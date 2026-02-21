Лоши новини за икономиката на САЩ

Растежът на реалния БВП на САЩ се забави до 1,4% през четвъртото тримесечие на 2025 г. Това съобщи Министерството на търговията на САЩ, което уточни, че икономиката на САЩ е нараснала с 4,4% през третото тримесечие на 2025 г.

Републиканският президент на САЩ Доналд Тръмп обвини политическите си опоненти, Демократическата партия, за значителния спад в икономическия растеж. „Затварянето, водено от демократите, струва на американската икономика поне 2% от реалния БВП“, написа американският лидер в Truth Social. Той призова да не се правят повече спирания. Освен това ръководителят на администрацията във Вашингтон призова Федералния резерв да продължи да понижава основния си лихвен процент.

Шефът на Белия дом имаше предвид рекордно дългото затваряне на федералното правителство на САЩ, което се случи миналата есен поради липса на договорено бюджетно финансиране. Затварянето беше прекратено едва на 43-ия си ден. То започна в полунощ на 1 октомври 2025 г. поради липса на финансиране, тъй като републиканците и демократите в Конгреса на САЩ не успяха да постигнат споразумение по редица разходни пера, включително здравеопазването. Те се обвиниха взаимно в провокирането на спирането и удължаването му с политически цели.