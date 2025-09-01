Новини
Култура »
Райна Кабаиванска отбелязва 25-и юбилей на своя Майсторски клас на 19 септември

Райна Кабаиванска отбелязва 25-и юбилей на своя Майсторски клас на 19 септември

1 Септември, 2025 12:31 278 2

  • райна кабаиванска-
  • мастърклас-
  • нбу-
  • юбилей-
  • майсторски клас-
  • концерт-
  • опера

Гост-солисти - утвърдени артисти от международната сцена, участници в предишни издания на класа и стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ, ще пеят и този път

Райна Кабаиванска отбелязва 25-и юбилей на своя Майсторски клас на 19 септември - 1
Снимка: НБУ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Един от най-престижните форуми за млади оперни артисти в света - Майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет, отбелязва своя 25-и юбилей. Тази година класът се провежда от 4 до 19 септември в Софийската опера и балет.

На 19 септември лауреатите ще се представят в празничен Галаконцерт. Ще има и гост-солисти - утвърдени артисти от международната сцена, участници в предишни издания на класа и стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ. Всички те ще пеят под палката на маестро Найден Тодоров в съпровода на оркестъра на Софийската опера и балет. На финала на Галаконцерта Райна Кабаиванска ще обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, наградени със стипендии за специализация в Италия и България и за подпомагане началото на тяхната международна кариера. Дългогодишен спонсор и дарител на Фонда е Фантастико груп. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.

„ Както всяка година и тази ще има талантливи деца, сигурна съм! Последните дни са трудни за мен в личен план, но искам да дойда в София
и да се захвана за работа.“, сподели Райна Кабаиванска за НБУ.

Райна Кабаиванска отбелязва 25-и юбилей на своя Майсторски клас на 19 септември

Рекорден интерес

От създаването му през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ, досега в Майсторския клас на Райна Кабаиванска са
кандидатствали хиляди млади оперни певци. 270 от тях са спечелили участие, 111 са получили стипендии за специализация в Италия с Райна Кабаиванска.

Юбилейното издание събра на първи тур рекордните 140 кандидати от 30 държави. От тях 37 бяха допуснати до прослушване на живо, което ще се проведе на 4 септември в Софийската опера и балет.

Празничен Галаконцерт – белканто и Фотолетопис

Честта да бъдат гост-солисти на празничния Галаконцерт на 19.09., ще имат четирима певци от различни поколения в семейството на майсторския клас - Витория Йео, Мила Михова, Божидар Божкилов, Хе Канг.

Публиката на празничния Галаконцерт ще види за първи път специалното издание, посветено на 25-ия юбилей – Фотолетопис на историята на Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ с автор д-р Георги Текев.

Партньори на юбилейния XXV Международен майсторски клас са Софийската опера и балет, Столична община, Софийската филхармония, Държавна опера - Пловдив и Посолството на Италия в София, а на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ - Фантастико груп – дългогодишен генерален спонсор и дарител, Метал Технолоджи Груп, Сами-М, Бараж Груп, Булстрад Виена Иншурънс Груп, Барбарела Лъкшъри, Инкофуудс, Крисчън ъф Рома, Ди Ес Аутомобилс. Медийни партньори са Нова броудкастинг груп и Икономедия.

Албум, филм и опера за юбилея

По инициатива на д-р Георги Текев в отбелязването на юбилея се включват още: специална прожекция на документалния филм „Кабаиванска: Сезон XXI век“ (септември 2025 г.); премиера на художествения албум RAINA DIVA (декември 2025 г.); гостуване на изложбата RAINA L’ULTIMA DIVA от проекта „Моите будители“ на Фантастико груп в двореца Сфорца – Чезарини“ в Рим (февруари 2026 г.); Галаконцерт на Школата Кабаиванска в зала „България“ (май 2026 г.); оперни спектакли на „Селска чест“ и „Палячи“ в Софийската опера и балет с участието на звезди от майсторските класове (юни и юли 2026 г.).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Някой е оставил гербарския старчески дом отключен и има бегълка

    12:36 01.09.2025

  • 2 Урсулиянец

    0 0 Отговор
    Тaзи визуaлното пpилича на цъpната змия от ЕЦБ, плод на кръвoсмeшение - Кристин Ретapд.

    12:37 01.09.2025