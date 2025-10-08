Сигорни Уийвър стана на 76 г.

Актрисата Сигорни Уийвър навърши 76 години. Трудно е да се повярва в това, въпреки факта, че звездата не е привърженик на разкрасителните процедури. Уийвър участва в много филми със запомнящи се роли, но най-известният персонаж на звездната рожденичка е безстрашната лейтенант Рипли от „Пришълецът”, пише 2b-consult.com.

Рожденото име на Сигорни Уийвър е Сюзън Александра, но тя го променя в чест на героинята от романа „Великият Гетсби” на Франсис Скот Фицджералд. Тя расте в богатото семейство на президент на NBC и бивша актриса, затова е посещавала елитно частно училище и е живяла в охолство. В университета тя учи драма и скоро се появява с малки роли в представления на Бродуей.

Сигорни Уийвър сама си пробива път в киното. След малка роля във филма на Уди Алън “Ани Хол”, актрисата има късмета да удари, както се казва, „джакпот” – получава главната роля в „Пришълецът”. Краят на 70-те е – разцветът на космическите теми и фантастиката в американското кино.

Успехът на „Междузвездни войни” вдъхновява режисьора Ридли Скот да заснеме филм за страховито извънземно. Ролята на офицер Елън Рипли, която най-често се споменава просто с фамилията си, е била първоначално предложена на Мерил Стрийп. Но тъй като актрисата по това време е много разстроена от смъртта на съпруга си, обявяват кастинг. Интересното е, че Уийвър е една от последните, които взели участие в него. Режисьорът я избира – и не греши. Филмът постига зашеметяващ успех в боксофиса и спечели Оскар за визуални ефекти. Самата Сигорни става носителка на награда BAFTA за перспективна актриса и се сдобива със слава.

През 1992 г. режисьорът моли Сигорни Уийвър да обръсне главата си за заснемането на Alien 3. Тя го прави, за да се изобрази непроницаемата жена офицер като по-уязвима. Уийвър споделя пред „Космополитън”, че е била принудена да носи перука в къщи, за да не плаши двугодишната си дъщеря Шарлот. По време на монтажа се оказва, че е необходимо някои сцени да се заснемат пак, но косата на Сигорни вече отново е пораснала и за повторно бръснене тя иска увеличение на хонорара си с 40 000 долара.