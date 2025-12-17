Новини
Службите за сигурност на Украйна издирват Филип Киркоров

17 Декември, 2025 14:31

Певецът е обвинен задочно в нарушаване на правилата за влизане и излизане от нови руски територии

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е обявила народния артист на Русия Филип Киркоров за издирване. Данните му са добавени към списъка за издирваните лица, пише в документи на украинското правителство, цитирани от РИА Новости, писа bgonair.bg.

Според списъка с издирвани лица, информация за Киркоров е въведена на 30 октомври, но е станала публично достояние едва сега.

На 28 октомври Главната прокуратура на Украйна обяви, че Филип Киркоров е обвинен задочно. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) го е обвинила в нарушаване на правилата за влизане и излизане от нови руски територии, като се твърди, че е имал намерение "да навреди на националните интереси на Украйна".

Известно е, че певецът с български корени редовно е участвал в концерти в региони, които Киев твърди, че са украински. СБУ също така припомни, че на 18 март 2021 г. певецът е участвал в митинг-концерт на стадион "Лужники" в Москва, където е подкрепил присъединяването на Крим към Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който отнема от 34 души украински държавни награди и титли, включително Филип Киркоров.

От екипа на народния артист на Русия съобщиха, че той все още почива след неотдавнашното си участие и не е чувал за обявяването му в издирване.

"Но съм сигурна, че той няма да коментира тези глупости", отбелязва прессекретаря на певеца Екатерина Успенская, цитирана от РИА Новости.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    21 44 Отговор
    А Етиен Леви записа песен с бандеровците преди години.

    14:35 17.12.2025

  • 2 Енрике Иглесиас

    10 3 Отговор
    В момента правим дует с него в софийското метро, метролиния М1

    14:36 17.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Филип Киркоров

    28 6 Отговор
    Местя.

    Коментиран от #19

    14:36 17.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бикът от Шри Ланка

    13 4 Отговор
    Явно ще го ЛЮБЯТ

    14:38 17.12.2025

  • 7 Киркоров

    20 5 Отговор
    Който пее зло не мисли.

    14:39 17.12.2025

  • 8 РЕАЛИСТ

    33 8 Отговор
    Голям неблагодарник в тоя Зеленски. Като се опитвал да пробие на сцена в Русия, Киркоров го приютил в апартамента си в Москва и половин година живял на аванта там. Сега Зеленски го издирва.

    Коментиран от #17

    14:40 17.12.2025

  • 9 Красимир

    21 2 Отговор
    Кучетата си лаят. Камилите си вървят.

    14:40 17.12.2025

  • 10 Българин

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Британия 🇬🇧":

    Като дебелия банкянски поджарникар ли?

    14:46 17.12.2025

  • 11 Гориил

    9 4 Отговор
    За съжаление, той е загубил чара и симпатиите си на руснаците. Въпреки че все още се появява в телевизионни предавания, насочени към провинциалната руска публика. Някои руснаци от далечни региони дори не знаят за войната в Украйна.Той прекарва по-голямата част от живота си в Маями с произволни жени.

    14:46 17.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пешо

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Британия 🇬🇧":

    в британия са пе.......

    14:53 17.12.2025

  • 14 Киркорчо

    5 0 Отговор
    В русия съм, в русия съм............

    15:01 17.12.2025

  • 15 Ф.К.

    4 0 Отговор
    В Русия съм… В Русия съм

    Коментиран от #16

    15:03 17.12.2025

  • 16 да ти кажа

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ф.К.":

    човека приди теб го е написал същото, ама така е като първо пишеш, а после четеш.

    15:15 17.12.2025

  • 17 Сатана Z

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    В интернет има видеа ,на които се вижда как нашето момче Киркоров пляска по главата Зеленски е стил Бени Хил а оня се хилеше като пача.

    15:20 17.12.2025

  • 18 Стига сте го българясвали

    4 6 Отговор
    тоя развейпрах. Баща му е арменец, а майка му руска еврейка.

    15:24 17.12.2025

  • 19 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Филип Киркоров":

    Наври ди го отзад.

    15:26 17.12.2025

  • 20 Логично

    6 1 Отговор
    От натовската украинска хунта какво друго да очакваш ?.

    15:44 17.12.2025

  • 21 Тошо

    5 1 Отговор
    То и за Зеления ще има заповед за издирване, въпрос на време е. Само че на този няма какво да се отнема, защото няма награди.Може само украинския народ да го "награди" по свой си начин.

    15:46 17.12.2025

  • 22 Георги

    3 1 Отговор
    е той киркоров е почакал на кпп-то ама украински граничар така и не се появил и влязаъл да ги потърси за да му проверят документите. И аз не му харесвам песните ама чак пък "да навреди на националните интереси на Украйна"

    15:48 17.12.2025