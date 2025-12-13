Изгониха от САЩ двойка известни украински инфлуенсъри (ВИДЕО)

Популярните украински инфлуенсъри Захар и Ангелина Павелко, известни с видеата си с американски бисквитки „Crumbl“, бяха депортирани от Съединените щати.

„Бяхме депортирани от Съединените щати. Имахме точно един ден да си съберем багажа и да напуснем тази територия“, каза Ангелина Павелко във видео в TikTok.

Украинката добави, че са имали много вещи: три куфара, два ръчни багажа и три пакета с тегло приблизително 25 килограма. Видеото показва и двойката, която носи куче. Тя предположи, че може би нещата ще бъдат „по-добри“ за тях там, където отиват. В надписа към видеото блогърката скри новата им дестинация с въпросителни и посочи, че ще разкрива повече информация в Телеграм канала им.

Съвместният акаунт на Захар и Анджелина в TikTok има над 1,5 милиона последователи, докато акаунтът на Анджелина има около 1,3 милиона.

„Вашингтон пост“, позовавайки се на посланика на Украйна в Съединените щати Олга Стефанишина, съобщи на 14 ноември, че Съединените щати подготвят мащабна депортация на украинци, която ще засегне приблизително 80 човека.