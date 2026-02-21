Новини
Бизнес »
Лоши новини за икономиката на САЩ

Лоши новини за икономиката на САЩ

21 Февруари, 2026 14:37 1 468 12

  • сащ-
  • икономика-
  • ръст-
  • бвп-
  • понижение-
  • забавяне-
  • федерален резерв-
  • доналд тръмп

Отчита забавяне през последното тримесечие на 2025 година

Лоши новини за икономиката на САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Растежът на реалния БВП на САЩ се забави до 1,4% през четвъртото тримесечие на 2025 г. Това съобщи Министерството на търговията на САЩ, което уточни, че икономиката на САЩ е нараснала с 4,4% през третото тримесечие на 2025 г.

Републиканският президент на САЩ Доналд Тръмп обвини политическите си опоненти, Демократическата партия, за значителния спад в икономическия растеж. „Затварянето, водено от демократите, струва на американската икономика поне 2% от реалния БВП“, написа американският лидер в Truth Social. Той призова да не се правят повече спирания. Освен това ръководителят на администрацията във Вашингтон призова Федералния резерв да продължи да понижава основния си лихвен процент.

Шефът на Белия дом имаше предвид рекордно дългото затваряне на федералното правителство на САЩ, което се случи миналата есен поради липса на договорено бюджетно финансиране. Затварянето беше прекратено едва на 43-ия си ден. То започна в полунощ на 1 октомври 2025 г. поради липса на финансиране, тъй като републиканците и демократите в Конгреса на САЩ не успяха да постигнат споразумение по редица разходни пера, включително здравеопазването. Те се обвиниха взаимно в провокирането на спирането и удължаването му с политически цели.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия отдавна са фалирали

    19 3 Отговор
    Сега Иран ще им оправя икономиката.

    Коментиран от #9

    14:39 21.02.2026

  • 2 Тъпигьоз

    3 10 Отговор
    Стига глупости....Няма такова нещо...

    14:39 21.02.2026

  • 3 най големият дълг

    20 3 Отговор
    в галактиката е на тея еврейски слуги

    14:41 21.02.2026

  • 4 военен неможач

    9 1 Отговор
    Камион от конвой на американската армия закъса в снега преди Дунав мост. Кадър NOVA


    Той блокира движението непосредствено преди моста и се наложи да бъде изтеглен
    Камион от конвой на американската армия закъса в снега преди Дунав мост

    2071 | 21 февр. 2026 | 12:55



    Зимата скова България и усложни обстановката в редица райони на страната. Обилният снеговалеж и силният вятър доведоха до затворени пътища, закъсали тежкотоварни автомобили и частично бедствено положение в няколко общини.



    Особено тежка бе ситуацията в Русенско. Рано сутринта бяха затворени два основни пътя от Русе - в посока Бяла, Плевен и София, както и трасето Русе - Разград - Варна. По-късно движението към Разград и Шумен беше възстановено, след като пътят беше почистен.



    Напрежение се създаде и в района на Дунав мост, където десетки камиони изчакваха преминаване. Част от тежкотоварните превозни средства не успяха да преодолеят естакадата преди съоръжението. Сред закъсалите се оказа и камион от конвой на американската армия, който блокира движението непосредствено преди моста и се наложи да бъде изтеглен.

    А летището спешно трябва да се чисти. Лопатите са в камиона.

    14:43 21.02.2026

  • 5 коооо

    9 1 Отговор
    САЩ има икономико само на кражбите ква икономико колкото и колонията Бг има

    15:03 21.02.2026

  • 6 ФАКТ

    6 1 Отговор
    САЩ И ИКОНОМИКА КОСМИЧЕСКИ ДЪЛГ ИМАТ И ВОЙНА НЕ ГИ ОПРАВЯ

    15:05 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За Един Са Лоши !

    2 1 Отговор
    За Друг !

    Добри !

    15:56 21.02.2026

  • 9 За Това Се Чудят !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "тия отдавна са фалирали":

    За Това Се Чудят !

    Откъде !

    Какво !

    Да Отмъкнат !

    15:59 21.02.2026

  • 10 кравария

    2 0 Отговор
    изтича в канала!

    16:36 21.02.2026

  • 11 веселин

    2 1 Отговор
    Това са маловажни неща стига печатницата да работи икономиката им на какво ниво няма значение . Ще напечатат от " Зелената хартия " толкова колкото трябва и ще го раздадат като облигации , акции , ценни книжа и всякакви спекулативни средства като тоя дълг ще го приемат други страни една част като Резервна Валута ? . Ще дойде ден страни притежатели на " Зелената хартия " са платили милиарди за техният дълг няма да могат да вземат нищо. .

    16:51 21.02.2026

  • 12 Арни

    1 0 Отговор
    Още един, на когото все другите са му виновни. Защо ми звучи толкова познато? Защото явно при всички нарциси с его до небето е така. И ние си имаме един такъв в България.

    17:14 21.02.2026