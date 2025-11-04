Как да се справим с чувството за вина след мастурбация

Мастурбацията е нормална, дори здравословна форма на изразяване на сексуалност. Независимо дали започва рано или по-късно в живота, почти всеки се занимава с мастурбация в даден момент от живота си. Но какво означава, когато се чувствате виновни, засрамени или уплашени от мастурбацията? Или ако се питате дали поведението ви е „нормално“ и дори имате натрапчиви мисли, свързани с мастурбацията?

Като терапевт, който лекува обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), научих, че за някои хора техните религиозни или морални убеждения могат да бъдат фактор за техните страхове и вина относно мастурбацията, пише Мелани ДИДЕРИКСЕН в treatmyocd.com. Понякога може да има история на сексуална травма. Но понякога причината е нещо друго, което може би не очаквате: обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР).

ОКР е психично състояние, при което човек има натрапчиви мисли, които предизвикват неприятни чувства, водещи до компулсии, които му помагат да намали тревожността или дистрес. Когато тези натрапчиви мисли са с религиозен или морален характер, това е известно като ОКР на скрупулозността (понякога наричано "религиозно ОКР" или "морално ОКР").

Важно е да говорите с квалифициран специалист по психично здраве, ако някое от тези неща е налице, за да определите дали вината, срамът или страхът, които изпитвате, се дължат на по-голям проблем. След като разберете коренната причина за вашата борба, можете да получите необходимата ви помощ.

Нека разгледаме как могат да възникнат тези мисли и какви чувства могат да причинят. Ще използвам Майкъл като пример.

Майкъл е отгледан в Божията църква и сега планира да се ожени за любимата си от гимназията, която е католичка. Майкъл решава да се обърне към католицизма, за да се ожени в католическата църква. Той прави RCIA (Обряд на християнското посвещение за възрастни) и учи за изповедта. Свещеникът раздава списък с някои от „греховете“, които човек може да иска да си признае и мастурбацията е в списъка.

Майкъл веднага изпитва силен срам и вина. Той си мисли: „Току-що мастурбирах под душа тази сутрин. Какво ми става, не знаех, че това е грях? Ще мога ли да спра да мастурбирам завинаги? Ами ако годеницата ми не ме приеме сега?“ Майкъл започва да има получава натрапчиви свои образи образи, докато мастурбира. Когато посещава литургия с годеницата си, той се притеснява, че хората могат да кажат, че е извършил този грях и все още не го е признал.

Майкъл се опитва да потисне желанието си да мастурбира, но установява, че колкото по-малко мастурбира, толкова по-чести и мъчителни стават натрапчивите му мисли. Започва да забелязва, че постоянно мисли за мастурбация. Разговаря с годеницата си, която се смее и казва: „О, не се тревожи. Повечето католици вече дори не вярват в това за мастурбацията".

Това успокоение кара Майкъл да се чувства малко по-добре за известно време, но той не може да се отърси от тревожността си. Той чувства, че е заседнал в порочен кръг от мисли за миналата си мастурбация, оправдаването ѝ, проучване на различни християнски вярвания за нея, търсене на успокоение от годеницата си и избягване на мастурбацията на всяка цена. Ако се подхлъзне и се поддаде на мастурбацията, Майкъл се чувства виновен и спешно се моли с определени молитви, измива се и избягва да бъде около други хора, дори с годеницата си, от страх, че те могат да усетят чувството му за вина.

Религиозни или морални убеждения като тези на Майкъл са само един пример за това как някой може да развие срам по темата за мастурбацията. Други фактори, които играят роля в чувството за вина, срам или страх от мастурбация, могат да бъдат анамнеза за сексуално насилие, общото внушаване по време на детството, че сексът е мръсен, или невежество относно това какво правят телата ни, какво означава да си възбуден и защо изпитваме определени физически усещания.

Независимо от причината за вината, срама или страха, може да се стигне до точката, в която човек може да се сблъска с диагнозата обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), в зависимост от наличието на обсесии и компулсии, като натрапчивите мисли и повтарящите се поведения на Майкъл. Нека разгледаме по-подробно кога този страх от мастурбация може да е признак на обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР).

Някой, диагностициран с ОКР, има както обсесии, така и компулсии, въпреки че понякога не са толкова лесни за идентифициране, колкото може би си мислите, и със сигурност не винаги съвпадат с карикатурите, които може да видите в популярните медии.

Според DSM-5, Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства, обсесиите са „повтарящи се и постоянни мисли, импулси или образи, които се преживяват в даден момент по време на разстройството като натрапчиви и нежелани и които при повечето хора причиняват изразена тревожност или дистрес“.

Междувременно, компулсиите са „повтарящи се поведения, които индивидът се чувства подтикнат да извършва в отговор на обсесия или според правила, които трябва да се прилагат стриктно“. Компулсиите могат да бъдат физически или психически действия и се извършват в опит да се намали тревожността, причинена от обсесия.

В случая на Майкъл, страхът му от мастурбация се е затвърдил, след като е бил предизвикан от научаването на възгледите на католическата му църква за мастурбацията. Той се страхува, че няма да му бъде простено за този грях и се занимава с компулсии да изследва, да търси успокоение от годеницата си, да се моли старателно и да избягва мастурбацията.

Страхът на Майкъл от мастурбация може да попадне в подтипа „Религиозна скрупулозност“ и ако симптомите му отнемат много време или причиняват много страдание, вероятно ще му бъде поставена диагноза „ОКР“, за да може да бъде лекуван ефективно.

Когато страхът от мастурбация е резултат от ОКР, най-доброто лечение обикновено е терапия за превенция на експозицията и реакцията (ERP), която е златният стандарт на лечение при ОКР. Всяка тема на ОКР може да бъде изтощителна, но е силно лечима. Чрез провеждане на ERP терапия със специализиран терапевт, симптомите, свързани със страхове от мастурбация или морална/религиозна скрупулозност, могат да бъдат намалени бързо и ефективно.

Може би се чудите какво означава „експозиции“. Те включват работа с терапевт, за да се изправите директно пред вашите страхове и тригери. Въпреки че няма универсално решение за експозиция, терапията ERP ще бъде съобразена съобразно вашите страхове.

Целта на експозициите е да се предостави възможност за предотвратяване на реакции или целенасочено съпротивление на желанието да се ангажирате с компулсии за бързо облекчение от вашите страхове. С течение на времето това ви позволява да се примирите с дискомфорта и тревожността, които изпитвате относно мислите, импулсите, образите или поведението си, като разчитате все по-малко на компулсии, които само влошават страховете ви.

В крайна сметка има надежда за всеки, който се бори със страхове от мастурбацията. Ако се чувствате засрамени, виновни или уплашени от мастурбацията, определено си струва да говорите със специалист по психично здраве, който има квалификацията и опита да ви помогне да се чувствате по-добре.