Враца е домакин на гръцки фестивал

"Калимера, Враца" - това е името на гръцкия фестивал, който започва днес в града. Фестивалът ще предложи два дни храна, напитки, забавления, музика и култура, характерни за южната ни съседка.

Духът на Гърция ще завладее Враца днес и утре. За втори път местната управа организира фестивала с надслов "Калимера, Враца", уточнява БНР. Музика, храна, напитки, танци, характерни за южната ни съседка, но и работилници за писане на гръцки букви и по археология, рисуване с чаша узо, тематични викторини и игри - това са част от събитията в програмата на фестивала.

Официалното откриване на "Калимера, Враца" е днес в 10:30, а подробната програма на фестивала може да бъде видяна в интернет каналите на Общината.