Мурат Гасиев с послание към Кубрат Пулев: В Русия почитаме шампионите и опитните бойци

Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев в шестия рунд и завоюва редовната титла на Световната боксова асоциация (WBA). Руският боксьор, който демонстрира впечатляваща форма и хладнокръвие на ринга, не пропусна да изрази уважението си към своя опонент веднага след двубоя.

„Боксът е повече от спорт – той е уважение и чест. В Русия ценим спортистите и хората с опит. Винаги съм готов да подам ръка, когато мога да бъда полезен“, заяви 32-годишният Гасиев, подчертавайки значението на респекта в бойните изкуства.

Кубрат Пулев, който преди година триумфира в София срещу Махмуд Чар и грабна престижния пояс, прие поражението с достойнство.

Българският ветеран, вече на 44 години, отвърна с джентълменско послание: „Уважение! Ти си отличен боец.“

Загубата в Дубай е четвърта в професионалната кариера на Пулев, но той остава един от най-успешните български боксьори на световната сцена.

Срещата между двамата шампиони се превърна в пример за спортсменство и взаимно уважение, които са в основата на големия спорт.