Враца е домакин на гръцки фестивал

7 Септември, 2025 08:45 585 2

"Калимера, Враца" се открива официално в 10.30 часа

Враца е домакин на гръцки фестивал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Калимера, Враца" - това е името на гръцкия фестивал, който започва днес в града. Фестивалът ще предложи два дни храна, напитки, забавления, музика и култура, характерни за южната ни съседка.

Духът на Гърция ще завладее Враца днес и утре. За втори път местната управа организира фестивала с надслов "Калимера, Враца", уточнява БНР. Музика, храна, напитки, танци, характерни за южната ни съседка, но и работилници за писане на гръцки букви и по археология, рисуване с чаша узо, тематични викторини и игри - това са част от събитията в програмата на фестивала.

Официалното откриване на "Калимера, Враца" е днес в 10:30, а подробната програма на фестивала може да бъде видяна в интернет каналите на Общината.


Враца / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Възмутен

    3 2 Отговор
    Друго може и да нЕма във Враца ама те фестивалчета има. Кмета герберски си крадне яко, полицията е корумпирана, града е на автопилот, ама за хората има хляб и зрелища и на никой не му пука

    08:53 07.09.2025

  • 2 Всичката

    4 1 Отговор
    Мара втасала , че си я и сресала !

    09:01 07.09.2025