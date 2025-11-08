"Измамиха ме..." - Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, Дмитрий, минава военно обучение и се готви за мобилизация

Шофьорът на актрисата Анджелина Джоли, който съпровождаше звездата при посещението ѝ в Украйна, съобщи, че е в учебен център и ще служи в украинските въоръжени сили.
„Планът е следният: да завърша обучението и да отслужа в армията“, каза Дмитрий Пищиков пред информационната агенция ТСН.
Мъжът заяви, че е в учебен център. Той изрази възмущение и от действията на служителите от военното комисариатство и полицията, които са го задържали. „Когато попитах защо съм задържан, полицаят се затрудни да отговори. Документите ми бяха в ред: скорошно заключение от военно-медицинската комисия и не съм издирван“, каза Дмитрий. „Именно на този контролно-пропускателен пункт ме задържаха по някаква причина, без обяснение, и ме помолиха да отида с тях, за да уточним някои подробности. Очевидно са ме измамили.“
В сряда беше съобщено, че Джоли е пристигнала в контролирания от Киев град Херсон и че е задържан един от шофьорите на актрисата на контролно-пропускателен пункт на влизане в град Южноукраинск в Николаевска област, Южна Украйна. Кадри на самата Джоли, влизаща в наборния пункт, бяха разпространени от украинските Telegram канали.
ТАСС съобщи, позовавайки се на свои местни източници, че екипът на актрисата, посетил Херсон, се е обадил в офиса на Володимир Зеленски, за да освободи шофьора си от КТЦ.
По-късно украинските медии, позовавайки се на източници от Сухопътните войски, съобщиха, че задържаният шофьор е украински гражданин, роден през 1992 г., и няма основания за отсрочка. Беше отбелязано, че Джоли не е освободила шофьора; той е останал в наборния пункт и се готви за военна служба при мобилизация.
Оттогава в украинските медии се разпространяваха противоречиви съобщения за това дали шофьорът е напуснал военния комисариат. Няма официален коментар от властите или военните. Едва в петък вечерта шофьорът публикува първото видео, заснето на улицата, и обеща да сподели повече подробности по-късно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пилотът Гошу
Коментиран от #24
03:23 08.11.2025
2 Анджелина Джоли е била в наборния център
Коментиран от #5
03:24 08.11.2025
3 Щерев
03:41 08.11.2025
4 Данко Харсъзина
Вместо да си мишува в къщи, хукнал да разкарва парапета на Джоли насам, натам.
За човешката глупост няма почивен ден.
03:41 08.11.2025
5 койдазнай
До коментар #2 от "Анджелина Джоли е била в наборния център":Защо за пушечно месо? Кой ще стреля по него?
03:46 08.11.2025
6 Оказва се че и тя е задържана
03:49 08.11.2025
7 Сега да види
03:54 08.11.2025
8 Коста
04:05 08.11.2025
9 ХУБАВ СЮЖЕТ
04:17 08.11.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... НЕ ИЗЛЕЗНА НИЩО
.....
ВИЖ БРАТ ПИТ СЕ Е СЪБРАЛ С КЛУНИ И ПРАВИЛНИТЕ ХОРА И ПАК ЩЕ ПРАВЯТ ОКЕАН 14:)
04:23 08.11.2025
11 Пич, няма лъжа , няма измама
Лов на добитък за кеф на Запада!
04:24 08.11.2025
12 Холивуд
04:51 08.11.2025
13 честито на печелившия
04:59 08.11.2025
14 Ангелина
05:55 08.11.2025
15 сеянинь..
06:54 08.11.2025
16 Бай той Толстой
07:00 08.11.2025
17 Стар шофьор
Главният...свържи ме моля те...
Коментиран от #19
07:22 08.11.2025
18 Анжелина Джоли
Пътешествието ми не бе напразно!
Коментиран от #20
07:28 08.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мефистофел
До коментар #18 от "Анжелина Джоли":Ти наистина ли си падаш по такива като тая? Върви купи цветя на жена си и не се излагай с префърцунени п@чаври като Джоли.
07:33 08.11.2025
21 Архимандрисандрит Бибиян
07:40 08.11.2025
22 Холмс
07:49 08.11.2025
23 Някой
Херсон е част от Новорусия подарена от Ленин за влизането в СССР.
07:54 08.11.2025
24 Някой
До коментар #1 от "Пилотът Гошу":Фон дер Лайен правила център срещу дезинформацията от Русия и Китай. Да префилтрират информацията стигаща да публиката. Истина е само каквото каже партията ... упс ЕС.
Коментиран от #26
07:58 08.11.2025
25 Ха ха ха ха ха ха
Виж се най-напред къде живееш !
08:02 08.11.2025
26 Полит.коректен расист
До коментар #24 от "Някой":Да !
Стармър я отвори на тази идея както и на това да започне с арестуването на хора които пишат истини в мрежата и изобличават престъпленията и геноцида на eu срещу цяла Европа така , както е в Англия където от началото на годината има над 12 000 арестувани за същите неща.
08:05 08.11.2025
27 уха...
Особено и Джулката ако се включи с двата пищова....
08:09 08.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 факуса
08:58 08.11.2025