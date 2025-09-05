Започнаха репетициите за първите спектакли от новия сезон на Народния театър "Иван Вазов"

След лятната пауза залите на Народния театър отново се изпълниха с енергия – актьорите се завърнаха за репетициите на предстоящите премиери, с които ще бъде открит сезон 2025/2026. В началото на септември режисьорите Иван Панталеев, Деян Донков и Бойка Велкова събраха своите екипи, за да продължат с подготовката на новите заглавия в репертоара на националната ни сцена.

Първата премиера ще бъде още на 16 и 17 септември, когато зрителите ще гледат „Последният час на Мерилин Монро“ – новият спектакъл на режисьора Деян Донков на Сцена „Апостол Карамитев“. Пиесата, която за пръв път се представя на българската публика, е създадена по автентични документи и събития и разкрива драматичната същност на Мерилин, скрита зад фасадата на филмова икона. В главната роля е младата актриса Анна Кошко, която вече привлече вниманието с впечатляващата прилика с Монро.

„Ние сме смъртни, а театърът е вечен – това е и смисълът на нашия спектакъл. Започнахме репетициите с енергия и очакване за срещата с публиката. На добър час на всички!“, каза Деян Донков.

Дългоочакваната премиера на „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ е на 19 и 20 септември на Голяма сцена. Това е третият проект на Иван Пантелеев с трупата на Народния театър, след хитовите спектакли „NЕОдачници“ и „Капитал(на) грешка“. Новият му авторски текст изследва изключително актуалната тема за надеждите и страховете, свързани с бурното развитие на изкуствения интелект.

„Тревожният тон на спектакъла бързо прелива в този на ежедневния език, а лекотата на актьорската игра и условността на пространството предлагат на зрителя пътешествие през лабиринтите на нашето време“, споделя режисьорът.

Театралният сезон през есента продължава и с премиерата на Бойка Велкова, която е и режисьор, и главно действащо лице в спектакъла „Театър“ по едноименния роман на Съмърсет Моъм. Заглавието е многозначително: то разкрива театъра едновременно като сценично изкуство и като социална маска. Джулия Ламбърт – некоронованата кралица на лондонската сцена – е въплъщение на шекспировите думи „Целият свят е сцена...“. Тя винаги играе роля, независимо дали е пред публика или в личния си живот, но едва когато синът ѝ задава въпроса за „истинската“ Джулия, илюзията започва да се пропуква. Премиерата ще е на 18 и 19 октомври на Камерна сцена.

С трите нови постановки в рамките на един месец Народният театър дава заявка за силен и вдъхновяващ сезон. Съвсем скоро ще бъдат обявени още заглавия и проекти, планирани за следващите месеци. Билети за премиерите и всички представления можете да откриете онлайн, както и на касите на театъра.