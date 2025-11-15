Шамари, удари, душене: Агресията в порнографията се е утроила за 25 години

Ново проучване показва, че видимата физическа агресия в онлайн порнографията се е увеличила значително през последните 25 години. Най-значително увеличение се наблюдава при случаите на нанасяне на шамари, по-тежки удари душене, пише The Journal of Sex Research.

Научната литература изследва връзката между гледането на порнография с агресивно съдържание и поддържането на нагласи, които подкрепят агресията. Редица изследвания показват, че излагането на агресивна порнография е свързано с по-голяма вероятност за сексуално агресивно поведение и нагласи. Въпреки тези връзки, има значителен дебат и различия в констатациите относно това колко агресия всъщност присъства в масовата порнография.

Предишни анализи на порнографско съдържание са дали различни резултати за това колко често срещана е агресията, отчасти поради различните дефиниции, времеви периоди и видове медии, които се изследват. По-голямата част от това изследване не включва данни от последното десетилетие, период на значителна промяна в онлайн съдържанието. Изследователите в настоящото проучване се стремят да предоставят систематичен, дългосрочен анализ, за ​​да разберат дали и как изображенията на агресия в силно популярни онлайн порнографски видеоклипове са се променили с течение на времето.

„Преподавах курс по девиантност и попаднах на твърдения за нивата на агресия в сексуалността, които или не бяха емпирично обосновани, или се основаваха на проблематични анализи и дефиниции за агресия. Затова реших да проведа собствено проучване по този въпрос, особено по отношение на общоприетото твърдение, че масовата порнография става „все по-хард“, каза авторът на изследването Еран Шор, професор в университета Макгил и автор на „Агресия в порнографията: Митове и реалности“. „Това изследване е част от по-голямата картина, която представям в книгата си.“

За да проучат тези тенденции, изследователите анализираха извадка от 255 видеоклипа от Pornhub, един от най-посещаваните уебсайтове в световен мащаб. Те избраха видеоклипове от категорията „най-гледани“, като извадиха съдържание, качено между 2000 и 2024 г., за да създадат дългосрочна перспектива. Всяко видео е получило поне два милиона гледания. Тази стратегия беше избрана, за да се фокусира върху съдържанието, което е най-вероятно да бъде видяно от голяма аудитория, и да поддържа постоянен тип видео за сравнение през годините.

Изследователският екип използва две различни оперативни измервания за агресия.

Първото, наречено „видима агресия“, включваше предварително дефиниран списък с физически действия като пляскане на шамар, удряне и душене, независимо дали изпълнителите изглеждат съгласни.

Второто определение, „неконсенсуална агресия“, се прилагаше само когато изпълнителите показваха ясни вербални или невербални признаци на съпротива или страдание, които бяха игнорирани от техните партньори. Програмистите също така отбелязаха наличието на специфични агресивни действия, заглавия, предполагащи агресия, и вербална агресия.

В цялата 25-годишна извадка видимата физическа агресия присъства в 43,9% от видеоклиповете. Пляскането по шамар е най-често срещаното действие, появяващо се в 39,2% от всички видеоклипове, следвано от дърпане на косата с 10,2%. За разлика от това, неконсенсуалната агресия се оказа доста рядка, появяваща се само в 1,6% от анализираните видеоклипове. Заглавия, които предполагат агресия, също бяха сравнително рядко срещани, появявайки се в около 10% от извадката.

Анализът на тенденциите в проучването във времето предоставя доказателства за забележима промяна в съдържанието. Процентът на видима агресия почти се е утроил, като се е увеличил от приблизително 20% във видеоклиповете, взети от началото на 2000-те, до около 55-60% във видеоклиповете от последното десетилетие. Това предполага, че зрителите на популярна порнография днес са значително по-склонни да се сблъскат със сцени с физическа агресия, отколкото преди 15 до 20 години.

„Предишни изследвания, които обхващаха данни до средата на 2010-те, не откриха значително увеличение на повечето видове агресия“, каза Шор пред PsyPost. „Така че значителното увеличение в това проучване, което обхваща данни до средата на 2020-те, не беше твърде очаквано.“

Изследователите съобщават, че това увеличение до голяма степен може да се обясни с рязкото увеличение на изобразяването на пляскане по дупето. Тази практика е наблюдавана в по-малко от 20% от видеоклиповете от 2000-те, но се появява в повече от половината от видеоклиповете, взети от края на 2010-те и началото на 2020-те. Авторите отбелязват, че пляскането на шамар често се счита за по-лека форма на агресия и че значението му може да бъде субективно, като някои зрители изобщо не го възприемат като агресивно.

Въпреки че пляскането по шамар е причина за по-голямата част от промяната, проучването също така установява статистически значимо увеличение на други форми на агресия, които често се считат за по-тежки. Изображенията на удряне на тялото или лицето на партньора показват увеличение, както и практиката на задушаване или оказване на натиск върху врата.

Увеличението на изобразяванията на задавяне е особено последователно. Тази практика липсваше в най-ранните видеоклипове, включени в извадката за изследването, но показва постоянно покачване през годините, появявайки се в 15% от най-популярните видеоклипове от 2020-те години. Това откритие е в съответствие с анекдотични доклади и научни опасения относно нормализирането на задушаването в сексуален контекст. Проучването не откри значителни промени във времето по отношение на неконсенсуалната агресия, заглавията, предполагащи агресия, или вербалната агресия, които останаха сравнително ниски.

„Въпреки че има увеличение на общата агресия през годините, по-голямата част от нея може да се отдаде на увеличение на сравнително леките форми на агресия, предимно на пляскане по дупе“, каза Шор. „Въпреки това открих и значително увеличение на удрянето и душенето. Последното е особено обезпокоително, тъй като може да повлияе на сексуалния сценарий на младите хора и да нормализира практика, която може да бъде рискова за здравето и дори животозастрашаваща.“

Изследователите предполагат, че може да съществува двупосочна връзка, при която порнографията едновременно отразява и оформя сексуалните интереси. Тъй като задушаването става все по-видимо в порнографията, то може да се възприема като нормална или очаквана част от сексуален сценарий. Това може да повлияе на зрителите да повярват, че практиката е безопасна и не изисква изрично съгласие, което потенциално ги кара да я включат в собствените си сексуални дейности.