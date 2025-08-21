Новини
Проф. Николай Овчаров: Усойници пазят крепостта Урвич - замъка на цар Иван Шишман

21 Август, 2025 18:29 1 329 17

  • урвич-
  • крепост-
  • замък-
  • цар иван асен ii-
  • проф. николай овчаров-
  • разкопки-
  • археология

Отровни змии са плъзнали из разкопките, а археолозите носят със себе си противозмийски серум

Проф. Николай Овчаров: Усойници пазят крепостта Урвич - замъка на цар Иван Шишман - 1
Снимки: Shutterstock/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Отровни змии пазят замъка на цар Иван Шишман, каза археологът проф. Николай Овчаров, цитиран от Телеграф. Именно крепостта Урвич е мястото, от което царят пазил последното българско укрепление от османските нашественици. До днес там са проведени няколко археологически кампании.

„Началото е сложено през 70-те години на миналия век от моя баща, покойния проф. Димитър Овчаров, който започна изследването на укрепителните съоръжения и разкри пространството около запазената до 8 м югоизточна кула. Когато той започна първите разкопки, аз бях още ученик. Един ден той ми донесе стъклен буркан, в който на кълбо бяха навити малки змийчета. Работниците ги бяха извадили при проучваната от него кула. Години по-късно, вече при ръководени от мен разкопки на Урвич, ми се наложи да вдигна с ръце един от срутилите се камъни. Внезапно между пръстите ми са заизвиваха две кафяви усойници. По чудо успях да се отърся от тях, без да ме клъвнат. Така се убедихме, че и днес средновековната крепост си има пазачи. Но оттогава винаги носехме със себе си и противозмийски серум по време на разкопките“, разказва професорът.

През 1978 г. проф. Николай Овчаров поема щафетата и разкопаването на останките от крепостната църква, носила някога името „Св. Илия“. Тогава стана ясно, че средновековният Урвич е построен през ХІ-ХІV в. върху останките от стар римски кастел. По време на Второто българско царство той представлявал важна крепост на подстъпите на София и преграда пред различни завоеватели. През онези векове до крепостта Урвич се достигало по изсечен в скалите път. Той идвал от София през с. Кокаляне, пресичал Искър, обикалял постепенно склона и се изкачвал до крепостната порта. Някога твърдината се е простирала по целия близо 500-метров гребен чак до прочутата Царичина скала, откъдето според поверието е била хвърлена жената на легендарния цар Ясен.

В „История славянобългарска“ Паисий Хилендарски разказва за намиращия се край София „манастир Урвич със силна крепост“. Още при археологическите разкопки от 1978-1982 г. стана ясно, че храмът „Св. Илия“ е бил ограден със здрава каменна стена. В затвореното пространство се очертаваха руините на сгради и очевидно ставаше дума именно за манастир, развил се край църковната постройка. Несъмнено той бил част от Софийската Света гора, чиито обители са живописно сгушени в склоновете на Витоша, Плана, Люлин и Лозенската планина, допълва още проф. Овчаров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усойници пазят

    6 2 Отговор
    чекмеджарницата край зайчарника

    18:32 21.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Овчаров взима милиони да копае старини а Тиквата ги изнася за САЩ . Миналата година най големия износ на България за САЩ е било стари монети за 200 000 000 долара.

    Коментиран от #7

    18:32 21.08.2025

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Уф , и този го стяга бомбето с което се прави на Индиана Джоунс !!! Какво да има по тези камънаци освен усойници и пепелянки ?!

    18:33 21.08.2025

  • 4 мърсула + бойко

    4 1 Отговор
    аз пазя къщата в банкя и най вече двора щото там е заровено половината БВП на българите

    18:35 21.08.2025

  • 5 хъхъ

    2 2 Отговор
    Не знаех, че жени-ГЕРБ се навъртат около замъка на Цар Шишман.

    18:37 21.08.2025

  • 6 Това не е Усойница

    1 0 Отговор
    А обикновена пепелянка и то мъжка

    Коментиран от #14, #15

    18:49 21.08.2025

  • 7 неоспорим факт

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Последният Софиянец е Последната инстанция, типичен Бай Ганя всичко знае и всички му пречат , каква ли мижитурка си в живота.

    Коментиран от #13

    18:49 21.08.2025

  • 8 Определено

    1 2 Отговор
    Николай Овчаров е за съд и затвор. И за подробна имотна и финансова проверка. Всич със змии да не ни занимава

    18:52 21.08.2025

  • 9 Абе Овчаров

    3 0 Отговор
    кафяви усойници няма. Това са смоци или слепоци

    18:54 21.08.2025

  • 10 Аре бре,страшна работа а

    2 0 Отговор
    археолозите носят със себе си противозмийски серум...

    18:56 21.08.2025

  • 11 Чупим стойки на важност, а иначе

    2 1 Отговор
    става дума именно за един обикновен манастир.

    18:58 21.08.2025

  • 12 Механик

    1 1 Отговор
    Oпааа, змиите пазят, звездите ми говорят......
    Тоя само на пърцуца ли кара или ползва и по-тежки субстанции???

    19:06 21.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "неоспорим факт":

    Защо другите археолози откриват съкровища а Овчаров само камъни?

    Коментиран от #17

    19:07 21.08.2025

  • 14 Ами не !

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Това не е Усойница":

    Съвсем усойница си е ! Пепелянката е предимно кафява и има рог на главата. Не може да я сбъркаш !

    19:07 21.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тоя

    0 0 Отговор
    същият като другия ДС историк !

    19:28 21.08.2025

  • 17 Мазньо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Ми то това са съкровищата ,бе,компетенцийо.Другото е има ярство,на това археология му викат. Пак ли не разбра?!

    19:33 21.08.2025