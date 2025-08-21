Проф. Николай Овчаров: Усойници пазят крепостта Урвич - замъка на цар Иван Шишман

Отровни змии пазят замъка на цар Иван Шишман, каза археологът проф. Николай Овчаров, цитиран от Телеграф. Именно крепостта Урвич е мястото, от което царят пазил последното българско укрепление от османските нашественици. До днес там са проведени няколко археологически кампании.
„Началото е сложено през 70-те години на миналия век от моя баща, покойния проф. Димитър Овчаров, който започна изследването на укрепителните съоръжения и разкри пространството около запазената до 8 м югоизточна кула. Когато той започна първите разкопки, аз бях още ученик. Един ден той ми донесе стъклен буркан, в който на кълбо бяха навити малки змийчета. Работниците ги бяха извадили при проучваната от него кула. Години по-късно, вече при ръководени от мен разкопки на Урвич, ми се наложи да вдигна с ръце един от срутилите се камъни. Внезапно между пръстите ми са заизвиваха две кафяви усойници. По чудо успях да се отърся от тях, без да ме клъвнат. Така се убедихме, че и днес средновековната крепост си има пазачи. Но оттогава винаги носехме със себе си и противозмийски серум по време на разкопките“, разказва професорът.
През 1978 г. проф. Николай Овчаров поема щафетата и разкопаването на останките от крепостната църква, носила някога името „Св. Илия“. Тогава стана ясно, че средновековният Урвич е построен през ХІ-ХІV в. върху останките от стар римски кастел. По време на Второто българско царство той представлявал важна крепост на подстъпите на София и преграда пред различни завоеватели. През онези векове до крепостта Урвич се достигало по изсечен в скалите път. Той идвал от София през с. Кокаляне, пресичал Искър, обикалял постепенно склона и се изкачвал до крепостната порта. Някога твърдината се е простирала по целия близо 500-метров гребен чак до прочутата Царичина скала, откъдето според поверието е била хвърлена жената на легендарния цар Ясен.
В „История славянобългарска“ Паисий Хилендарски разказва за намиращия се край София „манастир Урвич със силна крепост“. Още при археологическите разкопки от 1978-1982 г. стана ясно, че храмът „Св. Илия“ е бил ограден със здрава каменна стена. В затвореното пространство се очертаваха руините на сгради и очевидно ставаше дума именно за манастир, развил се край църковната постройка. Несъмнено той бил част от Софийската Света гора, чиито обители са живописно сгушени в склоновете на Витоша, Плана, Люлин и Лозенската планина, допълва още проф. Овчаров.
1 Усойници пазят
18:32 21.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
18:32 21.08.2025
3 Пич
18:33 21.08.2025
4 мърсула + бойко
18:35 21.08.2025
5 хъхъ
18:37 21.08.2025
6 Това не е Усойница
Коментиран от #14, #15
18:49 21.08.2025
7 неоспорим факт
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Последният Софиянец е Последната инстанция, типичен Бай Ганя всичко знае и всички му пречат , каква ли мижитурка си в живота.
Коментиран от #13
18:49 21.08.2025
8 Определено
18:52 21.08.2025
9 Абе Овчаров
18:54 21.08.2025
10 Аре бре,страшна работа а
18:56 21.08.2025
11 Чупим стойки на важност, а иначе
18:58 21.08.2025
12 Механик
Тоя само на пърцуца ли кара или ползва и по-тежки субстанции???
19:06 21.08.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #7 от "неоспорим факт":Защо другите археолози откриват съкровища а Овчаров само камъни?
Коментиран от #17
19:07 21.08.2025
14 Ами не !
До коментар #6 от "Това не е Усойница":Съвсем усойница си е ! Пепелянката е предимно кафява и има рог на главата. Не може да я сбъркаш !
19:07 21.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тоя
19:28 21.08.2025
17 Мазньо
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Ми то това са съкровищата ,бе,компетенцийо.Другото е има ярство,на това археология му викат. Пак ли не разбра?!
19:33 21.08.2025