София се подготвя за „Алея на книгата“ другата седмица

5 Септември, 2025 19:02 459 2

Книжното събитие ще се проведе от 8 до 14 септември и ще завладее центъра на София

Между 8 и 14 септември 2025 г. бул. „Витоша“ и паркът пред НДК ще се изпълнят с книги, читатели и културни събития – предстои 13-то поредно издание на „Алея на книгата “ в София, най-мащабното книжно изложение на открито в страната.

Тази година в събитието ще участват над 150 издателства, разположени в 61 шатри. Книжното изложение ще бъде съпътствано от богата културна програма, която включва срещи с автори, събития за деца, литературни четения и филмови прожекции.

Официалното откриване ще се състои на 8 септември от 10:30 ч. в шатрата на културната програма (паркът пред НДК) и ще започне със специален музикален поздрав към посетителите.

Работното време на изложението ще бъде всеки ден от 10:00 до 20:00 ч. и до 19:00 ч. в закриващия неделен ден.

„Алея на книгата“ в София се организира традиционно от Асоциация „Българска книга“ в партньорство със Столична община, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, БТА и ЕкоПак България АД. Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.


