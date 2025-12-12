Слави Василев: Президентът може да се окаже големият печеливш от протестите и оставката на кабинета

Отговорността на президента Румен Радев не просто чука на вратата, а направо ще я счупи. Тази прогноза направи политологът Слави Василев в предаването "Още от деня" по БНТ. Според него държавният глава има реален шанс да излезе като основен печеливш от мащабните протести, които доведоха до оставката на правителството днес.
"Той е длъжен, хората очакват да слезе на терена", заяви емоционално Слави Василев в ефира на националната телевизия. Анализаторът подчерта, че Румен Радев може да постигне сериозна победа на евентуални избори, но постави едно ключово условие – "ако правилно си изиграе картите".
По отношение на подадената оставка на правителството, Василев изрази мнение, че управляващите са намерили хитър начин да се измъкнат от напрегнатата ситуация. "Намериха начин да излязат сухи от водата", коментира той пред водещата на предаването.
Политологът засегна и темата за държавния бюджет, която е в центъра на политическите спорове през последните дни. "Липсата на бюджет е хем добра новина, хем не е", обобщи ситуацията той.
В края на своя анализ Слави Василев направи и изненадващо признание за съвпадение на позициите с лидера на "ДПС – Ново начало".
"За първи път ще се съглася с г-н Пеевски, печелившият от протеста ще е друг", заключи политологът, визирайки потенциалния възход на президентската институция в създалия се властови вакуум.
1 С ВАС СМЕ,Г-Н РАДЕВ!
20:17 12.12.2025
2 Красн0в
20:19 12.12.2025
3 Данко Харсъзина
20:19 12.12.2025
4 Как
20:20 12.12.2025
5 Хе Хе
Коментиран от #10
20:21 12.12.2025
6 Ако президента спечели...
20:22 12.12.2025
7 Лопата Орешник
Коментиран от #24
20:22 12.12.2025
8 Сатана Z
"Паническо презапасяване с храни, техника и дори дребни монети обхвана страната в седмиците преди преминаването към еврото. Из цялата държава се виждат препълнени колички, разпродадени стоки и опашки пред хипермаркети, банки и обменни бюра. Общо усещане е, че хората се подготвят за ново поскъпване след Банго Васил"
Коментиран от #14, #19
20:22 12.12.2025
9 12345
20:23 12.12.2025
10 Лопата Орешник
До коментар #5 от "Хе Хе":Само да не стане така,че Радев да събере 55% примерно, та тогава няма да се чуди с кой да си легне, а ще се чуди на кой да го подаде по напред да му го засмуче!
Коментиран от #16
20:23 12.12.2025
11 ДОСТА ВРЕМЕ ЧАКАМЕ
20:23 12.12.2025
12 Мунчо Му тро фа нов
20:24 12.12.2025
13 Радев
20:24 12.12.2025
14 Лопата Орешник
До коментар #8 от "Сатана Z":Точно на блиц, тези титани на честната журналистка ли да вярваме бе, калъф?! Ние да не сме в космоса, нали всеки ден сме по магазините! Щъка народа, идват празници, купуват се подаръци и мезета! Кво не ти е ясно, калмук?!
20:25 12.12.2025
15 Спецназ
ВИЕ нормални ли сте- той Е на длъжност, която изключва такива неща.
Конституцията ли да погази, какво ли само и само да ви прави кеф!
НЕМА да направи партия не след Нова Година а въобще скоро.
Не излизате да гласувате, само ядете и с.рете на всичко и после
НЕКОЙ ДРУГ да ви спасява- не става така, Баце!
20:26 12.12.2025
16 Бай Орков
До коментар #10 от "Лопата Орешник":аз мисля, че ще изпусне вълната. Той "загрява" от години и от толкова очаквания към него накрая разочарованието ще е голямо. Gen-Z-тата объркаха плановете на всички, защото идеята беше Радев да се подготвя и да дуе мускули докато ББ и ДП царуват няколко години и са готови да се пенсионират в екзотични дестинации. Сега всички се оказаха неподготвени
20:26 12.12.2025
17 Пластманови човечета
20:26 12.12.2025
18 стига вече
20:27 12.12.2025
19 Анонимен
До коментар #8 от "Сатана Z":lв сссср няма поскъпване, заминавай сатана там
20:27 12.12.2025
20 Сатана Z
20:27 12.12.2025
21 име
20:28 12.12.2025
22 Данко Харсъзина
20:28 12.12.2025
23 Даката
20:29 12.12.2025
24 Стига с тоя боташ
До коментар #7 от "Лопата Орешник":Това е договор който беше наложително да се сключи. Хубав лош това е. Все пак носи пари във хазната. Ония шишкавите обраха всичко.за тях нищо. Има си служби прокуратурата съд да се задействат не да спът.
20:29 12.12.2025
25 Абе президента
20:29 12.12.2025