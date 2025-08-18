Почина проф. Венцеслав Николов

С дълбока тъга научихме, че ни напусна проф. Венцеслав Николов – музикант, преподавател и духовен водач на поколения творци, съобщиха от Министерството на културата (МК).

„Загубата на проф. Николов е тежка не само за българската музикална общност, но и за световната. Отиде си един голям артист, чието дело и личност ще продължат да вдъхновяват“, посочват от МК.

„Делото на проф. Венцеслав Николов оставя ярка следа в българската култура – светъл пример за всеотдайност към изкуството и към младите поколения“, добавят те.

Екипът на Министерството на културата поднася най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки, колеги и приятели.

Проф. Венцеслав Николов беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Националната музикална академия на 27 април 2024 г., а през юни тази година той представи книгата си „Викът на улицата“ с концерт.

В интервю за БТА през 2022 г. проф. Венцеслав Николов казва, че времето обикновено не разбира съвременниците си. Хората на изкуството вероятно имат някакво сетиво, което им дава възможност да погледнат в бъдещето.

По думите му музиката трябва винаги да внимава. „И аз като човек, който е медиатор между композитора и публиката, трябва винаги да внимавам музиката да бъде разбираема“, допълва той.

„Аз имам такъв талант на слушател. За мен е много полезен и хубав, много е удобен. Умея да слушам с обич музика. Не ми пречи, когато се свири лошо. Аз оценявам творбата, свиренето, оценявам ги много добре, но това е в някаква друга част на мозъка. А пък изпитвам удоволствие от самата музика“, посочва той в интервюто.

В друго интервю за БТА, дадено през април т.г., проф. Николов отбелязва, че класическата музика носи радост на хората. „Тази музика е много важна за България. Ние сме европейска страна и не бива да забравяме това, нашата култура е част от европейската“, казва още той.

За проф. Венцеслав Николов българският композитор Панчо Владигеров казва: „Превъзходен артист и преди всичко проникновен музикант. Безупречен инструменталист, човек с голяма ерудиция. Неговата способност да изпълнява музика от всички стилове и епохи, в това число съвременни класици, е достойна за истинско възхищение“.

„Венцеслав Николов принадлежи към онези изключителни музиканти, които съчетават виртуозността с откритата емоционалност, с богатото въображение. Неговото вдъхновено изкуство се нарежда сред постиженията на най-големите“, казва за него друг от големите ни композитори – Константин Илиев. Според Мстислав Ростропович българският виолончелист Венцеслав Николов живее на сцената в свой собствен музикален свят.

Проф. Венцеслав Николов e роден в Русе през 1943 г. Първите си концерти изнася 14-годишен, на 23 години е дебютът му със Софийската филхармония в премиерното за България изпълнение на Концерт номер 1 от Шостакович под палката на Добрин Петков. Развива интензивна концертна дейност - солист е на симфонични оркестри, изнася камерни концерти, концертни турнета из цяла Европа, Северна и Централна Америка.

Освен виолончелист и диригент, той е професор по камерна музика в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", педагог, писател белетрист, ерудит. Репертоарът му обхваща над 400 произведения от класиката до съвременността - от виолончелови концерти до виртуозни миниатюри. Множество съвременни композитори са му посветили свои творби. Създател е на лятната академия на остров Фьор в Северно море, води курсове и семинари в Баден-Баден, в Швейцария, Италия, САЩ, както и майсторски класове в България. Автор е на над десет книги.