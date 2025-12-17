Службите за сигурност на Украйна издирват Филип Киркоров

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е обявила народния артист на Русия Филип Киркоров за издирване. Данните му са добавени към списъка за издирваните лица, пише в документи на украинското правителство, цитирани от РИА Новости, писа bgonair.bg.
Според списъка с издирвани лица, информация за Киркоров е въведена на 30 октомври, но е станала публично достояние едва сега.
На 28 октомври Главната прокуратура на Украйна обяви, че Филип Киркоров е обвинен задочно. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) го е обвинила в нарушаване на правилата за влизане и излизане от нови руски територии, като се твърди, че е имал намерение "да навреди на националните интереси на Украйна".
Известно е, че певецът с български корени редовно е участвал в концерти в региони, които Киев твърди, че са украински. СБУ също така припомни, че на 18 март 2021 г. певецът е участвал в митинг-концерт на стадион "Лужники" в Москва, където е подкрепил присъединяването на Крим към Русия.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който отнема от 34 души украински държавни награди и титли, включително Филип Киркоров.
От екипа на народния артист на Русия съобщиха, че той все още почива след неотдавнашното си участие и не е чувал за обявяването му в издирване.
"Но съм сигурна, че той няма да коментира тези глупости", отбелязва прессекретаря на певеца Екатерина Успенская, цитирана от РИА Новости.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:35 17.12.2025
2 Енрике Иглесиас
14:36 17.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Филип Киркоров
Коментиран от #19
14:36 17.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бикът от Шри Ланка
14:38 17.12.2025
7 Киркоров
14:39 17.12.2025
8 РЕАЛИСТ
Коментиран от #17
14:40 17.12.2025
9 Красимир
14:40 17.12.2025
10 Българин
До коментар #5 от "Британия 🇬🇧":Като дебелия банкянски поджарникар ли?
14:46 17.12.2025
11 Гориил
14:46 17.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пешо
До коментар #5 от "Британия 🇬🇧":в британия са пе.......
14:53 17.12.2025
14 Киркорчо
15:01 17.12.2025
15 Ф.К.
Коментиран от #16
15:03 17.12.2025
16 да ти кажа
До коментар #15 от "Ф.К.":човека приди теб го е написал същото, ама така е като първо пишеш, а после четеш.
15:15 17.12.2025
17 Сатана Z
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":В интернет има видеа ,на които се вижда как нашето момче Киркоров пляска по главата Зеленски е стил Бени Хил а оня се хилеше като пача.
15:20 17.12.2025
18 Стига сте го българясвали
15:24 17.12.2025
19 Хаха
До коментар #4 от "Филип Киркоров":Наври ди го отзад.
15:26 17.12.2025
20 Логично
15:44 17.12.2025
21 Тошо
15:46 17.12.2025
22 Георги
15:48 17.12.2025