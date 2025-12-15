Новини
Дон Джонсън навършва 76 г. днес

15 Декември, 2025 09:30 3 795 2

  • дон джонсън-
  • актьор-
  • рожден ден-
  • маями вайс

Американският актьор добива популярност с участието си в сериала „Маями Вайс”

Дон Джонсън навършва 76 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският актьор Дон Джонсън днес навършва 76 години.

Той е известен с героя си от излъчвания в продължение на пет години сериал „Маями Вайс”. След като завършва Америкън Консерватори Тиътътр, получава роли в редица филми сред които: Return to Macon County Line, Zachariah, The Harrad Experiment and „Момчето и неговото куче” (A Boy and His Dog).

През лятото на ’91 Дон се снима заедно с Мики Рурк в „Харлей Дейвидсън и Марлборо Мен” в ролята на Марлборо Мен. Също така участва заедно с Мелани Грифит във филма на Дисни „Рай” (Paradise). Следващата година Дон и Мелани се появяват в Born Yesterday, отново за Дисни. Същата година Дон се снима във „Фатален грях” (Guilty as Sin) с Ребека де Моне. През 1996 играе заедно с Кевин Костнър в „Тенекиената купа” (Tin Cup).

Дон Джонсън Къмпъни продуцира първият филм на наградената с Оскар актриса Хелън Хънт - In the Company of Darkness. През 1995, за трета поредна година Дон Джнсън Къмпъни продуцира престижните награди Хорейшо Алгър (Horatio Alger Awards) във Вашингтон за Си Би Ес, както и телевизионния сериал The Marshal за Ей Би Си.

През март 2001 Дон приключва с ролята си и продуцирането на сериала за Си Би Ес „Неш Бриджис” (Bridges), който е на върха на класацията в продължение на шест години.

Като продължение на участие му в комедията в „Когато си в Рим” (When in Rome), Дон се снима заедно с Ник Суардсън и Адам Сандлър във филма „Роден да бъде звезда” (Born to be a Star) на Кълъмбия Пикчърс.

Източник: cinefish.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
  • 1 гpoбap-eкcxyматop

    1 5 Отговор
    бая богаташчета с цялата си жaлka роgа ще nykнат след кано се освинят с цялото си семейство на изпусната газ и ще ги намерят когато вече вyнu e пъплят чepвеи навсякъде. Ще ги обират с една лопата в чували и ще ги хвърлят на бyнищетo!

    10:02 15.12.2024

  • 2 Галя

    4 0 Отговор
    Дон Джонсън е много хубав мъж и също толкова добър артист! Ролята му във филма " Дългият път към дома" , беше впечатляваща! Да е жив и здрав!

    15:48 15.12.2024