Новини
Култура »
Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

5 Септември, 2025 12:58 447 1

  • народен театър-
  • народен театър иван вазов-
  • репетиции-
  • театър-
  • постановки-
  • премиера

Трима режисьори вече събраха екипите си за първите премиери

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов" - 1
Снимки: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След лятната пауза залите на Народния театър отново се изпълниха с енергия – актьорите се завърнаха за репетициите на предстоящите премиери, с които ще бъде открит сезон 2025/2026. В началото на септември режисьорите Иван Панталеев, Деян Донков и Бойка Велкова събраха своите екипи, за да продължат с подготовката на новите заглавия в репертоара на националната ни сцена.

Първата премиера ще бъде още на 16 и 17 септември, когато зрителите ще гледат „Последният час на Мерилин Монро“ – новият спектакъл на режисьора Деян Донков на Сцена „Апостол Карамитев“. Пиесата, която за пръв път се представя на българската публика, е създадена по автентични документи и събития и разкрива драматичната същност на Мерилин, скрита зад фасадата на филмова икона. В главната роля е младата актриса Анна Кошко, която вече привлече вниманието с впечатляващата прилика с Монро.

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

„Ние сме смъртни, а театърът е вечен – това е и смисълът на нашия спектакъл. Започнахме репетициите с енергия и очакване за срещата с публиката. На добър час на всички!“, каза Деян Донков.

Дългоочакваната премиера на „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ е на 19 и 20 септември на Голяма сцена. Това е третият проект на Иван Пантелеев с трупата на Народния театър, след хитовите спектакли „NЕОдачници“ и „Капитал(на) грешка“. Новият му авторски текст изследва изключително актуалната тема за надеждите и страховете, свързани с бурното развитие на изкуствения интелект.

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

„Тревожният тон на спектакъла бързо прелива в този на ежедневния език, а лекотата на актьорската игра и условността на пространството предлагат на зрителя пътешествие през лабиринтите на нашето време“, споделя режисьорът.

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

Театралният сезон през есента продължава и с премиерата на Бойка Велкова, която е и режисьор, и главно действащо лице в спектакъла „Театър“ по едноименния роман на Съмърсет Моъм. Заглавието е многозначително: то разкрива театъра едновременно като сценично изкуство и като социална маска. Джулия Ламбърт – некоронованата кралица на лондонската сцена – е въплъщение на шекспировите думи „Целият свят е сцена...“. Тя винаги играе роля, независимо дали е пред публика или в личния си живот, но едва когато синът ѝ задава въпроса за „истинската“ Джулия, илюзията започва да се пропуква. Премиерата ще е на 18 и 19 октомври на Камерна сцена.

Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

С трите нови постановки в рамките на един месец Народният театър дава заявка за силен и вдъхновяващ сезон. Съвсем скоро ще бъдат обявени още заглавия и проекти, планирани за следващите месеци. Билети за премиерите и всички представления можете да откриете онлайн, както и на касите на театъра.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още ли схемата е

    1 0 Отговор
    Продадени и подарени билетчета за 100 лева- и 430 лв държавна субсидия ? А комунистчета ?

    13:00 05.09.2025