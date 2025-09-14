Новини
Роджър Уотърс: Жителите на спорните региони в Украйна сами да решат къде да останат

14 Септември, 2025 12:28 479 10

  • роджър уотърс-
  • украйна-
  • жители-
  • митинг-
  • берлин

"Нека местните жители решат дали искат да останат част от Украйна, управлявана от последователите на Степан Бандера в Киев, или да станат част от Руската федерация“, каза музикантът

Роджър Уотърс: Жителите на спорните региони в Украйна сами да решат къде да останат - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Основателят на рок групата Pink Floyd Роджър Уотърс заяви на митинг в Берлин, че жителите на т. нар. Донецка и Луганска народни републики, Херсонска и Запорожка области и Крим трябва сами да решат част от коя държава искат да останат. Видео от проявата е публикувано в Telegram канала на телевизионния канал RT.

„Запорожка и всякакви други спорни региони... Това не е нещо невероятно сложно. Нека местните жители решат дали искат да останат част от Украйна, управлявана от последователите на Степан Бандера в Киев, или да станат част от Руската федерация“, каза музикантът.

Отбелязва се, че в митинга са участвали около 20 хиляди души.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    3 3 Отговор
    Това само на теория е лесно. На практика е много трудно. Когато се правят референдуми, Районните избитрателни комисии са корумпирани, политици с власт като Путини Зеленски ще искат да хитруват и ще пратят да гласуват хора които живеят в други региони на Украйна и Русия.

    Уотърс въобще си няма на предства как се фалшифицират изборни реултати в постсъветските държави и в банановите държави.

    Коментиран от #7

    12:34 14.09.2025

  • 3 БОЗА

    4 2 Отговор
    Украйна-айсберга,в който се блъсна ЕС... ;-Х

    12:34 14.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    нека блеенето на копеите започне-СЕГА!

    12:35 14.09.2025

  • 5 Падението

    3 4 Отговор
    на един велик музикант!

    Има ли представа Уотърс как се провеждат референдуми и избори под дулата на калашниците в Русия и окупираните територии?!

    Един от рок- кумирите ми е в прахта!

    12:36 14.09.2025

  • 6 Владимир Сталин

    2 1 Отговор
    Не е важно кой как ще гласува, важно е кой брои гласовете. Уотърс да си знае още от сега ние московците ще броим гласовете.

    12:38 14.09.2025

  • 7 Сталин

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    То пък щото в САЩ не мамят на изборите ,при Буш и Бай Дрън изборите бяха "спечелени" на машините и по пощата ,в САЩ и Англия до скоро не искаха документ за самоличност при гласуване в Англия за бюлетините се ползва молив

    12:39 14.09.2025

  • 8 хмм

    1 0 Отговор
    За съжаление, когато поставя граница това не работи. По-вероятно е да има източни и западни региони, но това зависи изцяло от преговарящите.

    Коментиран от #9

    12:39 14.09.2025

  • 9 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "хмм":

    когато се поставя

    12:40 14.09.2025

  • 10 име

    1 1 Отговор
    Звучи добре, но преди това всички близки до хунтата, още от 2014 насам, трябва да бъдат пратени доживотно в сибирска наказателна колони. Те направиха конфликта 2014г и отрябаха Донбас от изборите, защото знаеха че няма да гласуват за тях.

    12:44 14.09.2025