24-метрова реплика на Статуята на свободата беше съборена от силни ветрове в Бразилия (ВИДЕО)

В южната част на Бразилия силен порив на вятъра доведе до срутването на 24-метрова реплика на Статуята на свободата на 15 декември. Инцидентът е станал в град Гуайба, в близост до Порто Алегре, част от метрополната зона на щата Рио Гранде до Сул. По информация на местните медии няма пострадали.

Преди инцидента местната служба за гражданска защита е обявила червено ниво на опасност заради силните ветрове. На жителите е било препоръчано да останат по домовете си, да изключат електрическите уреди и да затворят плътно врати и прозорци.

Срутената конструкция е реплика на емблематичния нюйоркски монумент и е собственост на търговската верига Havan. Статуята е била разположена на паркинг пред един от магазините на компанията. От Havan съобщават, че по време на инцидента паркингът е бил почти празен, което е предотвратило наранявания.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

В социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, на които се вижда как шофьори се опитват да преместят автомобилите си, паркирани в близост до монумента, непосредствено преди момента на срутването му.

В официално изявление компанията подчертава, че всички нейни статуи разполагат с техническа документация и сертификат за отговорност (ART), а съоръжението в Гуайба е било издигнато през 2020 г., при откриването на съответния хипермаркет. От Havan заявяват, че безопасността на клиентите, служителите и местната общност е водещ приоритет и че ще бъде извършена техническа експертиза за установяване на причините за инцидента и определяне на последващи действия.

От службата за гражданска защита също потвърдиха, че ще бъде проведена техническа проверка с цел изясняване на обстоятелствата около срутването и набелязване на мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

REPLICA NG STATUE OF LIBERTY SA BRAZIL, BUMAGSAK



Bumigay ang replica ng Statue of Liberty sa Brazil kasunod ng malalakas na hangin na dala ng masamang panahon sa Guaiba, Brazil nitong Dec. 15.



Wala namang naiulat na nasaktan sa pagbagsak ng 24-meter-tall na replica ng sikat na… pic.twitter.com/RUL6lMcrPt — News5 (@News5PH) December 16, 2025