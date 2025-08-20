Новини
Дания насърчава четенето с премахване на ДДС-то върху книгите

20 Август, 2025 19:59 347 4

В момента данъкът е 25%, но правителството цели да го премахне

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Датското правителство иска да премахне ДДС върху книгите, който в момента е 25 на сто, за да насърчи четенето, обяви днес министърът на културата Якоб Енгел-Шмит, цитиран от Франс прес и БТА.

"Правителството предлага в своя законопроект за бюджета да премахне ДДС върху книгите", каза той в интервю за агенция Рицау, като допълва: "Трябва да направим всичко възможно, за да решим кризата с четенето, която, за съжаление, става все по-разпространена през последните години". Министърът уточни, че премахването на ДДС ще струва на Дания 330 милиона крони (44,2 милиона евро) годишно.

Според последния доклад по програмата за международно оценяване на учениците "Пиза" (Pisa) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) около 24 на сто от 15-годишните датски ученици не притежават минимални умения за разбиране и извличане на информация от прост текст, като този дял е нараснал с 4 пункта за десет години.

Дания имаше най-високия ДДС в Европа върху книгите, докато много страни прилагат намалена или специфична ставка. Великобритания не облага с ДДС книгите. Датските издатели подкрепят премахването на ставката.

В комбинация с "увеличаване на купуването на книги от държавата за обществени и училищни библиотеки, може да се насърчи културата на четене и да се гарантира достъп до физически книги за всички датчани – както деца, така и възрастни", се посочва в доклада, предоставен на министъра в края на май.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 1 Отговор
    машала, корана ще се чете свободно

    20:07 20.08.2025

  • 2 Ийлом Нъск

    1 0 Отговор
    Аз пращам книгата на ChatGBT и той я чете вместо мен. После ми преразказва какво е искал да напише писателя. За да не губя време за моделните упости дето ги пишат датчаните.

    20:09 20.08.2025

  • 3 Унас

    0 0 Отговор
    Имало внесени предложение от депутатите на ГЕРБ, ДДС за книгите да станело 50% - не си падали по евтини четива, а ,,леките" ( любими на мнозина от тях) щели да бъдат прикрепяни към тухла единичка, за да тежали достолепно.

    20:16 20.08.2025

  • 4 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Докато си болен и гладен е хубаво да си купиш книжка без ддс

    20:22 20.08.2025