Лоши новини за икономиката на САЩ

Растежът на реалния БВП на САЩ се забави до 1,4% през четвъртото тримесечие на 2025 г. Това съобщи Министерството на търговията на САЩ, което уточни, че икономиката на САЩ е нараснала с 4,4% през третото тримесечие на 2025 г.
Републиканският президент на САЩ Доналд Тръмп обвини политическите си опоненти, Демократическата партия, за значителния спад в икономическия растеж. „Затварянето, водено от демократите, струва на американската икономика поне 2% от реалния БВП“, написа американският лидер в Truth Social. Той призова да не се правят повече спирания. Освен това ръководителят на администрацията във Вашингтон призова Федералния резерв да продължи да понижава основния си лихвен процент.
Шефът на Белия дом имаше предвид рекордно дългото затваряне на федералното правителство на САЩ, което се случи миналата есен поради липса на договорено бюджетно финансиране. Затварянето беше прекратено едва на 43-ия си ден. То започна в полунощ на 1 октомври 2025 г. поради липса на финансиране, тъй като републиканците и демократите в Конгреса на САЩ не успяха да постигнат споразумение по редица разходни пера, включително здравеопазването. Те се обвиниха взаимно в провокирането на спирането и удължаването му с политически цели.
Той блокира движението непосредствено преди моста и се наложи да бъде изтеглен
Камион от конвой на американската армия закъса в снега преди Дунав мост
Зимата скова България и усложни обстановката в редица райони на страната. Обилният снеговалеж и силният вятър доведоха до затворени пътища, закъсали тежкотоварни автомобили и частично бедствено положение в няколко общини.
Особено тежка бе ситуацията в Русенско. Рано сутринта бяха затворени два основни пътя от Русе - в посока Бяла, Плевен и София, както и трасето Русе - Разград - Варна. По-късно движението към Разград и Шумен беше възстановено, след като пътят беше почистен.
Напрежение се създаде и в района на Дунав мост, където десетки камиони изчакваха преминаване. Част от тежкотоварните превозни средства не успяха да преодолеят естакадата преди съоръжението. Сред закъсалите се оказа и камион от конвой на американската армия, който блокира движението непосредствено преди моста и се наложи да бъде изтеглен.
