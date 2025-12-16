Новини
16 Декември, 2025 14:31 522 3

  • статуя на свободата-
  • бразилия-
  • силни ветрове-
  • буря

За щастие, няма пострадали при инцидента

24-метрова реплика на Статуята на свободата беше съборена от силни ветрове в Бразилия (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В южната част на Бразилия силен порив на вятъра доведе до срутването на 24-метрова реплика на Статуята на свободата на 15 декември. Инцидентът е станал в град Гуайба, в близост до Порто Алегре, част от метрополната зона на щата Рио Гранде до Сул. По информация на местните медии няма пострадали.

Преди инцидента местната служба за гражданска защита е обявила червено ниво на опасност заради силните ветрове. На жителите е било препоръчано да останат по домовете си, да изключат електрическите уреди и да затворят плътно врати и прозорци.

Срутената конструкция е реплика на емблематичния нюйоркски монумент и е собственост на търговската верига Havan. Статуята е била разположена на паркинг пред един от магазините на компанията. От Havan съобщават, че по време на инцидента паркингът е бил почти празен, което е предотвратило наранявания.

В социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, на които се вижда как шофьори се опитват да преместят автомобилите си, паркирани в близост до монумента, непосредствено преди момента на срутването му.

В официално изявление компанията подчертава, че всички нейни статуи разполагат с техническа документация и сертификат за отговорност (ART), а съоръжението в Гуайба е било издигнато през 2020 г., при откриването на съответния хипермаркет. От Havan заявяват, че безопасността на клиентите, служителите и местната общност е водещ приоритет и че ще бъде извършена техническа експертиза за установяване на причините за инцидента и определяне на последващи действия.

От службата за гражданска защита също потвърдиха, че ще бъде проведена техническа проверка с цел изясняване на обстоятелствата около срутването и набелязване на мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Знак свише.

    14:35 16.12.2025

  • 2 Айде и оригинала

    1 1 Отговор
    Да падне в канала.

    14:35 16.12.2025

  • 3 Не, че нещо ама...

    1 0 Отговор
    Явно е менте🤣🤣🤣

    15:22 16.12.2025