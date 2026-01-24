Днес 85-ти рожден ден празнува Нийл Даймънд

Изключително популярният през 70-те и 80-те години на миналия век американски певец, автор на песни и актьор Нийл Даймънд е роден през 1941 година в Ню Йорк, САЩ.
В своята музикална кариера Нейл има продадени над 125 милиона копия от своите албуми, което го нарежда сред най-добре продаваните музиканти за всички времена, пише meloman.bg.
Нийл се нарежда на третото място в класацията на списание Billboard за най-популярни изпълнители на съвременна музика. Изпреварен е единствено от Елтън Джон и Барбра Стрейзанд, с която има няколко дуетни изпълнения. Като ученици двамата с нея са участвали в местния училищен хор.
През 1984 година Нийл Даймънд е удостоен с място в Залата на славата на авторите на песни, а през 2011 година получава своето заслужено място и в Залата на славата на рокендрола.
В музикалната си кариера Нейл Даймънд реализира десет сингъла, които се изкачват до върховете на чартовете: „Cracklin’ Rosie”, „Song Sung Blue”, „Longfellow Serenade”, „I’ve Been This Way Before”, „If You Know What I Mean”, „Desiree”, „You Don’t Bring Me Flowers”, „America”, „Yesterday’s Songs”, „Heartlight” и „I’m a Believer”.
В края на 2016 година музикантът пусна на пазара последния си албум с кънтри коледни песни „Acoustic Christmas”. Звездата обяви, че на 7 април 2017 година стартира неговото световно турне по повод 50-годишния му юбилей на музикалната сцена.
