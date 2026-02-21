Българска федерация на пенсионерските съюзи искат Мая Манолова за министър, отговарящ за провеждането на честни избори

Във връзка с предстоящите извънредни парламентарни избори и необходимостта от гарантиране на тяхната честност, прозрачност и доверие в изборния процес, обръщаме се към Вас с предложението да назначите госпожа Мая Манолова за министър, отговарящ за провеждането на честни избори. Това пишат в отворено писмо до служебния премер Андрей Гюров от Българска федерация на пенсионерските съюзи и организации.
Ето какво споделят още:
След оставката на изкаралия едва 24 часа на този пост г-н Стоил Цицелков, считаме, че кандидатурата на Мая Манолова е най-подходяща по следните причини:
Първо, като бивш омбудсман и изключително опитен юрист, тя изпълни този пост с реално съдържание, активна работа и истинска грижа за хората, превръщайки институцията в действащ защитник на гражданските права.
Второ, и към настоящия момент, като граждански омбудсман, тя последователно защитава правата на ощетените от държавата, банките, търговците и мобилните оператори, демонстрирайки независимост, последователност и обществена ангажираност.
Трето, тя бе лицето на гражданския бойкот срещу високите цени в търговските вериги в България, по примера на редица европейски държави, като застана открито на страната на потребителите и социалната справедливост.
Четвърто, Мая Манолова е автор на законопроекта „Антиспекула“, наскоро приет на първо четене в Народното събрание, предвиждащ механизми за ограничаване на прекомерните надценки върху храните и услугите - инициатива в защита на обществения интерес и социалната стабилност.
Убедени сме, че човек, който години наред успешно, последователно и със страст брани правата на милиони потребители, на два милиона пенсионери и на социално слабите, най-добре ще защити и правата на избирателите в процеса на провеждане на предстоящите извънредни парламентарни избори, заемайки поста „министър за честни избори“.
Вярваме, че подобно назначение ще е силен знак за обществена отговорност, прозрачност и стремеж към възстановяване на доверието в институциите и изборния процес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Компрометирана е като Цицелков
Коментиран от #5
14:41 21.02.2026
2 Увеличението
Коментиран от #6
14:42 21.02.2026
3 Сила
Помните , нали ....??!
14:42 21.02.2026
4 Ангел Майденов
14:42 21.02.2026
5 Познах те
До коментар #1 от "Компрометирана е като Цицелков":Ти си простата и крадлива Тиква Борисов, нали?!
Коментиран от #8, #29
14:43 21.02.2026
6 Българска федерация на пенсионерските съ
До коментар #2 от "Увеличението":Прието, много сме, силни сме, два милиона избиратела
Коментиран от #31, #37
14:43 21.02.2026
7 Историк
-Делян Пеевски, Кирил Петков и Бойко Борисов да организират и проведат честните избори!
14:43 21.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Национален координатор ИТН
Коментиран от #22, #24, #28, #32, #54, #59, #64, #65
14:47 21.02.2026
11 Фридрих
14:47 21.02.2026
12 глоги
14:47 21.02.2026
13 Само чрез пенсионерите
14:48 21.02.2026
14 пълен смях
14:48 21.02.2026
15 въпросче
14:50 21.02.2026
16 Хасковски каунь
Коментиран от #25
14:50 21.02.2026
17 Боруна Лом
14:52 21.02.2026
18 Някай
Аз отдавна твърдия, че на над 70 годишните трябва да се отнеме правото на глас. Защото акъла им е като на 12-14 годишно дете.
14:53 21.02.2026
19 Питане
А каква е Гелевата изгора - като тях !
И кой зарови кучето - Гошо Тарабата !!!
14:53 21.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 бушприт
14:54 21.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да попитам:
Коментиран от #49
14:54 21.02.2026
24 Боруна Лом
До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":УУУУУУ, СВО......И ! ИМАХТЕ ВЪЗМОЖНОСТ,НО СЕ ОТМЕТНАХТЕ!
14:54 21.02.2026
25 Смях
До коментар #16 от "Хасковски каунь":Федерация на федерациите/пенсионерските/.
14:55 21.02.2026
26 в кратце
14:55 21.02.2026
27 Мнение
14:55 21.02.2026
28 Видях призива в официалната страница
До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":На партия ИТН. Огромното мнозинство се забавляват и подиграват както е видно под публикацията а тия над хиляда коментара на гражданите са зловещи. Толкова омраза и ненавист както към тези е нямало досега.
14:55 21.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БФПС
14:57 21.02.2026
31 Някой
До коментар #6 от "Българска федерация на пенсионерските съ":Не са 2 млн червените де..би..ли, по-малко са, има и нормални пенсионери - нечервени.
14:58 21.02.2026
32 Шефа на пиар отдела на Румен Радев
До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":Бивш Европейски депутат и чест автор в сайта факти отговаря на призива на ИТН да участват на предстоящите избори
15:00 21.02.2026
33 ПОМНЕЩ
Коментиран от #47
15:02 21.02.2026
34 Майора
15:06 21.02.2026
35 Колело
За всеки район е определена отделна сума за глас.
Изборите още от сега са купени.
15:06 21.02.2026
36 Ха-Ха МАЯ
Аферата КОСТИНБРОД!
Помним!
15:07 21.02.2026
37 Добави и
До коментар #6 от "Българска федерация на пенсионерските съ":Млади сме
15:07 21.02.2026
38 Някой
15:07 21.02.2026
39 Недоразбрал
15:07 21.02.2026
40 Весло
Надявам са поне 40% от гласуващите пенсионери да са с акъла си, че иначе ни чака терор на Радев.
15:10 21.02.2026
41 ПЕНСИОНЕР!!!
15:12 21.02.2026
42 Знайко
Коментиран от #57
15:12 21.02.2026
43 Глупости
15:13 21.02.2026
44 Пламен
15:15 21.02.2026
45 Озадачен
15:15 21.02.2026
46 Неадекватно
15:18 21.02.2026
47 Мая разкри нерегистрирани бюлетини
До коментар #33 от "ПОМНЕЩ":в Костинброд - от порядъка на 400000 броя за лейтенантите от партия ГРОБ, воглаве със старши лейтенант Росен Желязков - водопада Хачши.
С тези нерегистрирани бюлетини за фалшификации ГРОБ за България се опита да спечели парламентарните избори през 2013 г., след като главният гробар от Банкя подаде оставка през февруари, когато пак бяха надути сметките за ток...
Защо ти харесват фалшификациите на парламентарните избори?
Коментиран от #60
15:20 21.02.2026
48 Лена
служилите в редовната казарма! Водач Мирчо Пръча, ще му мяза!
15:21 21.02.2026
49 Пенсионер
До коментар #23 от "Да попитам:":Познавам всичките трима члена на тази федерация. Много са готини. Бяха 5, но двама вече са в небитието.
15:21 21.02.2026
50 Дориана
15:23 21.02.2026
51 Ван дер Любе
15:24 21.02.2026
52 Коя Мая
15:24 21.02.2026
53 Тошко
15:25 21.02.2026
54 Дориана
До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":ИТН са най- предателската партия превърнала се в проводник на мафиотско корумпирания модел дори искаха да наложат пълзяща диктатура с техния мракобесен закон срещу свободното слово. Смачкано е голямото его на Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов отпадат от Парламента на 1 % и субсидията отпада за тях. Наказателен вот срещу ИТН.
15:28 21.02.2026
55 Не става
15:30 21.02.2026
56 някои
15:37 21.02.2026
57 И аз
До коментар #42 от "Знайко":Слушах Татяна Дончева при Карбовски.Иначе,говори смислено,но този път говореше пълни глупости .Явно за нея като адвокат беше важно да се водят дела за Петрохан и понеже става бавно,всичко ще се замете. Било неправилно да се говори предварително.Ами то ФАКТИТЕ говорят.Той едва я изтърпя и набързо я разкара."Старост нерадост" Та и Мая Манолова --трудна е за изтърпяване
15:39 21.02.2026
58 Да са живи и здрави
15:49 21.02.2026
59 БарекОфф
До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":Ей ся.
15:57 21.02.2026
60 Мухаха
До коментар #47 от "Мая разкри нерегистрирани бюлетини":Мая се разкряка в деня за размисъл ,когато са забранени всякакви политически изяви! Намерените бюлетини бяха бракувани дефектни. На Мая й се размина тогава за клеветите и тя продължи по този начин. Помните ли как викаше Гешев в Парламента, а когато той отиде, всички се изпокриха? Всичките уж "юристи"- Мая, Христо Иванов и др. А помните ли, че Боко й помогна да се излекува в Германия, направи я омбудсман, остави дъщеря й и зет й на държавна работа( а можеше лееекинко да ги освободят при някоя реорганизация). За сметка на това тя с пяна на устата злословеше по него, ходеха и пред дома му с изперканите "майки" (впрочем какво се случи с тях, решиха ли се проблемите на децата инвалиди или някой просто ги употреби?), редяха черни чували, чучела и какви ли не простотии...Манолова гарант за нещо-си, това вече е по Оруел-! А за надутите сметки през 2013 причината бяха червените дечица, нагласени из енергетиката, които Боко не срита и те му устроиха високите сметки и едни налудни протести именно за да предизвикат недоволство от управлението на ГЕРБ и оставка на правителството. Ползвайте ги тези глави, бе!
15:59 21.02.2026
61 БарекОфф
Това което мисля е, че ако човек се е трудил цял живот заслужава да има достойни старини. За съжаление в нашата държава не е така.
Няма да давам примери, безброй са. А и съм сигурен че всички ние ги виждаме ежедневно.
Бесен съм на управниците ни. Погубиха едно райско кътче.
16:02 21.02.2026
62 Гост
16:02 21.02.2026
63 Никой
16:09 21.02.2026
64 С какво
До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":Да подпишем с 🖕Оли ✍️
16:13 21.02.2026
65 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":Тошко Йорданов трябва да бъде вкаран в зоологическата градина в клетката на шимпанзето! А вие си измислете прощална песен!
16:24 21.02.2026
66 Тъпа ушанка
17:18 21.02.2026