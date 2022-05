Четвърти албум на Florence And The Machine оглави британската класация

Албумът "Dance Fever" на "Florence And The Machine" оглави британската класация, обяви на сайта си официалната компания, която следи продажбите.

Това е четвъртият албум на групата с такова постижение след "Lungs" през 2019 г., "Ceremonials" през 2011 г. и "How Big, How Blue, How Beautiful" през 2015 г. Предишният албум на "Florence And The Machine" - "High As Hope" достигна второто място през 2018 г., пише БТА.

Петият студиен албум на Кендрик Ламар "Mr. Morale & The Big Steppers" дебютира на второ място. Той е най-стриймваният албум на седмицата, но не е издаден като диск. "Mr. Morale & The Big Steppers" е четвъртият на американския рапър в Топ 10 на британската класация след "To Pimp A Butterfly", който я оглави през 2015 г., "Untitled Unmastered" - на 7-о място през 2016 г. и "DAMN" от 2017 г., който спечели награда "Пулицър", но във Великобритания достигна второ място.

Американското дуо "Блек кийс" е на трето място с "Dropout Boogie".

Британският представител в конкурса на Евровизия Сам Райдър се изкачи до второ място в класацията на синглите със "Space Man". Преди него е Хари Стайлс с "As It Was". Той оглавява класацията за седма поредна седмица и изравни постижението на "We Don't Talk About Bruno" от анимацията "Енканто" за най-продължителен престой на първото място за годината. На трето място е "Go" на 20-годишната британка Кет Бърнс.