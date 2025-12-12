Новини
Слави Василев: Президентът може да се окаже големият печеливш от протестите и оставката на кабинета

Слави Василев: Президентът може да се окаже големият печеливш от протестите и оставката на кабинета

12 Декември, 2025 20:16 510 25

Отговорността на Румен Радев не чука на вратата, а направо ще я счупи

Слави Василев: Президентът може да се окаже големият печеливш от протестите и оставката на кабинета - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отговорността на президента Румен Радев не просто чука на вратата, а направо ще я счупи. Тази прогноза направи политологът Слави Василев в предаването "Още от деня" по БНТ. Според него държавният глава има реален шанс да излезе като основен печеливш от мащабните протести, които доведоха до оставката на правителството днес.

"Той е длъжен, хората очакват да слезе на терена", заяви емоционално Слави Василев в ефира на националната телевизия. Анализаторът подчерта, че Румен Радев може да постигне сериозна победа на евентуални избори, но постави едно ключово условие – "ако правилно си изиграе картите".

По отношение на подадената оставка на правителството, Василев изрази мнение, че управляващите са намерили хитър начин да се измъкнат от напрегнатата ситуация. "Намериха начин да излязат сухи от водата", коментира той пред водещата на предаването.

Политологът засегна и темата за държавния бюджет, която е в центъра на политическите спорове през последните дни. "Липсата на бюджет е хем добра новина, хем не е", обобщи ситуацията той.

В края на своя анализ Слави Василев направи и изненадващо признание за съвпадение на позициите с лидера на "ДПС – Ново начало".

"За първи път ще се съглася с г-н Пеевски, печелившият от протеста ще е друг", заключи политологът, визирайки потенциалния възход на президентската институция в създалия се властови вакуум.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С ВАС СМЕ,Г-Н РАДЕВ!

    5 11 Отговор
    ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА!

    20:17 12.12.2025

  • 2 Красн0в

    2 1 Отговор
    Може и не може са братя

    20:19 12.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Нека се пробва. Лошо няма. Слугата му вече пробва. Танцува един сезон.

    20:19 12.12.2025

  • 4 Как

    6 2 Отговор
    Президентът не върви колкото и да го тикате. Не става с език и държане на партиен секретар от 80- те. Оставяме настрана путинофилстването му.

    20:20 12.12.2025

  • 5 Хе Хе

    2 0 Отговор
    Битката е с Кой ще си легне Радев с Прасето или със Свинята. И тогаз конпрай генерал Деси и Ко прай Леля Асена

    Коментиран от #10

    20:21 12.12.2025

  • 6 Ако президента спечели...

    8 2 Отговор
    На вратата ще ни чака още един БОТАШ за съжаление.

    20:22 12.12.2025

  • 7 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Ето още един прозорлив!

    Коментиран от #24

    20:22 12.12.2025

  • 8 Сатана Z

    0 4 Отговор
    Блиц съобщава,а Факти си траят:

    "Паническо презапасяване с храни, техника и дори дребни монети обхвана страната в седмиците преди преминаването към еврото. Из цялата държава се виждат препълнени колички, разпродадени стоки и опашки пред хипермаркети, банки и обменни бюра. Общо усещане е, че хората се подготвят за ново поскъпване след Банго Васил"

    Коментиран от #14, #19

    20:22 12.12.2025

  • 9 12345

    4 1 Отговор
    Като за начало той ще обедини копейките. Така или иначе техният краен брой не му е достатъчен, а за повече може само да си мечтае

    20:23 12.12.2025

  • 10 Лопата Орешник

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хе Хе":

    Само да не стане така,че Радев да събере 55% примерно, та тогава няма да се чуди с кой да си легне, а ще се чуди на кой да го подаде по напред да му го засмуче!

    Коментиран от #16

    20:23 12.12.2025

  • 11 ДОСТА ВРЕМЕ ЧАКАМЕ

    0 0 Отговор
    И този път скоби излъжеш и ти до тях на пейката до бай Ставри. А ние чао чао БАМБИНИ. Терминал 2.

    20:23 12.12.2025

  • 12 Мунчо Му тро фа нов

    2 0 Отговор
    тъкмо ще разцепи още малко копейките.

    20:24 12.12.2025

  • 13 Радев

    1 0 Отговор
    Вреден чичак е той, но може, да поразмести малко пластовете в НС, после да му спадне рейтинга до санитарен мнинимум и да го изместят нови партии, изградени от млади хора с авангардно прозападно мислене - без особено значение дали са либерали или консерватори, дори най-добре от двата типа, за да има равновесие и конкурентност. Радев е аналогов човек, телефон с шайба - той няма как, да вирее в обкpъжение от млади, модерно мислещи хора.

    20:24 12.12.2025

  • 14 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Точно на блиц, тези титани на честната журналистка ли да вярваме бе, калъф?! Ние да не сме в космоса, нали всеки ден сме по магазините! Щъка народа, идват празници, купуват се подаръци и мезета! Кво не ти е ясно, калмук?!

    20:25 12.12.2025

  • 15 Спецназ

    1 1 Отговор
    Откъде-накъде Румен Радев ви е длъжен да прави партия??

    ВИЕ нормални ли сте- той Е на длъжност, която изключва такива неща.

    Конституцията ли да погази, какво ли само и само да ви прави кеф!

    НЕМА да направи партия не след Нова Година а въобще скоро.

    Не излизате да гласувате, само ядете и с.рете на всичко и после

    НЕКОЙ ДРУГ да ви спасява- не става така, Баце!

    20:26 12.12.2025

  • 16 Бай Орков

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    аз мисля, че ще изпусне вълната. Той "загрява" от години и от толкова очаквания към него накрая разочарованието ще е голямо. Gen-Z-тата объркаха плановете на всички, защото идеята беше Радев да се подготвя и да дуе мускули докато ББ и ДП царуват няколко години и са готови да се пенсионират в екзотични дестинации. Сега всички се оказаха неподготвени

    20:26 12.12.2025

  • 17 Пластманови човечета

    0 0 Отговор
    Стига сте демонстрирали естествения си интелект! Поне един пирон забийте в живота си!

    20:26 12.12.2025

  • 18 стига вече

    2 1 Отговор
    Такова гнусно слагачество може да излезе само от устата на този от снимката. Сигурно защото нищо друго не умее.А темата за неродения Петко силно омръзна. Повечето българи не се интересуват какво ще прави Радев след пенсионирането си.

    20:27 12.12.2025

  • 19 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    lв сссср няма поскъпване, заминавай сатана там

    20:27 12.12.2025

  • 20 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Жълтопаветните измекяри ще нахлузят червените гащи върху жълтото бельо и ще целуват ръка на Радев както го правиха в продължение на години с Пеевски

    20:27 12.12.2025

  • 21 име

    0 0 Отговор
    Не се надявайте на чудо, от тук нататък ни чакат служебни кабинети на боко и шишо, щото домовата книга е пълна с ГРОБаджии ДПСари. А за тази хубава конституционна реформа ще благодарите лично на христо шехерезадата, както и на двете партии-чужди агенти, ПpocтитеПарчета и ДайБългария.

    20:28 12.12.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Може да е големия печеливш, а може да е големият губещ. Позитивното в случая е че ще обере копейките на Главната копейка и олигофрените на учиндолския Зулус.

    20:28 12.12.2025

  • 23 Даката

    0 0 Отговор
    Президента Румен Радев и президента Путин са единствените печеливши от дестабилизирането на България, това трябва да е ясно на всички.

    20:29 12.12.2025

  • 24 Стига с тоя боташ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    Това е договор който беше наложително да се сключи. Хубав лош това е. Все пак носи пари във хазната. Ония шишкавите обраха всичко.за тях нищо. Има си служби прокуратурата съд да се задействат не да спът.

    20:29 12.12.2025

  • 25 Абе президента

    0 0 Отговор
    е ясен победител на избори. Проблема е после! Двете мафии зад ПП и ДБ и ГЕРБ и ДПС държащи медии и сайтове, ще го засипят с лъжи, простотия и пропаганда, а този народ с интелект на стадо попива всяка глупост и лъжа и отиде енергията. Виждали сме го как става. Видяхме го с една партия която унищожиха, видяхме и протести като стадо изкарани.+

    20:29 12.12.2025

