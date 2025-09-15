Новини
Секс терапевт препоръча "ножица" - поза без проникване, но с нови усещания

15 Септември, 2025 23:30 583 6

  • секс терапевт-
  • секс поза-
  • ножица-
  • без проникване-
  • секс

Секс терапевт препоръча "ножица" - поза без проникване, но с нови усещания - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Психологът и секс терапевт Питър Канарис съветва да се опита позата „ножица“, за да се изпитат нови и необичайни усещания. Той разказа пред Women's Health за ползите от тази поза.

Експертът посочи, че позата „ножица“ не включва проникване и това е, което позволява напълно ново преживяване. При нея партньорите лежат настрани и преплитат краката си, така че гениталиите им да се докосват.

„Гениталният контакт е много възбуждащ и може да засили не само физическото, но и емоционалното удоволствие“, подчерта Канарис.

Секс терапевтът добави, че предимството на позата „ножица“ е, че всяка двойка може да намери перфектната техника за себе си. Той уточни, че можете да сменяте позициите, темпото на контакт, а също така е приемливо да използвате ръце или секс играчки.

Канарис напомня, че когато правите секс в поза „ножица“, трябва да спазвате обичайните предпазни мерки и да използвате презервативи. Според него можете да се заразите с полово предавани инфекции и без проникване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Маани

    2 2 Отговор
    Го тоя аланколу! Мене мацетата много ме обичат защо като ги закопчем с ножицата винаги пускам котвата. Нема глупости без проникване. После още две седмици одат с женски лепенки ама не защо са у цикъл , а защо като се сетат как съм прониквал, фонтанират!

    23:37 15.09.2025

  • 3 Анонимен

    0 2 Отговор
    Успех!

    23:42 15.09.2025

  • 4 Нигериец

    0 2 Отговор
    На Бети кахъра и накъдрих косата от плющене

    23:48 15.09.2025

  • 5 Ястреб Османлията

    1 0 Отговор
    И на мен чичо Яшар ми обеща без проникване на времето, ама после се оказа друго...

    23:49 15.09.2025

  • 6 Факт

    1 0 Отговор
    Прави я с Иванчо!

    23:50 15.09.2025