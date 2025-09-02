Новини
„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е книга на месеца в Австрия

2 Септември, 2025 18:01 443 3

Последният издаден роман на Георги Господинов продължава да бележи успехи в чужбина

„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е книга на месеца в Австрия - 1
Снимка: БГНЕС
Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е избран за книга на месеца за септември от Главната асоциация на австрийските книжари, съобщава сайтът на организацията, цитиран от БТА.

„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е истински късмет: автор, който вече е преминал през всички етапи на романното майсторство, се впуска в автобиографично разказване за смъртта на баща си и успява да запази литературната сила на това драматично събитие. В същото време не позволява на личното преживяване да му отнеме умението да разказва. Разказвачът постоянно размишлява, изгражда мрежа от ретроспекции и предсказания и поставя фокуса върху баща си, за да разкрие цял един свят. „Градинарят и смъртта“ е един от най-вълнуващите романи на последните години“, посочва австрийското жури в решението си.

Книга на месеца е литературна инициатива в Австрия, стартирана през 2018 г. от Главната асоциация на австрийските книжари (Hauptverband des Österreichischen Buchhandels) в сътрудничество с Radio Ö1. Програмата има за цел да открои изключителната съвременна литература и да насърчи връзката между книжарниците и читателите в цялата страна, пишат организаторите.

Всеки месец жури избира една забележителна книга, която се промотира чрез участващите в инициативата книжарници. Тези книги се поставят на видно място в магазините, придружени от плакати и дигитални материали, и се обсъждат в Radio Ö1. Над 120 книжарници участват в програмата, което я прави значимо културно събитие в литературната сцена на Австрия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 читател

    5 0 Отговор
    Стига с тези награди на журито. Дайте на читателите да оценят таланта на автора. Сигурен съм че има и такива мазохисти, които са чели поне една негова книга до край.

    18:24 02.09.2025

  • 2 хвали ме уста.......

    0 0 Отговор
    МНОГО ПИСАТЕЛ.....МАЛКО Читател....

    18:35 02.09.2025

  • 3 Баш майстора

    0 0 Отговор
    Далеч още от световните имена...

    18:36 02.09.2025