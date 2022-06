Разярен мъж потроши антики за над 5 милиона долара в музей

Мъж потроши антики за над 5 милиона долара, след като проникна в музея на изкуствата в Далас, щата Тексас в САЩ, съобщава "Асошиейтед прес".

След посегателството 21-годишният Брайън Ернандес е задържан и обвинен в предумишлено нанасяне на щети в особено големи размери. Подобно провинение се наказва с присъда от пет години до доживотен затвор.

Мъжът е задържан в ареста и може да излезе на свобода срещу гаранция от 100 000 долара.

По данни на полицията Ернандес е използвал метален стол, за да проникне в музея около 21.45 ч. в сряда и се развилнял.

$5M in ancient art at Dallas Museum of Art destroyed by man "mad at his girl," police say https://t.co/09VxToYYE9