Дон Джонсън навършва 76 г. днес

Американският актьор Дон Джонсън днес навършва 76 години.

Той е известен с героя си от излъчвания в продължение на пет години сериал „Маями Вайс”. След като завършва Америкън Консерватори Тиътътр, получава роли в редица филми сред които: Return to Macon County Line, Zachariah, The Harrad Experiment and „Момчето и неговото куче” (A Boy and His Dog).



През лятото на ’91 Дон се снима заедно с Мики Рурк в „Харлей Дейвидсън и Марлборо Мен” в ролята на Марлборо Мен. Също така участва заедно с Мелани Грифит във филма на Дисни „Рай” (Paradise). Следващата година Дон и Мелани се появяват в Born Yesterday, отново за Дисни. Същата година Дон се снима във „Фатален грях” (Guilty as Sin) с Ребека де Моне. През 1996 играе заедно с Кевин Костнър в „Тенекиената купа” (Tin Cup).



Дон Джонсън Къмпъни продуцира първият филм на наградената с Оскар актриса Хелън Хънт - In the Company of Darkness. През 1995, за трета поредна година Дон Джнсън Къмпъни продуцира престижните награди Хорейшо Алгър (Horatio Alger Awards) във Вашингтон за Си Би Ес, както и телевизионния сериал The Marshal за Ей Би Си.



През март 2001 Дон приключва с ролята си и продуцирането на сериала за Си Би Ес „Неш Бриджис” (Bridges), който е на върха на класацията в продължение на шест години.



Като продължение на участие му в комедията в „Когато си в Рим” (When in Rome), Дон се снима заедно с Ник Суардсън и Адам Сандлър във филма „Роден да бъде звезда” (Born to be a Star) на Кълъмбия Пикчърс.

Източник: cinefish.bg