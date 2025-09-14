Роджър Уотърс: Жителите на спорните региони в Украйна сами да решат къде да останат

Основателят на рок групата Pink Floyd Роджър Уотърс заяви на митинг в Берлин, че жителите на т. нар. Донецка и Луганска народни републики, Херсонска и Запорожка области и Крим трябва сами да решат част от коя държава искат да останат. Видео от проявата е публикувано в Telegram канала на телевизионния канал RT.
„Запорожка и всякакви други спорни региони... Това не е нещо невероятно сложно. Нека местните жители решат дали искат да останат част от Украйна, управлявана от последователите на Степан Бандера в Киев, или да станат част от Руската федерация“, каза музикантът.
Отбелязва се, че в митинга са участвали около 20 хиляди души.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой
Уотърс въобще си няма на предства как се фалшифицират изборни реултати в постсъветските държави и в банановите държави.
Коментиран от #7
12:34 14.09.2025
3 БОЗА
12:34 14.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:35 14.09.2025
5 Падението
Има ли представа Уотърс как се провеждат референдуми и избори под дулата на калашниците в Русия и окупираните територии?!
Един от рок- кумирите ми е в прахта!
12:36 14.09.2025
6 Владимир Сталин
12:38 14.09.2025
7 Сталин
До коментар #2 от "Някой":То пък щото в САЩ не мамят на изборите ,при Буш и Бай Дрън изборите бяха "спечелени" на машините и по пощата ,в САЩ и Англия до скоро не искаха документ за самоличност при гласуване в Англия за бюлетините се ползва молив
12:39 14.09.2025
8 хмм
Коментиран от #9
12:39 14.09.2025
9 ....
До коментар #8 от "хмм":когато се поставя
12:40 14.09.2025
10 име
12:44 14.09.2025