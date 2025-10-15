Новини
Мариус Куркински навършва 56 г. днес

15 Октомври, 2025 07:30 3 281 9

  • мариус куркински-
  • актьор-
  • рожден ден

Актьорът и режисьор е роден като Ивайло Стоянов на 15 октомври 1969 г. в Нови Пазар

Мариус Куркински навършва 56 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актьорът Мариус Куркински днес навършва 56 години.

Той е роден като Ивайло Стоянов и е известен още като режисьор и музикален изпълнител, особено популярен с монологичните си театрални постановки, както и с песните и музикалните клипове „Ти-ри-ри-рам“, „Шу-шу“, „Стига бе!“ и (заедно с Ирина Флорин) „Пътуване“.

Той е роден на 15 октомври 1969 г. в град Нови пазар. 12-годишен постъпва в детското театрално студио към Драматичен театър – Варна, а след това – в театър „Щурче“ на братя Райкови.

Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Крикор Азарян и асистенти Тодор Колев и Елена Баева във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1993 г. и следва две години кинорежисура при професор Георги Дюлгеров. Получавал е множество награди за актьорското си и постановъчно майсторство. Негови спектакли са гастролирали с успех в чужбина.

Автор е на игралния филм „Дневникът на един луд“ (1996) по повестта „Записките на един луд“ на Николай Гогол.

Като певец издава три студийни албума в края на 90-те години: „Любовна война“ (1996), „Ще бъдем щастливи“ (1997) и „Двама“ (1999). Автор е на почти всички текстове към песните в тях, докато музиката към първите два е дело изцяло на групата „Тибетски сърца“, а на повечето в последния – на Петър Дундаков.

През 2007 г. получава „Икар“ за главна мъжка роля за моноспектакъла „Сътресение“ по Николай Хайтов, ДТ „Николай Масалитинов“ – Пловдив.

През март 2008 г. издава на DVD моноспектакъла си „Сътресение“.

През 2011 г. получава наградата „Икар“ на САБ „за главна мъжка роля“ за ролите си в моноспектакъла „Български разкази“, копродукция на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив и ART I SHOCK.

През 2013 г. получава наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България „за поддържаща мъжка роля“ за Клавдий в „Хамлет“ от Уилям Шекспир, реж. Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов“.

През 2016 г. организира национално турне, на което представя моноспектакъла „Черното пиле“ по Николай Хайтов.

През 2019 и 2020 г. осъществява турне, на което представя юбилейния сборен моноспектакъл „Мариус 50“, в който влиза в роли от 9 предишни свои моноспектакъла.[2]

През декември 2020 г. се завръща на музикалната сцена, като прави песен с рапъра Боро Първи – „Черни очила“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо

    20 5 Отговор
    Честит рожден ден АКТЬОРЕ.

    05:56 15.10.2024

  • 2 Eдин

    5 19 Отговор
    Тоя не го понасям! И на 55 какво е : изкуркински мъдрец или мъдро изкуркинси!

    08:53 15.10.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мимица

    14 3 Отговор
    Честит Рожден Ден Мариус. Продължавайте да умножавате талантите си за Слава Божия!
    Желая Ви здраве, усмивки и много ЛЮБОВ!
    Бог да Ви благослови и да продължава да Ви води!

    09:13 15.10.2024

  • 6 Некой си

    5 20 Отговор
    Отвратителен шизофреник.Само отрепки му се кефят.

    09:39 15.10.2024

  • 7 тарантула

    3 2 Отговор
    Да е жив и здрав Ивайло , но е голямо ку-ку

    10:33 16.10.2024

  • 8 Асен Васков

    6 0 Отговор
    честито колега, със спеца ще те почетем на четири очи

    11:25 16.10.2024

  • 9 ако беше стругарче ?

    5 3 Отговор
    а можехте да пуснете статия за някой стругаро фрезист където ви изкарва парите на всички куку народ но за такива нищо не пишете нали?

    07:37 15.10.2025