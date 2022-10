Почетоха "Гладиаторът" Ръсел Кроу в Рим (ВИДЕО)

Холивудската звезда Ръсел Кроу, който бе отличен с награда "Оскар" за ролята си на гладиатор в едноименния филм от 2000 г., бе почетен в Рим, домът на Колизеума, където истински гладиатори са влизали в битки пред хиляди зрители по времето на Римската империя, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери приветства актьора в сградата на Градския съвет на Капитолийския хълми излезе с Кроу на балкона, за да му покаже впечатляващата гледка към древния Римски форум.

На Кроу бе връчен плакет и титлата "посланик на Рим пред света". Актьорът благодари на италиански език: "Винаги в служба на Рим".

Gladiator star Russell Crowe arriving at the Campidoglio to receive Rome Ambassador honour from the city’s mayor today. pic.twitter.com/NPHQymPA4e

Във филма "Гладиатор" носителят на "Оскар" се превъплъщава в образа на Максимус - генерал, паднал в робство и станал гладиатор. Кроу е в Рим за участие в кинофестивала в града, на който е световната премиера на филма му "Poker Face''.

Кметът каза още, че Кроу е получил плакета като "символ на приятелството и обичта на Рим към Ръсел Кроу".

So kind of the Mayor of Rome, Roberto Gualtieri to wear ⁦@SSFCRABBITOHS⁩ colours when making me “ Rome’s ambassador to the world” ! What an honour and a privilege. Grazie Mille. ( yes, I know, hahaha, just a little Ambassadorial humour ) pic.twitter.com/92JVZLXom3