Принц Уилям пресъздаде СНИМКА на принцеса Даяна пред статуята на Исус Христос в Рио

Принц Уилям пресъздаде СНИМКА на принцеса Даяна пред статуята на Исус Христос в Рио

7 Ноември, 2025 18:31 551 1

  • принц уилям-
  • принцеса даяна-
  • исус христос-
  • рио де жанейро-
  • бразилия-
  • статуя

На същото място майката на принца позира през 1991 г. по време на посещение в Бразилия

Принц Уилям пресъздаде СНИМКА на принцеса Даяна пред статуята на Исус Христос в Рио - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Уилям пресъздаде една от най-запомнящите се снимки на майка си, принцеса Даяна, като позира пред статуята на Христос Спасител в Рио де Жанейро по време на официалното си посещение в Бразилия. Сцената е почти идентична с тази от 1991 г., когато покойната принцеса засне емблематичния кадър по време на турнето си в Южна Америка.

Посещението на принца е част от петдневната му обиколка в страната, посветена на инициативата Earthshot Prize – международна награда, създадена от него през 2020 г. с цел подкрепа на иновативни решения за опазване на околната среда. По информация на Sky News, култовата туристическа атракция в Рио – една от новите Седем чудеса на света – бе временно затворена за обществеността, за да може наследникът на британския престол да се срещне с финалистите в тазгодишното издание на конкурса.

Принцът разговаря с петнадесетте участници, класирани за финала на наградата, като обсъди с тях разработените проекти за устойчиво развитие и техния потенциал за реално въздействие върху климатичните промени. След срещата той се снима с тях на стъпалата под статуята, а по-късно се разходи до мястото, откъдето принцеса Даяна е позирала преди повече от три десетилетия. От върха на планината Корковадо Уилям се наслади на панорамния изглед към града и залива Гуанабара, преди да продължи с официалната си програма.

„Принцът бе изключително трогнат от топлото посрещане и от спомените, които хората в Рио все още пазят за майка му. Много от тях говореха с обич и респект за нейното посещение тук през 1991 г.“, заяви говорител на двореца Кенсингтън.

Церемонията по връчването на наградите Earthshot Prize 2025 се състоя на 5 ноември в „Музея на утрешния ден“ в Рио де Жанейро – модернистична сграда, символ на устойчивото развитие. Петима лауреати получават по един милион паунда за проектите си в областта на климатичните иновации, опазването на природата и кръговата икономика.

Сред звездните гости, присъствали на вечерта, са поп звездата Кайли Миноуг и канадският певец Шон Мендес, които се включиха и в музикалната програма. Събитието бе уважено и от британския премиер Киър Стармър, който се срещна с принц Уилям преди церемонията.

По-късно двамата ще участват в среща с международни лидери, предшестваща климатичната конференция COP30, планирана за следващата година в бразилския град Белем. Очаква се речта на принца да постави акцент върху глобалната отговорност за защита на планетата и ролята на новото поколение иноватори в борбата срещу климатичната криза.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    А аз имам снимка с Азис!💋👩🦍🥳🤣👍

    18:36 07.11.2025