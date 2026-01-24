Новини
Днес 85-ти рожден ден празнува Нийл Даймънд

Снимкa: Shutterstock
Изключително популярният през 70-те и 80-те години на миналия век американски певец, автор на песни и актьор Нийл Даймънд е роден през 1941 година в Ню Йорк, САЩ.

В своята музикална кариера Нейл има продадени над 125 милиона копия от своите албуми, което го нарежда сред най-добре продаваните музиканти за всички времена, пише meloman.bg.

Нийл се нарежда на третото място в класацията на списание Billboard за най-популярни изпълнители на съвременна музика. Изпреварен е единствено от Елтън Джон и Барбра Стрейзанд, с която има няколко дуетни изпълнения. Като ученици двамата с нея са участвали в местния училищен хор.

Музикалният пробив на Даймънд идва с песента „I’m a Believer“ от 1967 година, която се задържа седем седмици на първото място в класациите. Песента му „Sweet Caroline“, посветена на Каролайн Кенеди, е изпълнявана от музикални величия като Елвис Пресли и Франк Синатра. Повечето от песните на Даймънд са кавър-версии на от различни изпълнители и музикални жанрове.

През 1984 година Нийл Даймънд е удостоен с място в Залата на славата на авторите на песни, а през 2011 година получава своето заслужено място и в Залата на славата на рокендрола.

В музикалната си кариера Нейл Даймънд реализира десет сингъла, които се изкачват до върховете на чартовете: „Cracklin’ Rosie”, „Song Sung Blue”, „Longfellow Serenade”, „I’ve Been This Way Before”, „If You Know What I Mean”, „Desiree”, „You Don’t Bring Me Flowers”, „America”, „Yesterday’s Songs”, „Heartlight” и „I’m a Believer”.

В края на 80-те години на миналия век кариерата на певеца е в застой, но през 2001 и 2005 година, Нийл отново се изкачва в класациите, когато издава два нови албума.

В края на 2016 година музикантът пусна на пазара последния си албум с кънтри коледни песни „Acoustic Christmas”. Звездата обяви, че на 7 април 2017 година стартира неговото световно турне по повод 50-годишния му юбилей на музикалната сцена.

Нийл Даймънд има три брака, първият от които през 1963 година за учителката му от гимназията, развеждат се през 1969 година.


  • 1 ЧРД

    4 0 Отговор
    за много години.🎼❤️🇺🇸

    12:39 24.01.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Идън

    2 0 Отговор
    ,, Im a Believer,,-The Monkees- 1966годЗа Шрек-кавър правят Smash Mouth- 2000год.

    15:53 24.01.2025

  • 4 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    ЧРД да е жив и здрав

    07:32 25.01.2025