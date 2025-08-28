Турция си върна над 26 600 културни ценности

Министерството на културата и туризма на Турция активно работи за опазване на вековното културно наследство на Анадола и работи за репатрирането на културни ценности, изнесени контрабандно в чужбина. Към днешна дата общо 26 684 артефакта са върнати в Турция.

Над 300 артефакта от анадолски произход, включително статуята на Марк Аврелий, репатрирана от САЩ, са изложени в Националната библиотека на Президентския комплекс.

От 80-те години на миналия век Турция отдава голямо значение на репатрирането на културни ценности, изнесени контрабандно в чужбина. От 2002 г. до 2018 г. са върнати 13 294 броя артефакти, а от 2018-та досега 8979 броя. Сред тях са Оброчната статуя „Кибела“, която е върната от САЩ в южната ни съседка, множество анадолски монети, печати и археологически артефакти, надпис на джамията „Шиле Бозгоджа", Стел от римския период от Зеугма, бронзова статуя на Марк Аврелий незаконно изнесена от Бурдур.