На 108 г. почина писателят Борис Пахор

Писателят и интелектуалец Борис Пахор почина на 108-годишна възраст, предадоха информационните агенции.

Той беше сред най-изявените представители на словенското малцинство в Италия. Пахор е починал в родния си град Триест, предава БТА.

Италианският президент Серджо Матарела изказа съболезнования по повод кончината на един "свидетел и жертва на ужасите на войните, изострените национализъм и тоталитарни идеологии".

Борис Пахор е роден в Триест на 26 август 1913 г. Оцелява в нацистки лагери, където е изпратен заради участието си в словенски партизански отряди по време на Втората световна война.

Пахор има десетки книги, преведени на много езици. Най-известната му творба е "Некропол" (1967 г.) - драматичен разказ за депортирането му, свидетелство, сравнимо с това на италианеца Примо Леви, отбелязва Франс прес.

