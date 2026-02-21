Новини
Българска федерация на пенсионерските съюзи искат Мая Манолова за министър, отговарящ за провеждането на честни избори

Българска федерация на пенсионерските съюзи искат Мая Манолова за министър, отговарящ за провеждането на честни избори

21 Февруари, 2026 14:40 1 230 66

Вярваме, че подобно назначение ще е силен знак за обществена отговорност, прозрачност и стремеж към възстановяване на доверието в институциите и изборния процес, пишат от сдружението

Българска федерация на пенсионерските съюзи искат Мая Манолова за министър, отговарящ за провеждането на честни избори - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Във връзка с предстоящите извънредни парламентарни избори и необходимостта от гарантиране на тяхната честност, прозрачност и доверие в изборния процес, обръщаме се към Вас с предложението да назначите госпожа Мая Манолова за министър, отговарящ за провеждането на честни избори. Това пишат в отворено писмо до служебния премер Андрей Гюров от Българска федерация на пенсионерските съюзи и организации.

Ето какво споделят още:
След оставката на изкаралия едва 24 часа на този пост г-н Стоил Цицелков, считаме, че кандидатурата на Мая Манолова е най-подходяща по следните причини:
Първо, като бивш омбудсман и изключително опитен юрист, тя изпълни този пост с реално съдържание, активна работа и истинска грижа за хората, превръщайки институцията в действащ защитник на гражданските права.

Второ, и към настоящия момент, като граждански омбудсман, тя последователно защитава правата на ощетените от държавата, банките, търговците и мобилните оператори, демонстрирайки независимост, последователност и обществена ангажираност.

Трето, тя бе лицето на гражданския бойкот срещу високите цени в търговските вериги в България, по примера на редица европейски държави, като застана открито на страната на потребителите и социалната справедливост.

Четвърто, Мая Манолова е автор на законопроекта „Антиспекула“, наскоро приет на първо четене в Народното събрание, предвиждащ механизми за ограничаване на прекомерните надценки върху храните и услугите - инициатива в защита на обществения интерес и социалната стабилност.

Убедени сме, че човек, който години наред успешно, последователно и със страст брани правата на милиони потребители, на два милиона пенсионери и на социално слабите, най-добре ще защити и правата на избирателите в процеса на провеждане на предстоящите извънредни парламентарни избори, заемайки поста „министър за честни избори“.
Вярваме, че подобно назначение ще е силен знак за обществена отговорност, прозрачност и стремеж към възстановяване на доверието в институциите и изборния процес.


Оценка 4.1 от 48 гласа.
Оценка 4.1 от 48 гласа.
  • 1 Компрометирана е като Цицелков

    21 14 Отговор
    Не можа да опази МОЧА в палатката !

    Коментиран от #5

    14:41 21.02.2026

  • 2 Увеличението

    16 2 Отговор
    Да е от 01.01.2026, и с % като на фатмаците - 61%

    Коментиран от #6

    14:42 21.02.2026

  • 3 Сила

    30 8 Отговор
    "Комунисти , комсомолци , пионери , пенсионери сме в един и същи строй , винаги в труд и в бой ....."
    Помните , нали ....??!

    14:42 21.02.2026

  • 4 Ангел Майденов

    22 11 Отговор
    Не може, не може да се вярва на това лице...

    14:42 21.02.2026

  • 5 Познах те

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Компрометирана е като Цицелков":

    Ти си простата и крадлива Тиква Борисов, нали?!

    Коментиран от #8, #29

    14:43 21.02.2026

  • 6 Българска федерация на пенсионерските съ

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Увеличението":

    Прието, много сме, силни сме, два милиона избиратела

    Коментиран от #31, #37

    14:43 21.02.2026

  • 7 Историк

    18 7 Отговор
    Института за изследване на истината, настоява:
    -Делян Пеевски, Кирил Петков и Бойко Борисов да организират и проведат честните избори!

    14:43 21.02.2026

  • 10 Национален координатор ИТН

    2 20 Отговор
    Последните социологически проучвания дават резултати на нашата партия ИТН под бариерата за влизане в НС ,за да участваме на изборите са необходими минимум 5 хиляди подписа. ИТН няма да се откаже а ще участва. Моля заповядайте и се подпишете за да участваме.

    Коментиран от #22, #24, #28, #32, #54, #59, #64, #65

    14:47 21.02.2026

  • 11 Фридрих

    12 7 Отговор
    О господи ! не не не не не и не

    14:47 21.02.2026

  • 12 глоги

    8 6 Отговор
    ОТ БългарскаТА федерация на пенсионерските съюзи искат Мая Манолова за министърКА, отговарящА за провеждането на честни избори.

    14:47 21.02.2026

  • 13 Само чрез пенсионерите

    19 7 Отговор
    кюстендилската сли ва може пак да влезе в парламента!

    14:48 21.02.2026

  • 14 пълен смях

    11 5 Отговор
    е тази новина и лицето , което искат

    14:48 21.02.2026

  • 15 въпросче

    5 5 Отговор
    На г-н Стоил Цицелков дядо му Цицелко ли се е казвал? Както на Александра Гърдева-дядо Гърдю.

    14:50 21.02.2026

  • 16 Хасковски каунь

    16 2 Отговор
    И такава федерация ли има?

    Коментиран от #25

    14:50 21.02.2026

  • 17 Боруна Лом

    15 8 Отговор
    И ТЕЗИ НЕКРОЗИ СЕ ПОДАДОХА ЗА ЕДНО КЕБАПЧЕ С ХЛЕБЧЕ И БИРА

    14:52 21.02.2026

  • 18 Някай

    9 14 Отговор
    Аз пък искам Мая Манолова за чистачка в Българска федерация на пенсионерските съюзи.

    Аз отдавна твърдия, че на над 70 годишните трябва да се отнеме правото на глас. Защото акъла им е като на 12-14 годишно дете.

    14:53 21.02.2026

  • 19 Питане

    9 9 Отговор
    А какви са пенсионерите - комунисти !
    А каква е Гелевата изгора - като тях !
    И кой зарови кучето - Гошо Тарабата !!!

    14:53 21.02.2026

  • 21 бушприт

    Първо:Като бивша омбудсманка и изключително опитна юристка, тя изпълни този пост с реално съдържание, активна работа и истинска грижа за хората, превръщайки институцията в действаща защитничка на гражданските права.

    14:54 21.02.2026

  • 23 Да попитам:

    20 6 Отговор
    Тия от пенсиите да не са се побъркали??? Пчеличката Мая била защитавала пенсионерите и социално слабите???!!! Единственото,което е защитавала са нейните лични интереси и драпането за власт и кокъл!!! А има ли поне един пенсионер,който да е чувал и да знае нещичко за въпросната измислена "федерация на пенсионерите"???

    Коментиран от #49

    14:54 21.02.2026

  • 24 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":

    УУУУУУ, СВО......И ! ИМАХТЕ ВЪЗМОЖНОСТ,НО СЕ ОТМЕТНАХТЕ!

    14:54 21.02.2026

  • 25 Смях

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хасковски каунь":

    Федерация на федерациите/пенсионерските/.

    14:55 21.02.2026

  • 26 в кратце

    10 4 Отговор
    Пчеличката Мая много се труди.Смучка нектарчета от цветята.

    14:55 21.02.2026

  • 27 Мнение

    7 0 Отговор
    Става! Тя е като "куче - дръж"!

    14:55 21.02.2026

  • 28 Видях призива в официалната страница

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":

    На партия ИТН. Огромното мнозинство се забавляват и подиграват както е видно под публикацията а тия над хиляда коментара на гражданите са зловещи. Толкова омраза и ненавист както към тези е нямало досега.

    14:55 21.02.2026

  • 30 БФПС

    8 5 Отговор
    Това не е наша декларация. Това е дело на БФДС - Бългаска Федерация на Дементните Съюзи.

    14:57 21.02.2026

  • 31 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българска федерация на пенсионерските съ":

    Не са 2 млн червените де..би..ли, по-малко са, има и нормални пенсионери - нечервени.

    14:58 21.02.2026

  • 32 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":

    Бивш Европейски депутат и чест автор в сайта факти отговаря на призива на ИТН да участват на предстоящите избори

    15:00 21.02.2026

  • 33 ПОМНЕЩ

    15 4 Отговор
    ОЩЕ ПОМНИМ КОСТИНБРОД ------ААААААААААА???????

    Коментиран от #47

    15:02 21.02.2026

  • 34 Майора

    14 4 Отговор
    Жалко , да избирате сестра Галева и Мая Костинбродска за министър!

    15:06 21.02.2026

  • 35 Колело

    5 4 Отговор
    Колелото се върти парите отдавна са разпределени и раздадени на места.
    За всеки район е определена отделна сума за глас.
    Изборите още от сега са купени.

    15:06 21.02.2026

  • 36 Ха-Ха МАЯ

    10 4 Отговор
    Измамата КОСТИНБРОД, или още
    Аферата КОСТИНБРОД!

    Помним!

    15:07 21.02.2026

  • 37 Добави и

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българска федерация на пенсионерските съ":

    Млади сме

    15:07 21.02.2026

  • 38 Някой

    10 4 Отговор
    Точно тази па..ти..ца ли(Костинбродска мошеничка ортачка на Николай Бареков), която написа най-лошия изборен закон в последните 35 години, ще гарантира честни избори. Тази, която сложи серийни номера на бюлетините.

    15:07 21.02.2026

  • 39 Недоразбрал

    12 4 Отговор
    По Костинбродски ли искат да бъдат проведени предстоящите избори?

    15:07 21.02.2026

  • 40 Весло

    8 4 Отговор
    А бе знам си аз, че някои пенсионерите са изкуфали, ама съм изненадан колко много са изкуфяли.
    Надявам са поне 40% от гласуващите пенсионери да са с акъла си, че иначе ни чака терор на Радев.

    15:10 21.02.2026

  • 41 ПЕНСИОНЕР!!!

    10 5 Отговор
    Пенсионер съм от три години…такваз федерация не бях чувал! Явно няколко скучаещи колеги са се събрали в някой пенсионерски клуб и са си направили федерацийка. Горката мая манолова, докъде я докара по избори да й издигат кандидатурата таквиз афффттуууритетни люде!

    15:12 21.02.2026

  • 42 Знайко

    12 4 Отговор
    Бабичките Мая Манолова и Татяна Дончева за нищо не стават. Скоро и Корнелия Нинова ще се присъедини към федерацията на федерациите на червените бабички.

    Коментиран от #57

    15:12 21.02.2026

  • 43 Глупости

    8 3 Отговор
    тази е толкова перкулясала и некомпетентна, че не става и за чеп на зеле. А и тя предложи навремето за шеф на ДАНС Пеевски.

    15:13 21.02.2026

  • 44 Пламен

    7 2 Отговор
    Националната агенция за контрол на защитените територии (Петрохан).също иска Мая-общата.

    15:15 21.02.2026

  • 45 Озадачен

    9 3 Отговор
    Може ли малко повече конкретика!? Колко са тия съюзи и кои са в управителния им съвет - имена? Всеки съюз колко члена има? И кой управлява тая федерация - имена?

    15:15 21.02.2026

  • 46 Неадекватно

    6 5 Отговор
    Ха ха пенсионерски организации, важни са тези, които работят и които пълнят бюджета.

    15:18 21.02.2026

  • 47 Мая разкри нерегистрирани бюлетини

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "ПОМНЕЩ":

    в Костинброд - от порядъка на 400000 броя за лейтенантите от партия ГРОБ, воглаве със старши лейтенант Росен Желязков - водопада Хачши.

    С тези нерегистрирани бюлетини за фалшификации ГРОБ за България се опита да спечели парламентарните избори през 2013 г., след като главният гробар от Банкя подаде оставка през февруари, когато пак бяха надути сметките за ток...

    Защо ти харесват фалшификациите на парламентарните избори?

    Коментиран от #60

    15:20 21.02.2026

  • 48 Лена

    5 1 Отговор
    След Конфедерацията на пенсионерските съюзи за честни избори, нека да има и Федерацията на
    служилите в редовната казарма! Водач Мирчо Пръча, ще му мяза!

    15:21 21.02.2026

  • 49 Пенсионер

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Да попитам:":

    Познавам всичките трима члена на тази федерация. Много са готини. Бяха 5, но двама вече са в небитието.

    15:21 21.02.2026

  • 50 Дориана

    7 5 Отговор
    Това е най- голямата тъпотия. Мая Манолова подкрепяше в името на властта корупционния модел в България. Беше част от коалиция Магнитски- Мафия .Тази жена изобщо няма място в политиката. Да се маха.

    15:23 21.02.2026

  • 51 Ван дер Любе

    6 3 Отговор
    Не беше ли тази жена предложила Пеевски за шеф на ДАНС? И какви точно честни избори би направила тя? Дали пенсионерите са недоволни, че ще се спре купения вот, с който те си вдигат пенсиите? Най-добре е да е да се върне Стоил Цицелков, който е взимал много по-малко наркотици, отколкото Тошко за едно предаване на Шоуто на Слави.

    15:24 21.02.2026

  • 52 Коя Мая

    6 3 Отговор
    тъпото ли

    15:24 21.02.2026

  • 53 Тошко

    6 4 Отговор
    Днес да не е 1 април?

    15:25 21.02.2026

  • 54 Дориана

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":

    ИТН са най- предателската партия превърнала се в проводник на мафиотско корумпирания модел дори искаха да наложат пълзяща диктатура с техния мракобесен закон срещу свободното слово. Смачкано е голямото его на Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов отпадат от Парламента на 1 % и субсидията отпада за тях. Наказателен вот срещу ИТН.

    15:28 21.02.2026

  • 55 Не става

    4 2 Отговор
    Вдига много шум и до там.С Мирчев ще се надпреварват по телевизиите.Ама говорят едно и също до втръсване.Тя се отказа да е омбутсман и маршеруваше плътно до Кирчо и Кокорчопо протестите 2020г.После сл правителство било неутрално.Вижте снимка от брифинга на Гюров,кои са около него.Иначе,съм спокойна,че ИТН и Възраждане ще следят сл правителство,да не вземе да сключи нов Боташ за 13 години,образно казано.

    15:30 21.02.2026

  • 56 някои

    5 2 Отговор
    ужас коспожа гарлевица и то са честни избори добре ли сте бе

    15:37 21.02.2026

  • 57 И аз

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Знайко":

    Слушах Татяна Дончева при Карбовски.Иначе,говори смислено,но този път говореше пълни глупости .Явно за нея като адвокат беше важно да се водят дела за Петрохан и понеже става бавно,всичко ще се замете. Било неправилно да се говори предварително.Ами то ФАКТИТЕ говорят.Той едва я изтърпя и набързо я разкара."Старост нерадост" Та и Мая Манолова --трудна е за изтърпяване

    15:39 21.02.2026

  • 58 Да са живи и здрави

    1 1 Отговор
    Да са живи здрави пенсионерите, че Рут няма да се върже на популистките напъни на Мая. Но като се сети човек, че те и на ало-измамниците си дават спестяванията без да мислят…

    15:49 21.02.2026

  • 59 БарекОфф

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":

    Ей ся.

    15:57 21.02.2026

  • 60 Мухаха

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мая разкри нерегистрирани бюлетини":

    Мая се разкряка в деня за размисъл ,когато са забранени всякакви политически изяви! Намерените бюлетини бяха бракувани дефектни. На Мая й се размина тогава за клеветите и тя продължи по този начин. Помните ли как викаше Гешев в Парламента, а когато той отиде, всички се изпокриха? Всичките уж "юристи"- Мая, Христо Иванов и др. А помните ли, че Боко й помогна да се излекува в Германия, направи я омбудсман, остави дъщеря й и зет й на държавна работа( а можеше лееекинко да ги освободят при някоя реорганизация). За сметка на това тя с пяна на устата злословеше по него, ходеха и пред дома му с изперканите "майки" (впрочем какво се случи с тях, решиха ли се проблемите на децата инвалиди или някой просто ги употреби?), редяха черни чували, чучела и какви ли не простотии...Манолова гарант за нещо-си, това вече е по Оруел-! А за надутите сметки през 2013 причината бяха червените дечица, нагласени из енергетиката, които Боко не срита и те му устроиха високите сметки и едни налудни протести именно за да предизвикат недоволство от управлението на ГЕРБ и оставка на правителството. Ползвайте ги тези глави, бе!

    15:59 21.02.2026

  • 61 БарекОфф

    6 0 Отговор
    Не съм пенсионер. Не знам дали ще доживея до пенсия.
    Това което мисля е, че ако човек се е трудил цял живот заслужава да има достойни старини. За съжаление в нашата държава не е така.
    Няма да давам примери, безброй са. А и съм сигурен че всички ние ги виждаме ежедневно.
    Бесен съм на управниците ни. Погубиха едно райско кътче.

    16:02 21.02.2026

  • 62 Гост

    3 1 Отговор
    Нещо регистрирано на 03.12.2025 15:34 вече дава насоки на властта ;)

    16:02 21.02.2026

  • 63 Никой

    1 1 Отговор
    ДС пенсионерите и червените хмери искат Мая Манолова . Червено НПО ли е това ? Честни избори с червената армия .

    16:09 21.02.2026

  • 64 С какво

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":

    Да подпишем с 🖕Оли ✍️

    16:13 21.02.2026

  • 65 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Национален координатор ИТН":

    Тошко Йорданов трябва да бъде вкаран в зоологическата градина в клетката на шимпанзето! А вие си измислете прощална песен!

    16:24 21.02.2026

  • 66 Тъпа ушанка

    0 0 Отговор
    А защо не и министър председател. Хихихи.

    17:18 21.02.2026

Новини по градове:
