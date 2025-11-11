Дейвид Салай спечели наградата „Букър“ за 2025 г. за романа си „Плът“ ВИДЕО

Унгарско-британският писател Дейвид Салай спечели наградата „Букър“ за 2025 г. за романа си „Плът“, съобщи уебсайтът на наградите.

Според председателя на журито Роди Дойл, Салай, който вече беше номиниран за наградата през 2016 г., получава приза за „изключителен, уникален роман - мрачна книга, която е радост за четене“, съобщава източникът.

В изявлението се уточнява, че Салай е първият унгарско-британски автор, получил тази награда.

За успеха си Салай получи 50 000 паунда (66 000 долара). Журито за 2025 г. включваше писателя Айобами Адебайо, романиста Крис Пауър, романистката Кайли Рийд, писателя и драматург Роди Дойл и актрисата Сара Джесика Паркър.

Книгата е характерна със своята лаконична проза, обхващаща десетилетия и разказваща историята на емоционално откъснат мъж, „заплетен в поредица от събития отвъд неговото разбиране“.

Шестима автори бяха номинирани за наградата за 2025 г. Освен Солой, в краткия списък бяха още индийската авторка Киран Десай с новия ѝ роман „Самотата на Соня и Съни“, британският автор Андрю Милър с романа си „Земята през зимата“, американката Сюзън Чой, авторка на „Фенерче“, Бенджамин Марковиц с романа си „Останалата част от живота ни“ и Кейти Китамура с романа си „Прослушване“.