
    НЕКА ДРУГИТЕ СПОРТИСТИ, "политици", М€РАКЛИИ и т.н. СЕ УЧАТ ОТ т€хнит€ ГР€ШКИ!

    09:48 13.12.2025

  • 26 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Тоя пък какъв световен шампион станал в тежка с този измислен пояс?
    Гледах му мача с Усик, четох че голям зор видял украинецът с тоя за мача който обединява всички пояси в полутежка.
    Все едно гледах Усик срещу боксова круша...

    09:48 13.12.2025

  • 27 А50

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на момчето":

    Ам че то руснаците са смесица от славяни, прабългарски племена и други народи. С тях сме много близки, даже сме говорили почти на един и същ език. Иначе за двубоя не съм очаквал изненада

    09:50 13.12.2025

  • 28 Данчо

    3 1 Отговор
    Какво нещо е алчността. Да се излагаш пред цял свят за няколко оки шарени хартийки.

    09:50 13.12.2025

  • 29 Мдааа

    4 0 Отговор
    Руснака здраво му наби канчето на пазача на селски чалготеки.

    09:51 13.12.2025

  • 30 Бизнесменът Пульо

    4 0 Отговор
    човекът е бизнесмен - веднъж годишно ходи да го млатят 10 минути и прибира няколко десетки хиляди долара

    после си почива и като свършат парите - пак ходи да го бият

    един вид - финансово перпето мобиле

    09:56 13.12.2025

  • 31 Ами

    0 1 Отговор
    Гасиев не е Руснак! Гледал съм му поне 10 двубоя,начиная с Лебедев, Дортикос и тн.Там се представи отлично,но след мача с Усик 2028г ,където бе разглобен, Гасиев върви само надолу и е бледа сянка.

    10:01 13.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 НАЦИОНАЛИСТ

    1 1 Отговор
    МУРАТ ГАСЛИЕВ НЕ Е РУСНАК, А Е РУСКИ ГРАЖДАНИН-ЕТНИЧЕСКИ ОСЕТИНЕЦ!

    10:02 13.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЕГНето не прощава

    1 0 Отговор
    Трябва да има възрастови категории в бокса както е с теглото
    До 20 години до 30 до 40 до 50 после пенсия

    10:03 13.12.2025

  • 36 Когато има възрастови категории

    0 0 Отговор
    И по тегло
    Ще има повече световни пояси и титли и шампиони

    10:06 13.12.2025

  • 37 МП4

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "само смърта не може да се върне.........":

    Този удар се тренира , а генетиката на Гасиев -така се паждаш. На 32 год а тялото му е скала , силата жестока. Усик по подобен начин развинти главата на Фюри . . Това са специални удари , за част от секундата , 100% точни и 100% цялата сила. Слон ще удари така и ще падне. Цаката на Кубрат беше да го бие по точки и да маркира левия прав постоянно , само че накрая потдаде и според мен подценни за момент мечока Гасиев , оттам нататък вс приключи. Относно играта , стойката , отклоните на Кубрат отличник беше , но нокаута ки е нокаут и то убийстнен.

    10:20 13.12.2025

