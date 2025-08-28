Новини
Турция си върна над 26 600 културни ценности

28 Август, 2025

  • турция-
  • артефакти-
  • археология

Над 300 артефакта от анадолски произход са изложени в Националната библиотека на Президентския комплекс

Турция си върна над 26 600 културни ценности - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на културата и туризма на Турция активно работи за опазване на вековното културно наследство на Анадола и работи за репатрирането на културни ценности, изнесени контрабандно в чужбина. Към днешна дата общо 26 684 артефакта са върнати в Турция.

Над 300 артефакта от анадолски произход, включително статуята на Марк Аврелий, репатрирана от САЩ, са изложени в Националната библиотека на Президентския комплекс.

От 80-те години на миналия век Турция отдава голямо значение на репатрирането на културни ценности, изнесени контрабандно в чужбина. От 2002 г. до 2018 г. са върнати 13 294 броя артефакти, а от 2018-та досега 8979 броя. Сред тях са Оброчната статуя „Кибела“, която е върната от САЩ в южната ни съседка, множество анадолски монети, печати и археологически артефакти, надпис на джамията „Шиле Бозгоджа", Стел от римския период от Зеугма, бронзова статуя на Марк Аврелий незаконно изнесена от Бурдур.

Турция
  • 1 БритиШ музеуМ

    4 1 Отговор
    Е най—големия склад за откраднати вещи
    от целия свят .

    20:07 28.08.2025

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    5 3 Отговор
    а кога турките ще компенсират тракийските българи за откраднатите земи и геноцида?

    Коментиран от #4

    20:15 28.08.2025

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    В Англия няма нищо освен кражби !!! Ако всички държави си вземат своето , в английските музеи ще правят изложби на карфици !!!

    20:15 28.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.