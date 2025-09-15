Секс терапевт препоръча "ножица" - поза без проникване, но с нови усещания

Психологът и секс терапевт Питър Канарис съветва да се опита позата „ножица“, за да се изпитат нови и необичайни усещания. Той разказа пред Women's Health за ползите от тази поза.

Експертът посочи, че позата „ножица“ не включва проникване и това е, което позволява напълно ново преживяване. При нея партньорите лежат настрани и преплитат краката си, така че гениталиите им да се докосват.

„Гениталният контакт е много възбуждащ и може да засили не само физическото, но и емоционалното удоволствие“, подчерта Канарис.

Секс терапевтът добави, че предимството на позата „ножица“ е, че всяка двойка може да намери перфектната техника за себе си. Той уточни, че можете да сменяте позициите, темпото на контакт, а също така е приемливо да използвате ръце или секс играчки.

Канарис напомня, че когато правите секс в поза „ножица“, трябва да спазвате обичайните предпазни мерки и да използвате презервативи. Според него можете да се заразите с полово предавани инфекции и без проникване.