На 95 години почина най-възрастният носител на „Златна палма“

Мохамед Лакдар Хамина, първият режисьор, спечелил престижната награда „Златна палма“ на филмовия фестивал в Кан, е починал на 95-годишна възраст, съобщава БГНЕС.

Режисьорът получи наградата през 1975 г. за „Хроника на годините на огъня“, историческа драма за алжирската война за независимост.

Хамина, който беше най-възрастният носител на „Златна палма“, е участвал четири пъти във фестивала на Френската Ривиера.

Филмът му „Ветровете на Ауре“ от 1967 г. спечели наградата за най-добър дебют.

46 years ago, on May 23, 1975 Algeria won the Palme d'Or at the Cannes Film Festival with the film "Chronicle of the Burning Years" directed by Mohammed Lakhdar-Hamina. It was his second consecration after his victory in 1966, with the film "Vent des Aurès". pic.twitter.com/HuhPFakSLx