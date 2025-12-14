Втори тур на президентските избори в Чили, народът избира между комунистка и консерватор ВИДЕО

Вторият тур на президентските избори ще се проведе в Чили на 14 декември.

Жанет Хара, представляваща управляващата ляво-центристка коалиция „Единство за Чили“, и Хосе Антонио Каст от консервативната Републиканска партия се класираха за втория тур.

На настоящия президент Габриел Борич не е позволено от конституцията да се кандидатира за втори пореден мандат.

Хара, член на Чилийската комунистическа партия, ръководеше Министерството на труда и социалното осигуряване в правителството на Борич. Нейната платформа се фокусира върху подобряване на условията на труд и подкрепа на малкия бизнес. Нейните предложения включват повишаване на минималната работна заплата от сегашните 529 000 песос (577 долара) на 750 000 песос (817 долара), субсидии за предприемачи и развитие на инфраструктурата.

Подобно на опонента си, Хара, в условията на нарастваща престъпност в Чили през последните години, обещава да предприеме мерки за подобряване на ситуацията със сигурността, включително чрез модернизиране на полицейските сили, изграждане на затвори и разполагане на въоръжени сили за защита на границите и борба с незаконната миграция.

В началото на предизборната кампания Хара заяви, че Чили ще спечели от присъединяването си към БРИКС. През октомври обаче, когато беше директно попитана дали иска страната да се присъедини към групата, тя отбеляза, че днес „глобалната геополитика силно влияе“ върху решенията, които следващият президент на Чили трябва да вземе, и че според нея южноамериканската страна трябва да развива отношенията си едновременно в три посоки: Съединените щати, Китай и Европейския съюз. Хара критикува венецуелския президент Николас Мадуро, но се обяви против военната намеса на САЩ в страната.

Каст се изправи срещу Борич на балотажа през декември 2021 г., но загуби. Той се застъпва за намалена правителствена намеса в икономиката и по-строги мерки за борба с престъпността. Ако бъде избран, той възнамерява да намали корпоративния данък, да намали държавните разходи и да създаде „извънредно правителство“, за да „възстанови реда“. Той също така обещава да изгради бариери по границите с Боливия и Перу. Противопоставя се на евтаназията, абортите, развода и еднополовите бракове.

Каст критикува решението на Борич да приеме поканата на бразилския президент Лула да Силва да присъства на срещата на върха на БРИКС в Рио де Жанейро през юли. Консервативният политик също се изказа благосклонно за идеята за военна операция на САЩ във Венецуела.

След първия тур бившите съперници на Каст, Йоханес Кайзер и Евелина Матей, които завършиха съответно четвърти и пети, обявиха подкрепата си за него. Франко Паризи от центристко-дясноцентристката Народна партия, който се класира трети, не подкрепи нито един от кандидатите, които се класираха за балотажа.

Според проучване на Cadem, публикувано на 29 ноември, 46% от анкетираните са готови да гласуват за Каста, а 34% за Хара. Останалите 20% от анкетираните не са отговорили на въпроса, а са заявили, че не възнамеряват да гласуват или все още не са решили кой да кандидатира. Около 60% от анкетираните също са заявили, че не одобряват работата на настоящото правителство. Чилийците посочват влошаващата се ситуация със сигурността, незаконната миграция и икономическата стагнация като ключови проблеми. Избирателните секции ще бъдат отворени от 8:00 ч. местно време до 18:00 ч. Гласуването в Чили е задължително.