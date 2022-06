BTS издаде нов албум

Южнокорейската група BTS издава албума си "Proof", с който отбелязва деветата годишнина от дебюта си, съобщи Reuters, цитирани от БТА.

Тийзърът "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)" е със 17,8 милиона гледания в Youtube за по-малко от два дена.

Албумът е антология с 35 заглавия - хитове, неиздавани песни, демоверсии. Новите песни са три.

Групата миналата година стана първата от Азия с отличието Изпълнител на годината на Американските музикални награди. Миналата седмица седмината се срещнаха с президента Джо Байдън в Белия дом, за да обсъдят омразата към азиатците и свързаните с нея престъпления.

BTS дебютира на 13 юни 2013 г. и така започна манията към Кей-попа.

Текстовете им а насочени към младите, но много фенове имат и сред по-възрастните.

Миналия ноември BTS излязоха на сцената за първи път след коронавирусната пандемия с концерт в Лос Анджелис. През март групата изнесе три концерта в Сеул.