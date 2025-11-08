Новини
Любопитно »
"Измамиха ме..." - Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, Дмитрий, минава военно обучение и се готви за мобилизация
  Тема: Украйна

"Измамиха ме..." - Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, Дмитрий, минава военно обучение и се готви за мобилизация

8 Ноември, 2025 03:04, обновена 8 Ноември, 2025 08:40 4 506 29

  • украйна-
  • анджелина джоли-
  • дмитрий пищиков-
  • шофьор-
  • херсон

33-годишният мъж съпровождаше холивудската звезда при посещението й в контролирания от Киев град Херсон

"Измамиха ме..." - Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, Дмитрий, минава военно обучение и се готви за мобилизация - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, който съпровождаше звездата при посещението ѝ в Украйна, съобщи, че е в учебен център и ще служи в украинските въоръжени сили.

„Планът е следният: да завърша обучението и да отслужа в армията“, каза Дмитрий Пищиков пред информационната агенция ТСН.

Мъжът заяви, че е в учебен център. Той изрази възмущение и от действията на служителите от военното комисариатство и полицията, които са го задържали. „Когато попитах защо съм задържан, полицаят се затрудни да отговори. Документите ми бяха в ред: скорошно заключение от военно-медицинската комисия и не съм издирван“, каза Дмитрий. „Именно на този контролно-пропускателен пункт ме задържаха по някаква причина, без обяснение, и ме помолиха да отида с тях, за да уточним някои подробности. Очевидно са ме измамили.“

"Измамиха ме..." - Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, Дмитрий, минава военно обучение и се готви за мобилизация

В сряда беше съобщено, че Джоли е пристигнала в контролирания от Киев град Херсон и че е задържан един от шофьорите на актрисата на контролно-пропускателен пункт на влизане в град Южноукраинск в Николаевска област, Южна Украйна. Кадри на самата Джоли, влизаща в наборния пункт, бяха разпространени от украинските Telegram канали.

ТАСС съобщи, позовавайки се на свои местни източници, че екипът на актрисата, посетил Херсон, се е обадил в офиса на Володимир Зеленски, за да освободи шофьора си от КТЦ.

По-късно украинските медии, позовавайки се на източници от Сухопътните войски, съобщиха, че задържаният шофьор е украински гражданин, роден през 1992 г., и няма основания за отсрочка. Беше отбелязано, че Джоли не е освободила шофьора; той е останал в наборния пункт и се готви за военна служба при мобилизация.

Оттогава в украинските медии се разпространяваха противоречиви съобщения за това дали шофьорът е напуснал военния комисариат. Няма официален коментар от властите или военните. Едва в петък вечерта шофьорът публикува първото видео, заснето на улицата, и обеща да сподели повече подробности по-късно.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилотът Гошу

    70 3 Отговор
    И туй е фейк на Путин, нали така…

    Коментиран от #24

    03:23 08.11.2025

  • 2 Анджелина Джоли е била в наборния център

    56 2 Отговор
    по голяма нужда, а не че е била измамена. Шофьорът й е бил прибран за пушечно месо и е нямало кой да я закара до хотела...

    Коментиран от #5

    03:24 08.11.2025

  • 3 Щерев

    68 3 Отговор
    Такива уруспета като джоли,грета гумберг, отвратиха целия свят с идиотизмите си! Гърнета за всяка мерудия,отврат!

    03:41 08.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    52 4 Отговор
    Да ходи на фронта и ако извади късмет, руснаците ще го утепат.
    Вместо да си мишува в къщи, хукнал да разкарва парапета на Джоли насам, натам.
    За човешката глупост няма почивен ден.

    03:41 08.11.2025

  • 5 койдазнай

    4 24 Отговор

    До коментар #2 от "Анджелина Джоли е била в наборния център":

    Защо за пушечно месо? Кой ще стреля по него?

    03:46 08.11.2025

  • 6 Оказва се че и тя е задържана

    28 2 Отговор
    Сега я учат да изпълнява команди.

    03:49 08.11.2025

  • 7 Сега да види

    72 2 Отговор
    фашисткият режим който защитава. Когато си глупав, трябва да го изстрадаш за да го осъзнаеш. Същото е с нашата сорясня. Празна и гладка.

    03:54 08.11.2025

  • 8 Коста

    39 3 Отговор
    Браво! Всички укри, укриващи се извън Окраина са дезертьори!

    04:05 08.11.2025

  • 9 ХУБАВ СЮЖЕТ

    32 0 Отговор
    ЗА ХОЛИИУУД -------НЮ ЕКШЪН С РОМАНТИЧЕН ПРИВКУС

    04:17 08.11.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ОТ ТОЯ БРОТ ( В ПРЕВОД БУЛЬОН И ХХХ ЖЕНА)
    ..... НЕ ИЗЛЕЗНА НИЩО
    .....
    ВИЖ БРАТ ПИТ СЕ Е СЪБРАЛ С КЛУНИ И ПРАВИЛНИТЕ ХОРА И ПАК ЩЕ ПРАВЯТ ОКЕАН 14:)

    04:23 08.11.2025

  • 11 Пич, няма лъжа , няма измама

    59 1 Отговор
    Това е живата действителност в Украйна!
    Лов на добитък за кеф на Запада!

    04:24 08.11.2025

  • 12 Холивуд

    45 0 Отговор
    Джоли сега ще бъде сценарист, режисьор и главен герой в нова екшън-драма с трагичен край с работно заглавие - "Бодигард 2" или "Бодигард в Украйна" или "Бодигард - Зеления път (Осъденият на смърт идва)"

    04:51 08.11.2025

  • 13 честито на печелившия

    41 0 Отговор
    Много е лесно да подкрепяме киевския режим, но ако може някой друг да ходи да се бие. Е, не може!

    04:59 08.11.2025

  • 14 Ангелина

    30 0 Отговор
    Американците винаги ще ви прецакат, най-вече когато работите за тях

    05:55 08.11.2025

  • 15 сеянинь..

    15 1 Отговор
    Джолито да си дири друг шофер,тоо директно в покровске и на бандерската опашка за да види как работат швабските мобилни крематориуми..

    06:54 08.11.2025

  • 16 Бай той Толстой

    12 0 Отговор
    Не му остава много-некой дрон ще му откъсне главата.

    07:00 08.11.2025

  • 17 Стар шофьор

    8 1 Отговор
    Да не се притеснява Анджето...щея карам...на мобилизация не подлежа,ама скоростният ми лост е ...корав...
    Главният...свържи ме моля те...

    Коментиран от #19

    07:22 08.11.2025

  • 18 Анжелина Джоли

    8 0 Отговор
    Жал ми е за момчето! Но поне ме напълниха с бандеровчета.
    Пътешествието ми не бе напразно!

    Коментиран от #20

    07:28 08.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мефистофел

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анжелина Джоли":

    Ти наистина ли си падаш по такива като тая? Върви купи цветя на жена си и не се излагай с префърцунени п@чаври като Джоли.

    07:33 08.11.2025

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    0 9 Отговор
    Не на Зеленски ми на Пундю е требвало да созвонят! Шо он е бил бакшиш у Пендербург лани.

    07:40 08.11.2025

  • 22 Холмс

    2 0 Отговор
    Джоли ходи без фанфари и барабани,за разлика от една световно неизвестна българска депутатка и не се снима в бомбоубежище!

    07:49 08.11.2025

  • 23 Някой

    8 0 Отговор
    Все пак някакви трябва да умират за Зеленски. Накрая в учебниците по история може да пише: Зеленски - унищожителят на Украйна.
    Херсон е част от Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР.

    07:54 08.11.2025

  • 24 Някой

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пилотът Гошу":

    Фон дер Лайен правила център срещу дезинформацията от Русия и Китай. Да префилтрират информацията стигаща да публиката. Истина е само каквото каже партията ... упс ЕС.

    Коментиран от #26

    07:58 08.11.2025

  • 25 Ха ха ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    Теб пък кой те е измамил бе плъх украински 🤣
    Виж се най-напред къде живееш !

    08:02 08.11.2025

  • 26 Полит.коректен расист

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Някой":

    Да !
    Стармър я отвори на тази идея както и на това да започне с арестуването на хора които пишат истини в мрежата и изобличават престъпленията и геноцида на eu срещу цяла Европа така , както е в Англия където от началото на годината има над 12 000 арестувани за същите неща.

    08:05 08.11.2025

  • 27 уха...

    4 0 Отговор
    Спукана им е работата ня руснацете...
    Особено и Джулката ако се включи с двата пищова....

    08:09 08.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 факуса

    1 0 Отговор
    с таз фанелка какво реве,да оди се доказва смелчагата

    08:58 08.11.2025