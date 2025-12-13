Новини
Изгониха от САЩ двойка известни украински инфлуенсъри (ВИДЕО)

13 Декември, 2025 14:37

Депортирането е част от нови решения за емиграцията на американската администрация

Изгониха от САЩ двойка известни украински инфлуенсъри (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярните украински инфлуенсъри Захар и Ангелина Павелко, известни с видеата си с американски бисквитки „Crumbl“, бяха депортирани от Съединените щати.

„Бяхме депортирани от Съединените щати. Имахме точно един ден да си съберем багажа и да напуснем тази територия“, каза Ангелина Павелко във видео в TikTok.

Украинката добави, че са имали много вещи: три куфара, два ръчни багажа и три пакета с тегло приблизително 25 килограма. Видеото показва и двойката, която носи куче. Тя предположи, че може би нещата ще бъдат „по-добри“ за тях там, където отиват. В надписа към видеото блогърката скри новата им дестинация с въпросителни и посочи, че ще разкрива повече информация в Телеграм канала им.

Съвместният акаунт на Захар и Анджелина в TikTok има над 1,5 милиона последователи, докато акаунтът на Анджелина има около 1,3 милиона.

„Вашингтон пост“, позовавайки се на посланика на Украйна в Съединените щати Олга Стефанишина, съобщи на 14 ноември, че Съединените щати подготвят мащабна депортация на украинци, която ще засегне приблизително 80 човека.

@amlolliii

Ситуэйшн депортейшн 💁🏼‍♀️ пока США - привет ????

♬ оригинальный звук - АНГЕЛОК 🪽


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ти да видиш

    20 3 Отговор
    Украинските пиленца😅

    14:39 13.12.2025

  • 2 пешо

    17 4 Отговор
    боклуци

    14:42 13.12.2025

  • 3 Насакото Яката

    14 4 Отговор
    Хайде, скоро и от България така да ги изпратим!

    14:43 13.12.2025

  • 4 Защо са в Америка?

    16 4 Отговор
    Да ходят на фронта и нека да загинат за Зеленски.

    14:46 13.12.2025

  • 5 Ехааа,

    7 2 Отговор
    Как добре се “справят” със забранения руски език! То и на Narkos е родния език, но защо ли се срамува от това?

    14:49 13.12.2025

  • 6 Факти

    5 6 Отговор
    Говорят на руски, значи са руснаци.

    14:49 13.12.2025

  • 7 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Ако Захарчето е известен,значи има пари да се откупи от “доброволната” мобилизация в Укрия.

    14:50 13.12.2025

  • 8 Защо лъжете, че са украинци?

    5 6 Отговор
    Всеки може да кликне на видеото горе и ще се увери, че момичето говори на чист руски език, а не на украински.

    Коментиран от #11

    14:51 13.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Колкото и да е абсурдно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мунчо":

    тия двамата наистина са известни. Видеото горе има около половин милион лайка. Иначе, наистина е време да изгоним всички украинци от България.

    14:55 13.12.2025

  • 11 Ми то украински

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Защо лъжете, че са украинци?":

    език има ли бре😂😂😂

    14:57 13.12.2025

  • 12 Урсула от Брюксел

    0 0 Отговор
    Тази лесно ще се пласира някъде в Европа,но този ако го върнат в Украйна,го виждам порещнат от ТЦК и ютализиран някъде около покровск или Купянск.Тарикат,че се крие в щатите....бързо при Бандера.

    14:59 13.12.2025

  • 13 Мащабиране свободно

    0 0 Отговор
    Мащабна депортация 80човека, ха, ха?

    14:59 13.12.2025

  • 14 Божеее!

    0 0 Отговор
    Сега им разгледах канала. Хората са го казали преди стотици години - Пир по време на чума. На тия не им ли е малко неудобно да правят клипове къде летели, какви курабийки яли и с какъв крем си мазали оная работа, докато техните сънародници гинат на фронта? Тотално деградирали морално личности!

    15:00 13.12.2025