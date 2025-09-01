Райна Кабаиванска отбелязва 25-и юбилей на своя Майсторски клас на 19 септември

Един от най-престижните форуми за млади оперни артисти в света - Майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет, отбелязва своя 25-и юбилей. Тази година класът се провежда от 4 до 19 септември в Софийската опера и балет.

На 19 септември лауреатите ще се представят в празничен Галаконцерт. Ще има и гост-солисти - утвърдени артисти от международната сцена, участници в предишни издания на класа и стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ. Всички те ще пеят под палката на маестро Найден Тодоров в съпровода на оркестъра на Софийската опера и балет. На финала на Галаконцерта Райна Кабаиванска ще обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, наградени със стипендии за специализация в Италия и България и за подпомагане началото на тяхната международна кариера. Дългогодишен спонсор и дарител на Фонда е Фантастико груп. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.

„ Както всяка година и тази ще има талантливи деца, сигурна съм! Последните дни са трудни за мен в личен план, но искам да дойда в София

и да се захвана за работа.“, сподели Райна Кабаиванска за НБУ.

Рекорден интерес

От създаването му през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ, досега в Майсторския клас на Райна Кабаиванска са

кандидатствали хиляди млади оперни певци. 270 от тях са спечелили участие, 111 са получили стипендии за специализация в Италия с Райна Кабаиванска.

Юбилейното издание събра на първи тур рекордните 140 кандидати от 30 държави. От тях 37 бяха допуснати до прослушване на живо, което ще се проведе на 4 септември в Софийската опера и балет.

Празничен Галаконцерт – белканто и Фотолетопис

Честта да бъдат гост-солисти на празничния Галаконцерт на 19.09., ще имат четирима певци от различни поколения в семейството на майсторския клас - Витория Йео, Мила Михова, Божидар Божкилов, Хе Канг.

Публиката на празничния Галаконцерт ще види за първи път специалното издание, посветено на 25-ия юбилей – Фотолетопис на историята на Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ с автор д-р Георги Текев.



Партньори на юбилейния XXV Международен майсторски клас са Софийската опера и балет, Столична община, Софийската филхармония, Държавна опера - Пловдив и Посолството на Италия в София, а на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ - Фантастико груп – дългогодишен генерален спонсор и дарител, Метал Технолоджи Груп, Сами-М, Бараж Груп, Булстрад Виена Иншурънс Груп, Барбарела Лъкшъри, Инкофуудс, Крисчън ъф Рома, Ди Ес Аутомобилс. Медийни партньори са Нова броудкастинг груп и Икономедия.

Албум, филм и опера за юбилея

По инициатива на д-р Георги Текев в отбелязването на юбилея се включват още: специална прожекция на документалния филм „Кабаиванска: Сезон XXI век“ (септември 2025 г.); премиера на художествения албум RAINA DIVA (декември 2025 г.); гостуване на изложбата RAINA L’ULTIMA DIVA от проекта „Моите будители“ на Фантастико груп в двореца Сфорца – Чезарини“ в Рим (февруари 2026 г.); Галаконцерт на Школата Кабаиванска в зала „България“ (май 2026 г.); оперни спектакли на „Селска чест“ и „Палячи“ в Софийската опера и балет с участието на звезди от майсторските класове (юни и юли 2026 г.).